TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Modern zamanların en katı katliamlarına, soykırım boyutlarını aşmış olan bir devlet terörüne şahitlik yapıyoruz" - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Modern zamanların en katı katliamlarına, soykırım boyutlarını aşmış olan bir devlet terörüne şahitlik yapıyoruz"

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Modern zamanların en katı katliamlarına, soykırım boyutlarını aşmış olan bir devlet terörüne şahitlik yapıyoruz" "Burada sadece Gazze gibi daracık bir alana sıkıştırışmış yaklaşık 1 buçuk milyon insan değil, aslında dünyanın her tarafında 8 milyar insan...

04.06.2024 22:10
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Modern zamanların en katı katliamlarına, soykırım boyutlarını aşmış olan bir devlet terörüne şahitlik yapıyoruz"

"Burada sadece Gazze gibi daracık bir alana sıkıştırışmış yaklaşık 1 buçuk milyon insan değil, aslında dünyanın her tarafında 8 milyar insan Gazzelilerle birlikte büyük bir sınava tutuluyor"

"Kuşatma" adlı kitabın lansmanı yapıldı

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Modern zamanların en katı katliamlarına, soykırım boyutlarını aşmış olan bir devlet terörüne şahitlik yapıyoruz. Burada sadece Gazze gibi daracık bir alana sıkıştırışmış yaklaşık 1 buçuk milyon insan değil, aslında dünyanın her tarafında 8 milyar insan Gazzelilerle birlikte büyük bir sınava tutuluyor" dedi.

TBMM Tören Salonu'nda "Kuşatma" adlı kitabın lansman töreni düzenlendi. Haber Kameramanları Derneği'nin desteğiyle hazırlanan kitabın lansmanına siyasiler ilgi gösterdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ ve İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'de yaşananların insanlık tarihi boyunca yaşanan en ağır zulümlerden birisi olduğuna işaret ederek, "Modern zamanların en katı katliamlarına, soykırım boyutlarını aşmış olan bir devlet terörüne şahitlik yapıyoruz. Burada sadece Gazze gibi daracık bir alana sıkıştırışmış yaklaşık bir buçuk milyon insan değil, aslında dünyanın her tarafında 8 milyar insan Gazzelilerle birlikte büyük bir sınava tutuluyor. Burada bu katliamın yanında yer alan çok azınlıkta olsa belli çevrelerin varlığını İsrail'e destek ve himaye verdiklerini biliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, zulmün bir an önce sona ermesi dileğinde bulunarak, Deniz Gezmiş'in Filistin Kurtuluş Örgütü'ne destek verdiğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, gazetecilerin en önemli katkıyı verdiklerini söyleyerek, Gazze'de şehit düşen gazetecileri andı.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada şehit olan gazetecileri anarak, İsrail'in kuşatan haline gelmesinin sorgulanması gerektiğine dikkat çekti.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Filistin'in 1948 yılından beri kuşatıldığını belirtti. Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, Gazze'de cinayet olduğunu söyleyerek, Gazze'de yaşananların en yakın şahidi olduklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Modern zamanların en katı katliamlarına, soykırım boyutlarını aşmış olan bir devlet terörüne şahitlik yapıyoruz' - Son Dakika

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