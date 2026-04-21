TBMM\'de Çocuk Dilekleri ve Uzay Sunumu

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen '23 Nisan Çocuk Forumu-Küçük Eller Büyük Dilekler' programında, TBMM Dilekçe Komisyonu'na gönderdikleri dilekçelere ilişkin Türkiye'nin çeşitli illerinden 13 öğrenciye sertifikaları verildi. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, çocuklara sunum yaptı.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde Meclis Konferans Salonu'nda düzenlenen programa; TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, milletvekilleri ve çocuklar katıldı. Program kapsamında TBMM Dilekçe Komisyonu'na gönderdikleri dilekçelere ilişkin Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 13 öğrenciye; 'Sosyal Medya ve İnternet Kullanımı', 'Doğal Afetler ve Afet Bilinci', 'Akran Zorbalığı ve Siber Zorbalık' gibi başlıklarla sertifika verildi.

'GÖNDERDİĞİNİZ HER DİLEKÇE ÇOK ÖNEMLİYDİ'

Dilekçe Komisyonu Başkanı Karamık, "TBMM'nin çatısı altında sizleri ağırlamak hem bizim hem de Gazi Meclis için çok anlamlı. Bu çatı bundan yıllar önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal kahramanlarımız tarafından size emanet edildi. Bugün sizler o emanete sahip çıkan, sözünü söyleyen, fikrini ortaya koyan çocuklar olarak buradasınız. 'Küçük Eller Büyük Dilekler' projesine gönderdiğiniz her bir dilekçe bizler için çok önemliydi. Çünkü siz sadece bir şey istemediniz, düşündünüz, sorguladınız ve çözüm önerdiniz. Hayatınıza, ailenize, okulunuza, çevrenize ve ülkenize dair bir söz söylediniz. Bu o kadar değerli ve önemli ki işte tam da bu yüzden bugün burada sadece bizim misafirimiz değilsiniz. Siz dünyanın en güzel ülkesinin söz sahibi çocuklarısınız. Burada alacağınız sertifikalar, 'Ben ülkem için düşündüm, ülkem için söyledim ve beni dinlediler' demenin bir hatırası olacak. Belki yıllar sonra dönüp baktığınızda bugün kurduğunuz bir cümlenin ne kadar kıymetli ve anlamlı olduğunu anlayacaksınız" ifadelerini kullandı.

'MERKEZİNDE ÇOCUKLARIMIZ VAR'

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da 'Türkiye Milli Uzay Programı İnsanlı İlk Uzay Misyonu' başlıklı sunum gerçekleştirdi. Uzay görevinin ardından geçen 25 ayda farklı illerde sunumlar gerçekleştirdiğini belirten Gezeravcı, "Bu çabamız sizlere sunulmuş bir lütuf değil, bu bizim boynumuzun borcu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıllık tarihinde icra etmiş olduğu insanlı ilk uzay misyonunu; bir vatandaşının uzaya çıkıp 22 gün macera yaşaması için yapmadı. Türkiye Cumhuriyeti, bu görevi, yüzlerce yıldır dünyanın en zorlu jeopolitik konumlarından birinde güçlü bir şekilde ayakta durmayı başarabilmiş bir devlet olarak, öz güvenleri her daim yaftalanmaya çalışılan, potansiyelleri her daim küçümsenmeye çalışılan, geleceğinizin teminatı saydığımız çocuklarımızın hak ettikleri mutluluk ve gururu yaşaması, hak ettikleri öz güveni her daim ayakta tutacak şekilde ilham alacakları bir görev olarak icra etti. Dolayısıyla görünürde bir Türk vatandaşı sahnede sembolik olarak bulunmasına rağmen, bu işin merkezinde buradaki kardeşlerimiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız var" diye konuştu.

'AY YÜZEYİNDE ARAŞTIRMALARA BAŞLAYACAĞIZ'

Türkiye'nin uzaya yabancı bir devlet olmadığını söyleyen Gezeravcı, uzay çalışmalarının tarihi ile ilgili bilgiler paylaştı. Gezeravcı, "Milli Uzay Programı'mızın içerisindeki bir diğer hedef ise Ay Araştırma Programı. İnsanlı uzay misyonumuzu tamamladık, milli haberleşme uydumuzu uzaya gönderdik. Şu anda üzerinde çalıştığımız hedef aya erişmek. 2027 yılının ilk yarısında aya ulaşma noktasında bir hedef koymuş durumdayız. İki kademeli bir hedef; birinci kademede, kendi etrafında ve dünyanın etrafında dönüşüne devam eden ay yüzeyine dünyadan sağlıklı bir fırlatma. Doğru bir seyrüseferle seçtiğimiz spesifik kesin bir noktaya sert iniş planlıyoruz. Bu görevden elde edeceğimiz birikimle, hemen ardından icra edeceğimiz ikinci görevde aya göndereceğimiz bilimsel obje, şu anda Ankara sınırları içerisinde bir kurumumuzda üretiliyor. Çok da ciddi bir seviye gelmiş durumda. İkinci görevde, ay yüzeyine kendi üretmiş olduğumuz hibrid yakıtlı motorla yumuşak iniş yapacağız. ve ardından ay yüzeyinde araştırmalara başlayacağız" dedi.