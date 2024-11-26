TBMM\'de Deprem Yatırımları Üzerine Tartışma

Politika

TBMM Genel Kurulu'nda AK Partili milletvekilleri ile muhalefet milletvekilleri arasında deprem bölgesindeki yatırımlarla ilgili tartışma çıktı.

TBMM Genel Kurulu, 'Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri için, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi. İlk sözü alan İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, "25 Kasım, ömrünü Türk milletine adamış, gösterdiği irade ve cesaretiyle Türk milletinin ve Türk dünyasının son başbuğu olan babam Alparslan Türkeş'in doğumunun 107'nci yıl dönümü" diyerek, Alparslan Türkeş'in Meclis'te yaptığı konuşmalardan derlemeyi okudu. Ayyüce Türkeş, "Bu konuşmanın, onun yolunda yürüyen bizlere rehber, şirazesini kaybederek yoldan şaşanlara ibret olmasını diliyorum" dedi.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, altın madenlerinin tamamının özel sektörün elinde olduğunu belirterek, "Buradan açıkça söylemek isterim ki 22 yıllık AKP iktidarı, Türk halkına sürekli petrol ve doğal gaz hikayeleri anlatırken, ülkemizdeki altın madeni ruhsatlarının tamamını özel şirketlere ve bunların da önemli bir kısmını yabancı şirketlere vermiştir. Yerlilik ve millilik bu mudur? Olmayan petrol ve doğalgaz ile halkı uyutup, Türkiye'deki ekonomik değeri yüksek altın kaynaklarını ise yabancı şirketlerin tekeline bırakmak? Yani, biz, 'Türkiye'de vahşi sömürge madenciliği var ve iktidar bunu görmezden geliyor' derken, bunlardan bahsediyoruz " diye konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, ise deprem sonrası Kahramanmaraş'a yapılan yatırımlardan bahsederek, "TOKİ tarafından 33 bin 625 adet kentsel konut ve iş yerinin ihalesi yapılarak sözleşmesi imzalandı. Bunlardan 23 bin 899 adedinin kuraları çekilerek hak sahiplerine teslim edildi. Hafta sonu yeni konutlar teslim edilecek. 2025 yılı sonuna kadar 63 bin 30 konut ve 5 bin 846 iş yeri olmak üzere toplam 68 bin 876 adet konut ve iş yeri vatandaşların kullanımına sunulacak. Toplamda 347 köyümüzde, 13 bin 807 adet konutun inşası planlandı. 281 köyümüzde 12 bin 36 adet konutun yapımına başlandı" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un geçen hafta yaptığı bir konuşmada dile getirdiği iddialara yönelik, "97 dekar alana inşa edilen, 400 yataklı acil durum hastanesi, kendisini de davet edeceğiz, ocak ayında hizmete giriyor. Geçen sene 'hafta sadece kazık' diyordu, 1 haftada kazıklar hastaneye dönüşmüş, işte bu, 400 yatak" dedi.

'TESLİMAT 1 YIL GECİKMİŞ'

Bunun üzerine söz alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Mehmet Şahin'in bahsettiği hastanelerin yapımının, bir yıl önce tamamlanması gerekirken hala tamamlanmadığını söyledi. Öztunç, "AK Parti'nin şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel diyor ki, 'Teslimat, Şubat 2024' diyor. Biz hangi aydayız? 1 yıl gecikmiş. Acil durum hastanesi, Şubat 2024'te teslim edilecekmiş. Hangi aydayız? Bitmedi daha, sürüyor. Daha hasta kabul etmemiş, diyorlar ki; 'Biz yaptık'" dedi.

'YAPILACAK HER AÇILIŞA SİZİ DAVET EDECEĞİM'

Öztunç'un konuşmasının ardından tekrardan söz alan Şahin, "Yapılanları şöyle bir dizsem, kaldığın eve kadar yol olur. Şunu söylüyorum, ben bundan sonraki süreçte yapılacak her açılışa sizi davet edeceğim, sizinle resim çekineceğiz. Yalanların peşinden koşmayın, gerçeklerin peşinden koşun. 1 dakikalık vekil olmayın, hizmeti takip edin" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Burası Genel Kurul. Burası evet siyaset yapılan yer ama bu ucuz siyasetten bir vekilden bir diğer milletvekiline çirkin sözler kullanmasını doğru bulmuyorum. Çalışan, üreten bir şehirden, yapılan binalardan, hastanelerden, evlerden bahsediyoruz. (CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a) Ali Bey diyor ki, 'sırf ben böyle söyleyeyim diye gittiniz ev yaptınız' diyor. Biz, depremzede vatandaşların ihtiyaçlarına göre planlama yapıyoruz" diye konuştu.