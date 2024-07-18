TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail ile görüştü - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail ile Türkiye ile İrlanda arasındaki ilişkileri ve bölgesel konuları görüştü. Kurtulmuş, İsrail aleyhine açılan davanın Filistin davası için yeni bir süreci başlattığını belirtti. Ayrıca, Gazze'deki duruma ve Rusya-Ukrayna savaşına da değindi. İrlanda Meclis Başkanı ise Türkiye'nin Ukrayna'da oynadığı rolü takdir etti.

18.07.2024 15:58
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail ile Meclis'te bir araya geldi.

Kurtulmuş, Fearghail ile yaptığı heyetler arası görüşmede Türkiye ile İrlanda arasında yakın ilişkiler bulunduğunu belirtti. Türkiye ile İrlanda arasında bölgesel ve küresel konularda ortak yaklaşımların bulunduğunu kaydeden Kurtulmuş, "İrlanda'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine verdiği destek dolayısıyla memnuniyetimizi ifade etmek isterim. Türkiye için her ne kadar arada bazı sorunlar olsa da AB ile ilgili müzakere sürecinin açık tutulması, sonunda tam üyeliğin gerçekleştirilmesi önemli bir dış politika hedefidir" dedi.

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasının İsrail açısından ve Filistin davası konusunda yeni bir dönemi başlattığını aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Burada iki devletli çözümden başka hiçbir yol olmadığı görülmüştür. İrlanda'nın Filistin devletini kabul etmesi, tanıması da çok kuvvetli bir destektir. 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan, tam manasıyla bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğü sağlanmış Filistin devletinin var olması dünya barışı için de büyük avantaj olacaktır. Başta Mescid-i Aksa olmak üzere dinlerin kutsal mekanlarının korunması da uluslararası camia tarafından garanti altına alınmalıdır. Filistin davası için yeni bir sürecin başladığını öngörüyoruz. Ümit ederim ki en kısa sürede ateşkes sağlanır, Netanyahu ve hükümeti işlediği insanlık suçlarının karşılığını uluslararası mahkemelerde yargılanarak alırlar."

Gazze'de yaşananlara karşı dünyanın her yerinde insanlık cephesinin kurulduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Orta Doğu barışının kapısı Filistin davasıdır. Yani, Filistin halkının özgür, eşit şekilde yaşaması sağlanırsa Orta Doğu barışının kapısı açılmış olur. Filistin'de zulme uğrayan Gazzelilerin sadece yanında durmuyoruz, haklarını sonuna kadar savunuyoruz. Aynı zamanda Orta Doğu'da sağlanacak bir barışın dünya barışını temin etmek için en önemi adımlardan biri olduğunu biliyoruz. Ama ne yazık ki Netanyahu ve çetesi dünyada barış sağlanmasını istemediği için bütün insanlık dışı suçları işleyerek, bölgedeki bütün halkları tehdit altına alarak, açık söyleyeyim sadece Gazze'yi değil, Lübnan, Ürdün, belki Türkiye'ye kadar uzanacak vadedilmiş topraklar olarak gördükleri toprakları ilhak ve işgal etme hayali içindeler. Dolayısıyla bu canavar savaş makinesi durdurulmalıdır" diye konuştu.

Rusya- Ukrayna savaşına da değinen Kurtulmuş, "Hem Sayın Putin'le hem Sayın Zelenskiy'le başından itibaren görüşebilen tek lider Sayın Tayyip Erdoğan'dır ve her iki tarafla görüşebilen tek ülke Türkiye'dir. Türkiye'nin müzakerelerin başından itibaren pozisyonu çok nettir, açıktır. Biz Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün tamamıyla sağlanması gerektiğine inanıyoruz ve Ruslar tarafından topraklarının ilhakını gayrimeşru olarak bulduğumuzu ilan ediyoruz. Ama bununla birlikte on binlerce insanın öldüğü bir savaş söz konusu. Bu savaşın bir an evvel sonlandırılması, her iki tarafın da kabul edeceği adil ve kalıcı barışın temin edilmesi için başından itibaren olağanüstü gayret sarf ettik, sarf etmeye devam ediyoruz. Dolmabahçe'deki müzakerelerde iki taraf geldi toplantı masasına oturdular, konu sadece bir tek imzaya kalmıştı. Maalesef bazı ülkeler savaşın devamını istediği için anlaşma gerçekleşmedi" dedi.

İrlanda Meclis Başkanı O Fearghail ise, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olarak, "Ukrayna'da barışın sağlanması için özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetinin oynadığı muazzam rolün altını çizmek istiyorum. Ukrayna'da devam eden durumlarla ilgili İrlanda'da biz gerçekten şok içerisindeyiz. Ukrayna'da yerinden edilmiş 100 binden fazla kişiye kapılarımızı açtık ve bunu büyük konut krizi yaşandığı dönemde yaptık. Kırım'da yaşanan krizde başından itibaren Türkiye'nin ve İrlanda'nın pozisyonu açıktır. Bölgede ve dünyada Putin'i ve Zelenskiy'i etkileyebilecek neredeyse tek ülke Türkiye diyebiliriz. Bu yüzden dürüst ve doğrucu arabuluculuk çabaları için gerçekten ülkenize teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail ile görüştü - Son Dakika

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