TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Yeni bir dünyanın nasıl kurulacağı konusunda kafa yormalıyız, siyasi teklifleri ortaya koymalıyız"

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugün dünyada kural bazlı bir sistem yoktur. Dünya bir orman kanunuyla yönetilen yer haline gelmiştir. Bunun için hep beraber, haktan, hukuktan, adaletten ve barıştan yana olanlar bir araya gelip yeni bir dünyanın nasıl kurulacağı konusunda kafa yormalıyız, siyasi teklifleri ortaya koymalıyız" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum gününde düzenlenen "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu" dolayısıyla bulunduğu Aşkabat'ta Türkmenistan Meclisi'ni ziyaret etti. Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile bir araya gelen Kurtulmuş, ata yurdu Türkmenistan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Kurtulmuş, Türkiye ve Türkmenistan devlet başkanları arasında var olan samimi, yakın diyaloğun iki ülkenin her alandaki ikili ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağladığını gördüklerini söyledi. Türk ve Türkmen halkları arasında dostluk ve kardeşliğin güçlendirilmesine yaptığı önemli katkılar doğrultusunda Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum günü şerefine devlet nişanı verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, Firaki'nin sadece Türkmen illeri için değil aynı zamanda çok geniş coğrafya içinde etkili bir şair, edip ve düşünce insanı olduğunu belirtti. TÜRKSOY tarafından 2024'ün "Mahtumkulu Firaki" yılı ilan edilmesini değerli bulduklarını söyleyen Kurtulmuş, Aşkabat'taki forumun, her sözünde hikmet olan büyük bir Türk şairinin birlik, beraberlik, hakkaniyet ve adalet konusunda ortaya koyduğu fikirlerden bütün dost ve kardeş ülkelerin yararlanmasına vesile olmasını temenni etti.

"Türk dünyasını bir güç merkezi haline getirmek gerek"

Türkiye ve Türkmenistan arasında ikili ticaret, kültür, savunma sanayinde çok yakın ilişkilerin bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, enerji alanındaki iş birliği imkanlarına işaret ederek iki ülke devlet başkanlarının bu konuda da görüşme yaptığını kaydetti. Parlamenter diplomasinin imkanlarından da istifade etme arzusunda olduklarını belirten Kurtulmuş, iki ülke arasında hem dostluk grupları hem de uluslararası komisyonlarda iş birliklerinin daha da artırılmasını önemli bulduklarını söyledi. Türkmenistan'ın TÜRK PA ve Türk Devletleri Teşkilatı'na tam üye olmasını temenni ettiklerini belirten Kurtulmuş, ayrıca Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova'ya Türkiye'ye davetini de iletti. Orta Asya'dan Türkiye'ye ve Balkanlar'a kadar olan coğrafyada yaklaşık 300 milyon Türk nüfusunun bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, bu coğrafyanın imkanlarını ortak bir şekilde iş birliğiyle en güzel noktaya taşımak ve Türk dünyasını bir güç merkezi haline getirmek gerektiğini vurguladı. Türk dünyasının varlığının dünya barışı için bir tehdit değil, dünya barışının daha rahat temin edilebilmesi için bir imkan olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Ümit ederim ki Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkileri ekonomi, kültür, ticaret, enerji ve diğer alanlarda güçlü bir şekilde geliştiririz ve bu coğrafyanın daha da ilerlemesi için iş birliğini kuvvetlendiririz" ifadesini kullandı.

"Dünya bir orman kanunuyla yönetilen yer haline gelmiştir"

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan çatışmalara işaret ederek İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına ve Lübnan'a yönelik saldırılarını hatırlatan Kurtulmuş, "Bugün dünyada kural bazlı bir sistem yoktur. Dünya bir orman kanunuyla yönetilen yer haline gelmiştir. Bunun için hep beraber, haktan, hukuktan, adaletten ve barıştan yana olanlar bir araya gelip yeni bir dünyanın nasıl kurulacağı konusunda kafa yormalıyız, siyasi teklifleri ortaya koymalıyız. Cumhurbaşkanımızın her platformda dile getirdiği 'Dünya beşten büyüktür' sözü, aslında bu dünyadaki arayışın açıkça ifade edilmesidir. Hep beraber siyasi çalışmalarımızın merkezine bu konuyu yerleştirmemiz gerekir. Bu konuda dünya hakları arasında adalet arayışının yükselen bir dalga şeklinde gelişmesinin çok faydalı sonuçlar doğuracağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ise TBMM Başkanı Kurtulmuş ve heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum günü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"na katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Görüşmede, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok da yer aldı. - AŞKABAT