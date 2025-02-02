TBMM'de Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi Görüşmeleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi Görüşmeleri Devam Ediyor

TBMM\'de Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi Görüşmeleri Devam Ediyor

Bu hafta TBMM'de, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Teklif kapsamında, 8 yıl görev yapmış hakim ve savcılar, Adalet Bakanı tarafından akademiye atanabilecek. Ayrıca, eğitim programları ücretsiz olacak. Diğer önemli gündem maddeleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev süresinin uzatılması da bulunuyor.

02.02.2025 14:57  Güncelleme: 14:59
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TBMM'de bu hafta, 'Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi' görüşmelerine devam edilecek.

TBMM'de Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurulda, ilk 10 maddesi kabul edilen, 'Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi' görüşmelerine devam edilecek. Teklifin ikinci bölümünde kalan maddelere göre; meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Türkiye Adalet Akademisine atanabilecek. Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak. Ayrıca 18 kişiden oluşacak Eğitim Kurulu, eğitim programlarını belirleyecek. Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim ve öğretim programları ücretsiz olacak. Genel Kurulda ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Genel Kurul çalışmalarının yanı sıra komisyon çalışmaları da bu hafta sürecek. Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerini dinlemek üzere salı günü toplanacak. Ayrıca, Dilekçe Komisyonu Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyin Araştırılması Alt Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı sunum yapacak. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu ise Dijital Dönüşüm Ofisi'ni yetkililerini kabul edecek.

Diğer taraftan İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Erzurum ve Erzincan ceza infaz kurumları inceleme raporlarının görüşülmesi ve inceleme yapılacak ceza infaz kurumlarına ilişkin yol haritasının belirlemek için çarşamba günü toplanacak. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulanan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkanvekilleri gündemdeki konuları ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Politika, Savunma, Türkiye, Eğitim, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi Görüşmeleri Devam Ediyor - Son Dakika

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