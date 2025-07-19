TBMM'de Gündem Dışı Tartışmalar

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Lahey Grubu'nun Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki toplantısı sonucunda kabul edilen ortak bildiriye yönelik Türkiye'nin tutumunu eleştirdi.

Türkoğlu, "Terörsüz Türkiye" denilerek "terörle mücadeleden vazgeçilmesinin istendiğini" öne sürdü.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın kent için yaptığı çalışmaları anlattı. Sümer, tutuklu tüm belediye başkanlarının yanında olduklarını söyledi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, birlik ve beraberliğin sadece bir kavram değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayarak, "Bu ruh ölmedikçe, birlik ve dayanışma azmimiz kırılmadıkça milletçe güvendeyiz demektir." ifadesini kullandı.

Birlik ve dayanışma duygusunu zehirleyen iki tehlikeye dikkati çeken Yaz, "Bu iki büyük tehlike, asabiyet ve cehalettir." dedi.

Kişisel ihtiraslar, tutku ve zaafların ülke güvenliğini tehlikeye soktuğunu söyleyen Yaz, "Siyasi saiklerle yapılan aşırı söylem, hamaset içeren anlamsız eleştiriler, bu ülke bütünlüğüne zarar veriyor. Milletin kürsüsü olan ve koca bir milleti temsil eden bu Meclis, birlik ve beraberlik telkin etmeli, asabiyetin tahrip edici, zarar verici etkisinden kaçınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.