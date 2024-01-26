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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuveyt Emiri ile görüştü - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuveyt Emiri ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuveyt Meclisi Kuveyt-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Muhammed Haif el-Mutairi ve beraberindeki heyeti Mecliste kabul etti. Programa katılan isimlerden AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, "Amacımız, İki ülke arasındaki ekonomik sosyal siyasal işbirliği konusunda görüş alışverişi yapmak. Toplantıda Gazze ve Filistin konusunda İslam ülkeleri işbirliği, İslam ortak pazarı gibi konularda görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuveyt Emiri ile görüştü
26.01.2024 - 12:38,  Güncelleme: 15:37
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kabulde Türkiye ve Kuveyt halklarının her bakımdan birbirine dost ve kardeş iki millet olduğunu dile getirerek, her iki parlamentonun dostluk gruplarının ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için temaslarını artırmalarının sevinç verici olduğunu ifade etti.

Türkiye-Kuveyt ilişkilerinin artırılması ve İslam ümmetinin durumunun iyileştirilmesi için olumlu çabalarda bulunan merhum Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı dolayısıyla yeni Emir Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşerek taziyelerini ilettiğini dile getiren Kurtulmuş, Kuveyt'te yeni hükümetin kurulmasının da ilişkileri geliştirmek açısından ümit verici olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, Kuveyt'in yeni hükümeti ve başbakanına da çalışmalarında başarılar diledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuveyt Meclisi heyetini kabul etti

TBMM ile Kuveyt Meclisi arasındaki başta olmak üzere her alandaki ilişkilerin arttırılması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesine önem verdiklerini dile getiren Kurtulmuş, Kuveyt'in Filistin meselesinde ortaya koyduğu duruş dolayısıyla da tebriklerini ifade etti. Gazze'de yaşanan insani dramın, katliamın, soykırımın durdurulması için dünya kamuoyunda ciddi bir tepkinin bulunduğunu belirten Kurtulmuş, Gazze halkına acil yardımın ulaştırılması, eş zamanlı olarak da ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuveyt Meclisi heyetini kabul etti

YAMAN: AMACIMIZ İŞ BİRLİĞİ YAPMAK

Programa katılan isimlerden biri de AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'dı. Kuveyt heyetinin ülkemizi ziyaret amacının parlementolar arası ilişkileri geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımı olduğunu olduğunu ifade eden Yaman, "Amacımız, İki ülke arasındaki ekonomik sosyal siyasal işbirliği konusunda görüş alışverişi yapmak. Toplantıda Gazze ve Filistin konusunda İslam ülkeleri işbirliği, İslam ortak pazarı gibi konularda görüş alışverişinde bulunduk. Karşılıklı iki ülke ticaret hacmini yükseltme konusunda yapılması gerekenler tartışıp görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuveyt Meclisi heyetini kabul etti

TÜRKİYE'YE FİLİSTİN TEŞEKKÜRÜ

Kuveyt Meclisi Kuveyt-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Muhammed Haif el-Mutairi de Türkiye'nin İslam davaları konusundaki siyasi duruşunu takdirle karşıladıklarını, TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan bu sözleri duymanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Mutairi, Türkiye'nin Filistin konusundaki tutumu için teşekkür etti.

İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin daha da artırılmasını istediklerini dile getiren Mutairi, ekonomi başta olmak üzere her alanda Türkiye ile ilişkilere önem verdiklerini belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuveyt Meclisi heyetini kabul etti

Türk yatırımcılarının varlığını Kuveyt'te daha fazla görmek istediklerini ifade eden Mutairi, İslam ülkeleri arasında tecrübe paylaşımlarının da yapılabileceği İslam pazarının kurulması gerektiğini söyledi.

Kabulde TBMM Türkiye-Kuveyt Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, TBMM Türkiye-Kuveyt Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu da yer aldı.

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Cemil Yaman, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

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