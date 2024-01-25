TBMM\'de AK Parti ve DEM Parti arasında \'\'Kürdistan\'\' tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ile "Kürdistan" polemiği yaşandı. Meclis Başkanvekili Celal Adan ise "Kürdistan" ifadesini kullanan Koçyiğit'i uyararak, "Türkiye Cumhuriyeti 7 coğrafi bölge, 81 ilden müteşekkirdir. Türkiye sınırları içerisinde 'Kürdistan' diye bir yer yoktur." ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Meclis Başkanvekili Celal Adan

"SONLARI KABRİSTAN OLUYOR"

Genel Kurul'da yerinden söz alan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Genel Kurul kürsüsünde zaman zaman "Kürdistan" ifadelerinin kullanıldığına dikkati çekerek, "Kürdistan için 'coğrafi bir bölge' diyenler var. Hadi fikir hürriyeti diyelim. Yalnız demek başka yapmaya çalışmak başka. Yapmaya çalışanların sonu Kürdistan değil kabristan oldu, oluyor, olacak. Unutmayalım." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan

DEM PARTİLİ VEKİL KÜRSÜDE "KÜRDİSTAN" İFADESİNİ SAVUNDU

Sataşma gerekçesiyle söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Baykan'a tepki gösterdi. Koçyiğit, "Biz bu kürsüde nasıl 'Trakya' dediğimizde sorun olmuyorsa 'Kürdistan' da diyoruz, diyeceğiz. Kürdistan bir hakikattir. 'Kürdistan' derken idari bir bölgeden bahsetmediğimizi de çok iyi biliyorsunuz ama burada algılar yaratıyorsunuz." sözlerini sarf etti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit

"TÜRKİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE 'KÜRDİSTAN' DİYE BİR YER YOKTUR"

Meclis Başkanvekili Celal Adan, "Kürdistan" ifadesini kullanan Koçyiğit'i uyararak, "İçtüzüğün 161. maddesinin 3. fıkrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında Anayasada düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapmak yasaklanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 7 coğrafi bölge, 81 ilden müteşekkirdir. Türkiye sınırları içerisinde 'Kürdistan' diye bir yer yoktur." diye konuştu. Başkanvekili Adan'ın sözleri TBMM Genel Kurulu'nda alkışlandı.