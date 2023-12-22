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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu iyi - Son Dakika
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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu iyi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesi görüşmelerini yönettiği sırada rahatsızlanan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in klinik durumunun iyi olduğunu ancak tetkiklerin tamamlanması için kısa süre müşahede altında tutulacağını bildirdi. Önder, Ankara Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldı ve detaylı incelemeleri devam etmektedir.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder\'in sağlık durumu iyi
22.12.2023 - 21:51,
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmelerini yönettiği sırada rahatsızlanan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığını ve klinik durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı FahrettinKoca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesi görüşmelerini yönettiği sırada rahatsızlanan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığını, klinik durumunun iyi olduğunu duyurdu. Koca'nın yaptığı paylaşım şöyle:

"TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder, Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmelerini yönettiği sırada rahatsızlanmış, Ankara Bilkent Şehir Hastanesine kaldırılmıştır. Hastanemizde detaylı incelemeleri devam etmektedir. Şu anda klinik durumu iyi, fakat tetkiklerin tamamlanması için kısa süre müşahade altında tutulacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

DEM Parti de TBMM Başkanvekili Önder'in durumuna ilişkin "Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder, tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastanede müşahede altına alındı" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu iyi - Son Dakika
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