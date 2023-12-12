TBMM Başkanı Kurtulmuş\'un ilk bütçe mesaisi yoğun geçti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün Meclis Genel Kurulunda, bütçe maratonunun ilk gününde, 12 saat 20 dakika süren oturumu yönetti. Kurtulmuş, HEDEP'li milletvekillerinin Kürtçe konuşma ısrarı karşısında Anayasayı hatırlattı ve milletvekillerinin kürsüde Türkçe konuşma zorunluluğuna vurgu yaptı.

TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeleri TBMM Başkanı Kurtulmuş yönetti. Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı görevine geldikten sonra yönettiği ilk bütçe görüşmelerinin açılışında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında uluslararası camianın tavrına işaret etti.

Kurtulmuş, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 75'inci yıl dönümünde, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada, Filistin topraklarında, Gazze'de ağır insanlık suçlarının işlendiğine dikkati çekti.

ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesine ilişkin, "13 ülkenin bu insanlık dramının durdurulması, acil ateşkesin sağlanmasını temin etmek üzere verdiği karara rağmen bir el hukuksuzluğa kalkmış, insan hakları ihlallerinin devam etmesinden yana oy kullanmış ve ne yazık ki şu anda Gazze'de devam eden bu zulüm durdurulamamıştır. Bu anlamda baktığımız zaman İnsan Hakları Beyannamesi'nin yanında Birleşmiş Milletler de sadece kağıt üzerinde var olan bir kuruluş mahiyeti kazanmıştır." ifadesini kulandı.

Kurtulmuş'tan Türkçe vurgusu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurulda HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Kürtçe konuşmasına tepki göstererek, "Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Burada Türkçe konuşulacak. Resmi dilimiz Türkçe olduğu için Türkçe konuşulmasını bekliyoruz. Sizden de arkadaşlarımız adına bunun Türkçesini istiyoruz." dedi.

Kurtulmuş, şahsı adına söz alan ve konuşmasına Kürtçe başlayan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Çiğdem Kılıçgün Uçar'ı da Türkçe konuşması için uyardı.

Anayasa'nın 3. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dilinin Türkçe olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, TBMM'de konuşan milletvekillerinin de Türkçe konuşmak durumunda ve mecburiyetinde olduğunu, Türkçeden başka bir dil kullanamayacaklarını belirtti.

Kurtulmuş, Uçar'dan, Kürtçe ifadelerini tercüme etmesini istedi. İfadelerini Türkçeye çeviren Uçar, konuşmasına Türkçe devam etti.

Özgür Özel'in eleştirilerine yanıt verdi

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Yargıtay kararı sonrası TBMM Danışma Kurulunu toplamadığı" eleştirisine de yanıt verdi.

Söz konusu kararın ardından Özel'in kendisini telefonla arayarak, "Bu konuyla ilgili bir Danışma Kurulu toplantısı yapalım." dediğini aktaran Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gün Filistin Meclis Başkanı ve heyetini ağırlayacağımızı kendisine söyledim. 'Eğer vakit bulabilirsek, belki tören bittikten sonra olabilir' dedim. Ama ne saat üç dedik ne saat beş dedik. O sırada, Bekir Bozdağ burada. O gün Meclisi yönetecek olan Bekir Bozdağ. Bekir Bozdağ'ın Meclisteki diğer partilerin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle bir toplantı yaptığını gördüm ve zaten böyle bir toplantı yapılmasına gerek kalmadı. Ali Mahir Başarır Bey ile de telefon ederek durumu paylaştım. Ama bizim maksadımızın dışında, saat verilerek, sanki o gün bir toplantı sözü verilmiş gibi hava oluşturulmaya çalışıldı. Meclis Başkanı olduğum için şimdiye kadar buna cevap vermedim. Bunun böyle bilinmesini arzu ederim."

CHP Genel Başkanı Özel'in yeni anayasa konusundaki değerlendirmelerine karşılık da Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Siyasi tarihe ilişkin altı olayın sadece ismini vereceğim. Bu olayın yanında kimler vardı, kimler karşısındaydı bunları araştırmakta herhalde Türk siyasetiyle ilgilenenleredir. Üçü Osmanlı döneminde, üçü Cumhuriyet döneminde oldu. Bunlardan biri Bab-ı Ali baskınıdır, birisi Feriye baskınıdır, bir diğeri ise Abdulhamid Han'ın hallidir. Bu üç olayın arkasında kim var, yanında kimler var bunları araştırın.

Cumhuriyet tarihinde de üç mesele var. 1960 darbesi, 28 Şubat darbesi ve 27 Nisan Muhtırası var. Bunların yanında da kim var, karşısında kimler var?"

"Burası bir sokak değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi" uyarısı

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle sesi kısılan TBMM Başkanı Kurtulmuş, sözlü sataşmalar sırasında, "Sesi çıkmayan bir Meclis Başkanı buldunuz, hepiniz her taraftan söze giriyorsunuz. Oturduğunuz yerden söz atmayın." diyerek, Genel Kurulu sükunete davet etti.

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği Genel Kurulda yaşanan tartışmalar üzerine Kurtulmuş, "Bağırmak sokak işidir. Burası bir sokak değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Milletin mehabetine sahip olması gereken bir yerdir. Hiç kimsenin bağırmasına gerek yoktur." ifadesini kullandı.

Halil Umut Meler'e yapılan saldırı

Bütçe görüşmeleri sürerken MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor karşılaşması sonunda hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı da kınandı.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya ilişkin Kurtulmuş, "Saldırıyı TBMM adına şiddetle kınıyorum. Böyle bir saygısızlık, böyle bir şey olmaz. Spor sahasında böyle bir saldırının olması asla kabul edilemez." dedi.