TBMM 105. Yılında Resepsiyon Düzenlendi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclisin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi.

Meclis Tören Salonu'ndaki resepsiyonda Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş, davetlileri salonun girişinde karşıladı, tebrikleri kabul etti ve fotoğraf çektirdi.

Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, MHP Grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları, siyasi partilerin yöneticileri, milletvekilleri, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, yabancı misyonların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, DEM Parti Eş Genel başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile ayrı ayrı sohbet etti.

Hatimoğulları ve Bakırhan, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç ile de sohbet etti.

DEM Parti Eş Genel başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları ile DEM Parti milletvekilleri, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tebriklerini sunarak, fotoğraf çektirdi.

Resepsiyonu çok sayıda basın mensubu takip etti.