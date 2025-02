Politika

- TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Beklentimiz, uluslararası camianın, Suriye'nin kurumsal kapasitesinin arttırılmasına destek vermesi"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet MeclisiBaşkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Beklentimiz, uluslararası camianın, Suriye'nin kurumsal kapasitesinin arttırılmasına destek vermesi" dedi.

Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda Rusya Federasyonu Federasyon Konseyi Başkanı Sayın Valentina Matviyenko ile ortak basın toplantısı düzenledi. İlk olarak konuşmasını gerçekleştiren Kurtulmuş, "Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'da bugün gerçekleştireceği görüşmeyi hatırlatarak "Bugün aynı zamanda Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgilileri, İstanbul'da bir araya gelerek, özellikle bölgesel barışı yakından ilgilendirecek konularla ilgili adımlar atılması için bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Bildiğiniz gibi, Türkiye ile Rusya arasında, fevkalade önemli, yakın, stratejik bir iş birliği uzunca bir süredir devam etmektedir. Tarihi köklere sahip olan ikili ilişkilerimiz her geçen gün daha da gelişerek devam etmekte ve olumlu bir seyir takip etmektedir. Bu çerçevede her iki ülkenin devlet başkanları Sayın Putin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradeleriyle, iki ülke arasında birçok konuda ortak iş birlikleri alanının açıldığını ve bu iş birliklerinin giderek arttırılmakta olduğunu görmekte memnuniyet vericidir. Öncelikle ekonomik ve ticari ilişkiler başta olmak üzere, eğitim, kültür, turizm alanlarındaki iş birliği, enerji alanlarındaki iş birliklerimiz değerli bir noktaya gelmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

"Akkuyu Nükleer Santralı'nda, ilk reaktörün bu yıl sonunda faaliyete başlaması tahmin ediliyor"

Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ticaret hacminin 54 milyar doları aşmasının önemli bir gelişme olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Ortak hedefimiz 100 milyar dolar ticaret hacmini gerçekleştirmek olacaktır. Bunun da en kısa zamanda gerçekleşeceğini ümit ediyor ve bu çerçevede çalışmayı sürdürüyoruz. Turizm alanında 6.7 milyarlık, 1 milyon Rus turist Türkiye'yi ziyaret etti. 2024 yılını geride bıraktık. Bu yıl ise bu rakamın 7 milyonu aşacağını ümit ediyoruz. Ayrıca Akkuyu Nükleer Santralı'nda çalışmalar ne yazık ki Rusya'nın karşılaştığı ambargolar dolayısıyla bir miktar gecikmiş olmakla birlikte, ilk reaktörün bu yıl sonunda faaliyete başlaması tahmin ediliyor ve öngörülüyor" dedi.

Bugünkü görüşmede bölgesel meseleler olmak üzere küresel meseleleri de ele aldıklarını söyleyen Kurtulmuş, "Öncelikle Türkiye olarak Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından itibaren tavrımız son derece açık ve nettir. Artık dördüncü yılına girmiş olan bu savaş geride on binlerce masum insanın ölmesine neden olmuş, şehirlerin yıkılmasına, altyapının talim olmasına vesile olmuş ve savaş boyunca sadece iki ülke arasında bir savaş olman ötesinde Rusya ile topyekün Batı arasında bir savaş olma potansiyeline taşınmıştır. Bunun için biz Türkiye olarak bu bölgede bu savaşın sonlandırılması, her iki halkın da kabul edeceği, her iki halkın da yararına olacak ortak bir sonucun temin edilmesi için başlangıcından itibaren diyalog yolunun açık olması, diplomasi masasının mutlaka sürdürülmesi ve düzeltilenlerin gerçekleştirilmesi için olağanüstü bir çaba sarf ettik" ifadelerini kullandı.

"Beklentimiz, uluslararası camianın, Suriye'nin kurumsal kapasitesinin arttırılmasına destek vermesi"

İkili görüşmelerde ele alınan başka bir konunun ise Suriye'deki gelişmeler olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Suriye'de 13 yıllık iç savaşın ve 61 yıllık Baas Rejimi'nin ardından yeni bir yönetim işbaşına gelmiştir. Türkiye olarak buradaki temel önceliklerimizi mevkidaşıma ve heyete bir kere daha anlatmak ve aksettirmek imkanı bulduk. Türkiye olarak yeni Suriye yönetiminden beklentilerimizi 3 temel noktada özetlemek mümkündür. Birincisi Suriye'nin toprak bütünlüğüne temin edilmesi. İkincisi Suriye'deki bütün grupların temsil edildiği, kapsayıcı bir sistemin kurulması, yönetimin inşa edilmesi.Üçüncüsü ise başta DHP, PYD, YPG olmak üzere Suriye'de konuşlanmış olan ve faaliyet gösteren bütün terör gruplarının ortada kaldırılması, terör gruplarının tasfiye edilmesi ve Suriye'nin bir tek egemen birliği olacağı sahip olması. Ayrıca Suriye Devleti'nin yeniden yapılanması ve şehirlerin imarı konusunda da Rusya'nın katkılarının olmasını temenni ettiğimizi ifade ettik. Beklentimiz, uluslararası camianın, Suriye'nin kurumsal kapasitesinin arttırılmasına destek vermesi" diye konuştu.

Kurtulmuş'un ardından konuşmasını gerçekleştiren Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, "Bugün ikili görüşme fırsatını bulmuş olduk. Sorunların ortadan kaldırılması yollarını çalıştık. Ortaya çıkan tüm meseleler diyalog yoluyla çözülebilir. Buna inanıyoruz. Böylelikle ilişkilerimiz adım adım ilerlemeye devam edecektir. İki ülke arasında çok yönlü bir işbirliğimiz var. İki ülkenin arasındaki bu işbirliği her iki ülke halkının da hayrınadır. Bu konuda hemfikiriz. Yani bu ilişkilerin farklı bir seviyeye taşınması gerektiği konusunda. Çalışmalarımızı karşılıklı çıkar, karşılıklı saygı ve çıkar dengesi gibi ilkeler üzerinden kurmalıyız diye düşünüyorum. Karşılıklı çıkarlarımıza dikkate almamız gerekiyor.O zaman başarabiliriz. İşte ilişkilerimizin kurulduğu ilkeler dediğim gibi bunlardır. Parlamentolar arası diyaloğun bir başka kıymetli tarafı şöyle; Uluslararası alanda ciddi türbülanslar yaşanıyor. Hatta birkaç ay zarfında bile o kadar çok şey değişti ki; gündemde görüşülecek bir sürü konu çıktı. Rusya ve Türkiye arasındaki parlamentolar arasındaki diyalogunda önemi artmış durumdadır" dedi.