TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz bir Türkiye'yi inşa etmek mecburiyetindeyiz - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz bir Türkiye'yi inşa etmek mecburiyetindeyiz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz bir Türkiye\'yi inşa etmek mecburiyetindeyiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Uzun bir süredir emperyalist projenin uygulanması sonucu maalesef terörle yıllarını kaybetmiş bir ülke olarak artık terörü geride bırakmak ve terörsüz bir Türkiye'yi inşa etmek mecburiyetindeyiz" dedi.

20.05.2025 13:21
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Uzun bir süredir emperyalist projenin uygulanması sonucu maalesef terörle yıllarını kaybetmiş bir ülke olarak artık terörü geride bırakmak ve terörsüz bir Türkiye'yi inşa etmek mecburiyetindeyiz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte 81 il ve 10 ülkeden gelen gençleri kabul etti. Kurtulmuş, Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğunun bakiyesi nedeniyle birçok ülke ile dostluk köprülerinin bulunduğunu ve bu coğrafyadaki halkların aynı gelecek ülküsüne sahip olduklarını söyledi. Kurtulmuş, "Sevgili gençler; birlikte rahmet, ayrılıkta ise azap vardır. Uzun bir süredir emperyalist projenin uygulanması sonucu maalesef terörle yıllarını kaybetmiş bir ülke olarak artık terörü geride bırakmak ve terörsüz bir Türkiye'yi inşa etmek mecburiyetindeyiz. Dile kolay 100 yıllık Cumhuriyetin 50 yılı terörle geçmiştir. Ölümle, gözyaşıyla, bombalarla, silahlarla ve insanların arasında fitne ve fesat sokularak geçmiştir. 40 bini aşkın evladımız şehit olmuş, binlerce insan dağlarda heba edilmiştir. Şimdi tam da bu noktada Türkiye'nin, 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle Türk'üyle, Kürt'üyle ve farklı etnik ve mezhebi unsurlarıyla birlikte, hep beraber, Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız hep birlikte güçlü büyük Türkiye'yi inşa edeceğiz" diye konuştu.

'BİR OLACAĞIZ, BERABER OLACAĞIZ'

Irak, Suriye, Lübnan, Libya, Sudan, Somali ve Yemen gibi bölge devletlerin etnik farklılık, mezhep çatışmaları ya da terör örgütlerinin eliyle bölündüğünü vurgulayan Kurtulmuş, "Bu aziz milletin evlatlarının önünde de iki yol var. ya biz de sarı öküz gibi sıranın bize gelmesini bekleyecek yani paramparça olacağız, darmadağın olacak ya da Türkiye'nin insanları, bu aziz vatanın evlatları, Türkler, Kürtler hep beraber bir araya gelerek bir olacağız, beraber olacağız ve bu emperyalist projeyi ters yüz edeceğiz. Bu yolu tercih ediyoruz ve bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.

Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasından endişe edenlerin olduğunu söyleyerek, "Birtakım projelerin aparatı olan unsurların bu süreci zehirlemeye çalışacağını ya da birtakım provokasyonlarla sürece engel olmaya kalkacaklarını tahmin ediyoruz. Bu çerçevede bütün tedbirlerimizi alarak Allah'ın izniyle artık bu memleketin hiçbir yerinde bombaların patlamadığı, insanların hayat endişesi taşımadığı, her yerde kardeşlik ve barış türkülerinin söylendiği, her yerde insanların birlik ve beraberlik duyguları içerisinde hareket ettiği bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Ümit ediyorum ki en kısa zamanda bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte yolumuzun daha açık, hedeflerimizin daha net görülebilir olacağına hep beraber şahit olacağız" diye konuştu. Kurtulmuş, Türkiye'nin teknoloji alanında hiçbir ülkeden geri kalmaması gerektiğini ve tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşılması gerektiğini ifade etti.

'GENÇLERİN YÜZYILI OLACAK'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu yıl ilk kez gençlerin yüksek teknolojiye sahip TCG Anadolu gemisi ile Samsun'u ziyaret ettiklerini belirterek, "Yani içimizdeki o ateş hala yanmaya devam ediyor. Gençlerimizde o kıvılcım devam ediyor. 19 Mayıs sabahı Anıtkabir'e çıktık, oradan Samsun'a geçtik. Milli mücadele şehri Samsun'da halkımız ve gençlerimizle beraber güzel bir karşılama töreni gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızla birlikte güzel bir tablo oluştu. 81 il ve 10 ülkeden seçilen başarılı öğrencileri, Cumhurbaşkanımız Külliyede ağırladı. Çok güzel bir etkileşim ve toplantı oldu. Bakanlık olarak stadyumlarımızda, salonlarımızda coşkuyla Gençlik ve Spor Bayramını kutladık. Gençler bize şunu gösteriyor, bu ülkenin geleceği çok parlak, buna yürekten inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak. Türkiye Yüzyılı, sporun yüzyılı olacak. Bizlere düşen de bu millete layık olup çalışmak" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz bir Türkiye'yi inşa etmek mecburiyetindeyiz - Son Dakika

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