TBMM'de ortalık birbirine girdi! MHP'li ve HDP'li vekiller kavga etti - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Konutanlığı bütçelerinin görüşüldüğü Meclis komisyonunda MHP'li Olcay Kılavuz'un "Demirtaş teröristtir" sözlerinin ardından HDP'liler "Terörist sizsiniz" yanıtını verince gerginlik çıktı.

BÜYÜK KAVGA ÇIKTI

Gerginliğin ardından komisyona verilen 10 dakikalık arada vekiller birbirinin üzerine yürüdü. Yaşanan arbedede MHP'li Olcay Kılavuz ve Baki Ersoy ile HDP'li Garo Paylan ile Hüseyin Kaçmaz'ın yer aldığı görüldü.

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ ARAYA GİRDİ

Çıkan arbedede AK Parti milletvekilleri araya girdi. Yaşanan olay nedeniyle Cevdet Yılmaz komisyona ara verdi.

SOYLU: CHP PROVOVAKASYON YAPMAYA GELMİŞ

Gerginliğin ardından CHP'li Başarır, konuşmasını sürdürdü. Bu kez de Başarır'ın, Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intiharına ilişkin sözleri Bakan Soylu ile Başarır ve diğer CHP milletvekilleri arasında tartışmaya yol açtı. Soylu, "Ben 6 yıldır böyle bütçe görüşmesi görmedim. CHP buraya provokasyon yapmaya gelmiş. Kılıçdaroğlu talimat vermiş. Buranın da başı Engin Özkoç'tur" dedi.

KOMİSYONA ARA VERİLDİ

Bakan Soylu ile CHP'liler arasında yaşanan tartışma sırasında Soylu'nun arka tarafında oturan bürokratlardan birisinin video çekmesi de gerginliğe neden oldu. CHP'li Mahmut Tanal, bürokratın yanına giderek videoyu silmesini istedi. Araya AK Parti milletvekilleri girerken, Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, bütçe görüşmesine 30 dakika ara verdi.