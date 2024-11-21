TBMM'de Öneriler Reddedildi

Politika

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Saadet Partisi'nin "Terörün sona erdirilmesi için atılması gereken adımlar", İYİ Parti'nin "Çayırhan Termik Santrali ve Linyit İşletmelerinin özelleştirilmesi", DEM Parti'nin "Kadına yönelik şiddet" ve CHP'nin "Milli Eğitim"e ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde konuşan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz bir Türkiye"yi gündeme getirdiğini, bu öneriyi, kiminin samimi bulduğunu, kiminin temkinli kiminin de endişeyle yaklaştığını söyledi. Bu konuda TBMM'deki herkesin eteğindeki taşı dökmesini isteyen Kaya, "Olumlu bulanlar niçin olumlu bulduğunu, endişeli bulanlar da hangi noktaları endişeyle karşıladıklarını burada Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirerek, kendi görüşlerini aktararak ortaya koysun ki bu meselenin eksilerini artılarını bir torbanın içerisine koyup günün sonunda hem milletimiz hem devletimiz için var olan faydalı bir sonucu hep beraber ortaya koyalım." diye konuştu.

-"1393 maden işçisinin hiçbir hakkı ve güvencesi olmayacak"

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, "Çayırhan Termik Santrali'nin 30 Haziran 2020'den itibaren özelleştirme radarına girdiğini" söyledi. Türkiye'nin en zengin termik santrali sayılan Çayırhan'ın bedelinin, taşınmazlarıyla birlikte milyar dolarlar ettiğini söyleyen Poyraz, buradaki maden işçilerinin durumuna dikkati çekti. İşçilerin bazılarının lojmanlarda kaldığını anlatan Poyraz, "Çayırhan özelleştirildiği zaman buradaki 1393 emekçinin, maden işçisinin hiçbir hakkı ve güvencesi olmayacak." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, kadına yönelik şiddetin derinleşerek devam ettiğini söyleyerek, "Bu ülkede 10 kadından sadece 3'ü çalışma hayatında yer alırken, geriye kalan 7 kadın yaşamını nasıl idame ettiriyor? Erkeğe bağımlı yaşamak zorunda, her türlü şiddete maruz kalarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Merdiven altı işlerde, parça başı işlerde her türlü emek sömürüsüyle karşı karşıya kalarak hayatta durmaya çalışıyor." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in laiklik konusundaki sözlerini eleştirdi.

Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetler bulunduğunu anlatan Özçağdaş, Almanların tüm Avrupa'yı yağmaladığı ve tarihi eserlerin Berlin'e götürüldüğü bir dönem yaşandığına dikkati çekti. İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün, kutsal emanetlerin Niğde'de belirli yerlere yerleştirilmesini sağladığını söyleyen Özçağdaş, "İsmet Paşa, içeriye kimsenin alınmamasını söylemiş. Tarihi binaların etrafına nöbetçi askerler dikilmiş. Dönemin şartları çerçevesinde askerlerin atları ve yanlarındaki malzeme de o bölgede kalmış. Gerçek budur." ifadelerini kullandı.

"Laikliği dinsizlik olarak topluma dayatan anlayışa eleştirel bir göndermede bulunmuştur"

AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in laikliğe yönelik sözlerine değinerek, Tekin'in eleştirdiği unsurun, Anayasa'da yer alan laiklik tanımı olmadığını; yakın tarihte görülen "baskıcı laiklik anlayışı" olduğunu söyledi. Korkmaz, "Bakanımız baskıcı, jakoben, tek tipleştirici, toplum değerlerinden uzak bir laiklik anlayışına; laikliği dinsizlik olarak topluma dayatan anlayışa eleştirel bir göndermede bulunmuştur." dedi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Öte yandan Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun divan üyeliği seçimleri de okundu. Buna göre, Komisyon Başkanı AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Başkanvekili AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu oldu. Komisyon sözlüğüne AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, katip üyeliğine ise MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık seçildi.

Genel Kurulda, iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren, Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerinde görüşmelere geçildi.