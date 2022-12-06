TBMM'de Kürtçe konuşmak isteyen HDP'li Taşcıer, kendisine yapılan uyarıları dikkate almayınca mikrofonu kapatıldı, ortalık karıştı

TBMM Genel Kurulu'nda TBMM, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Danıştay ve Yargıtay 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri ve 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşüldü.

"BİR İKİ CÜMLE SÖYLENEBİLİR"

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, kürsüye gelerek Kürtçe konuşmaya başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Anlamıyoruz denilenleri" diyerek uyardı. AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu da tepkisini, "Hangi parlamentoda konuşuyor acaba? Burası Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu" diyerek tepki gösterdi. AK Partili milletvekilleri birleşimi yöneten CHP'li Meclis Başkanvekili hatibi uyarmasını istediler.

Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Haydar Akar bir süre sonra Taşçıer'i uyardı. Akar, "Herkesin bir anadili var. Benim de anadilim var. Kürsüde ben de anadilimde konuştuğum zaman buradaki hiçbir milletvekili beni anlayamaz. Birçok arkadaşımın farklı farklı anadilleri var. Hepimizin anlayabilmesi için resmi dil olan Türkçe ile konuşmaya devam ediyorum. Bir, iki cümle söyleyebilir ama konuşmanın tümünü yapamaz arkadaşlar" dedi.

ISRAR EDİNCE MİKROFONU KAPATILDI

Akar, daha önce de Kürtçe konuşan milletvekilleri olduğu ve konuşmasının bir kısmını Kürtçe olarak yapmasına izin verdiğini açıkladı. Taşçıer, Kürtçe konuşmaya devam edeceğini söyledi. Akar, kalan süresini resmi dil olan Türkçe ile kullanmasını istedi, ancak Taşçıer Kürtçe konuşmakta ısrar etti. Bunun üzerine Akar, Taşçıer'in mikrofonunu kapattı.

HDP'li milletvekilleri ise toplu halde sıralara vurarak Meclis Başkanvekili Akar'ı, Taşçıer'in konuşmasını kestiği protesto etti. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Meclis Başkanvekili Haydar Akar'ı eleştirerek, "Gerçek yüzünüz budur sizin; ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyorlar, gerçek yüzünüzdür bu sizin" dedi. Tartışma bu kez, Meclis Başkanvekili Haydar Akar ile HDP'li milletvekilleri arasında yaşandı. HDP'li milletvekilleri topu halde sıralara vurarak Taşçıer'in konuşmasını kesen Akar'a tepki gösterdi. Tepkilerin sürmesi üzerine Akar, oturuma 5 dakika ara verdi.

İFFET SÖZÜ 'KINAMA' CEZASI GETİRDİ

Verilen aranın ardından görüşmelere devam edildi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun konuşması sırasında da tartışma yaşandı. Tartışmalar devam ederken Gergerlioğlu'nun, geçen yıl Genel Kurul'da çıplak aranmaya ilişkin, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, "İffetli bir kadın çıplak aramayı anlatmak için bir yıl beklemez" sözlerini hatırlatarak, "O zaman kim iffetli, kim iffetsiz?" ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan söz alarak, "Orası mı iffetli, burası mı iffetli, bir tarzı reddediyoruz. Kaldı ki kendisini özür dilemeye davet ediyoruz. Gergerlioğlu çok ağır bir konuşma yaptı, nezih bir dille cevap verdim ancak tekrar cevap verdi. Bakınız, kızmak yok, böcek olmayı göze alırsanız ezilince ses çıkarmayacaksınız. Bu yanlış bir dil, iffetle ilgili söylediği tüm iğrenç iddiayı reddediyoruz. Bu ifade bu Meclisin ifadesi değil" dedi.

Verilen aranın ardından, Meclis Başkanvekili Haydar Akar, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik kullandığı, 'Orası mı iffetli, burası mı iffetli' sözlerinin, 'kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek ve hareketler yapmak' kapsamında değerlendiği için İçtüzüğün ilgili maddesi kapsamında 'kınama cezası' verilmesi gerektiğini oylamaya sundu. Oylama sonucunda Gergerlioğlu'na, 'kınama cezası' kabul edildi.

AK PARTİ'Lİ IŞIK'A, MECLİSTEN GEÇİCİ OLARAK İKİ BİRLEŞİM ÇIKARMA CEZASI VERİLDİ

AK Partili Zafer Işık'a, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk atması sonucu yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle İçtüzüğün ilgili maddeleri kapsamında; 'hareket, fiili saldırıda bulunmak' hükmü kapsamında olduğundan Genel Kurul'dan geçici olarak iki birleşim çıkarma cezası verildi. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'a da "Mecliste gürültü ve kavgaya sebep olmak" hükmü kapsamında 'kınama' cezası verildi.