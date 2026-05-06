TBMM\'de Varlık Barışı Görüşüldü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Varlık Barışı'na ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Muhalefet milletvekilleri usul üzerine söz aldı. DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, "Geçtiğimiz haftalarda yine bir torba teklif geldi. Burada uzunca konuştuk, değerlendirdik ve bu torba teklif içinde yer alan maddeler kabul edilerek, Genel Kurul'a sevk edildi. Genel Kurul'da maddeler ile ilgili tartışmalar başladı ve kripto varlıkların vergilendirilmesiyle ilgili 4 madde, elmas ve diğer değerli taşlardan ÖTV alınmasıyla ilgili madde de paketten çıkarıldı. Bu yapılan iş, Plan ve Bütçe Komisyonu'nu değersiz hale getiriyor. Anlatabiliyor muyum? Arka odada konuşup, 'Bunlar konusunda bir çözüm bulabilir miyiz' diye değerlendirme yapılamaz mı, yapılabilir" ifadelerini kullandı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Oluç'un değerlendirmelerine katıldığını belirterek, "Plan ve Bütçe Komisyonu'nun itibarı önemlidir, birçok siyasi partiden vekilimiz var. Bu itibarı korumak da başta Sayın Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımızın görevidir. Çünkü bazen verilen sözler oluyor. Plan ve Bütçe'nin işleyişinden ve itibarından en çok siz sorumlusunuz, bunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'STRATEJİK BİR REFORM PAKETİ'

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ile Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık'ın usul üzerine yaptığı değerlendirmelerinin ardından teklif üzerindeki ilk imza sahibi AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy sunum yaptı. Gülsoy, "Bu teklif Türkiye'nin küresel ekonomideki konumunu daha da güçlendirmeye, yatırımcı güvenini artırmaya, üretimi ve ihracatı desteklemeye, teknolojik girişimciliği büyütmeye, İstanbul Finans Merkezi'nin uluslararası cazibesini artırmaya ve ülkemize döviz girişini teşvik etmeye yönelik stratejik bir reform paketidir. Dünya ekonomisi son yıllarda tarihi kırılmalar yaşamaktadır. Küresel salgınlarla başlayan süreç tedarik zincirinde ciddi sorunlar meydana getirmiş, ardında bölgesel savaşlar, enerji krizleri, yüksek enflasyon baskısı, ticaret savaşları, finansal dalgalanmalar ve jeopolitik gerilimler dünya ekonomisinin istikrarını derinden etkilemiştir. Bugün artık hiçbir ülke yalnızca kendi sınırları içerisinde aldığı kararlarla ekonomik geleceğini güvence altına alamamaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

'KOBİ'LERİMİZ AÇISINDAN CİDDİ NEFES OLACAK'

Gülsoy, Türkiye'nin küresel ekonomik gelişmelere uyum sağlamasını amaçladıklarını ve küresel sermayenin güvenli liman arayışında olduğunu ifade ederek, "Kanun teklifimizin önemli başlığından biri, kamu borçlarının tecil ve taksitlendirmesine ilişkin düzenlemedir. 'Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle vergi ve diğer kamu borçlarının tecil işlemlerinde mükelleflerimize önemli kolaylıklar sağlıyoruz. Mevcut durumda 36 ay olan azami taksit süresini 72 aya çıkarıyoruz. Teminat aranmaksızın tecil edilecek borç tutarını ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiyoruz. Bu düzenleme, borcunu ödemek isteyen ancak geçici ekonomik zorlukla karşılaşan vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin yanında olduğumuzun anlamına gelmektedir. Devlet, alacağını tahsil ederken mükellefin ödeme kapasitesini de gözetmelidir. Bu durumda sisteme cezalandırıcı değil kolaylaştırıcı, dışlayıcı değil kazançlı bir yaklaşım ortaya koyuyoruz. Ekonomide esas olan sürdürülebilirliktir. İşletmelerimizin ayakta kalması, üretimin devam etmesi, istihdamın korunması ve kamu alacaklarının etkin şekilde tahsil edilmesi birbirini tamamlayan hedeflerimizdir. 72 aya çıkarılan taksit süresi ve 1 milyon liraya yükseltilen teminatsız tecil imkanı özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz açısından ciddi bir nefes olacaktır. Böylece, ödeme niyetinde olan mükelleflerimize daha uzun vadeli, daha makul ve daha uygulanabilir ödeme zemini oluşturulmaktadır" dedi.

'20 YIL GELİR VERGİSİNDEN MÜSTESNA TUTUYORUZ'

Türkiye'ye yabancı kaynak girişi ve nitelikli yatırımcıların teşvik edilmesi için teklifle düzenlemeler yaptıklarını kaydeden Gülsoy, şöyle devam etti:

"Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen düzenlemeyle son 3 yıl Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişilerin yurt dışından elde ettikleri kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna tutmaktayız. Ayrıca, bu kişiler bakımından veraset yoluyla mal intikallerinde verginin yüzde 1 oranında uygulanmasını öngörmekteyiz. Teklifimizin en önemli başlığından biri de nitelikli hizmet merkezleridir. Yapacağımız düzenlemede bugün dünya ekonomisinde mal ihracatı kadar hizmet ihracatı da büyük önem taşımaktadır. Finansal danışmanlık, stratejik yönetim, teknoloji danışmanlığı, yazılım, veri analitiği, bölgesel operasyon yönetimi ve kurumsal destek hizmetleri artık küresel ekonominin yüksek katma değerli alanlarındandır. Bu teklifte Türkiye'nin nitelikli hizmet ihracatını artırmak ve uluslararası firmalar için bölgesel bir merkez olmasını sağlamak amacıyla 'nitelikli hizmet merkezi' tanımı yapılmaktadır. En az 3 ülkede faaliyeti olan ve yıllık hasılatının önemli bir bölümünü yurt dışındaki ilişkili şirketlerden elde eden sermaye şirketlerinin Türkiye'de nitelikli hizmet merkezi kurabilmesinin önü açılmaktadır. Bu merkezlerde istihdam edilecek nitelikli personel için de önemli vergi avantajı getirilmektedir. Nitelikli hizmet personeli ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı, gelir vergisinden istisna tutulmaktadır. İstanbul Finans Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek olan merkezde ise bu istisna tutarı 5 kata kadar uygulanacaktır. Mevcut asgari ücret istisnasıyla birlikte değerlendirildiğinde toplamda brüt asgari ücretin 4 ve 6 katı oranında önemli bir vergi avantajı sağlanmaktadır."

Gülsoy, ihracatçı kurumlardan alınan yüzde 25'lik Genel Kurumlar Vergisi'nin yüzde 9'a indirileceğini vurgulayarak, "Bu oran, 16 puanlık bir indirim anlamına gelmektedir. Diğer ihracatçı kurumların kazançlarınaysa yüzde 14 oranında vergi uygulanması öngörülmektedir. Bu da 11 puanlık bir indirime tekabül eder. Bu düzenleme, ihracatçımızın küresel pazarlarda daha rekabetçi olmasını sağlayacaktır. İhracatçılarımıza sağlanan 16 puanlık vergi avantajı, üretimi ve ihracatı aynı anda teşvik eden stratejik bir tercihtir. Teklifimizin önemli düzenlemelerinden biri de transit ticaret ve nitelikli hizmet faaliyetlerinden elde edilen kazançlara yönelik vergi indirimlerinin kapsamının genişletilmesidir. Bu teklifle, İstanbul Finans Merkezi katılımcılarının transit ticaret faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara yönelik indirim oranı da yüzde 50'den yüzde 100'e çıkarılmaktadır. İstanbul Finans Merkezi dışında faaliyet gösteren kurumlar içinse transit ticaret kazançlarının yüzde 95'i vergi dışı bırakılmaktadır. Bu teklifle ayrıca İstanbul Finans Merkezi'nin küresel rekabet gücünü artıracak önemli düzenlemeler yapıyoruz. İstanbul Finans Merkezi'nin hizmet ihracat kazançlarına uygulanan yüzde 100 oranındaki kurumlar vergisi indirimi süresini 2031'den 2047'ye kadar uzatıyoruz. Ayrıca, katılımcı finansal kuruluşların finansal harçlardan muafiyet süresi, 5 yıldan 20 yıla çıkarılmaktadır" açıklamasında bulundu.

'31 TEMMUZ 2027'YE KADAR MİLLİ EKONOMİYE DAHİL EDİLECEK'

Teklifle kayıt dışı varlıklar ile ilgili düzenleme yaptıklarını dile getiren Gülsoy, "Vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla gerçek veya tüzel kişilerin yurt dışında bulunan veya yurt içinde olup, kanuni defter kaydında yer almayan varlıkların sisteme kazandırılmasını teşvik etmektedir. 31 Temmuz 2027 tarihine kadar yapılacak bildirimlerde para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının milli ekonomiye dahil edilmesini sağlayacaktır. Varlıkların devlet iç borçlanma senetleri veya kira sertifikaları gibi araçlarda tutulması süresine göre yüzde 0 ile yüzde 5 arasında değişen kademeli vergi oranı uygulanacaktır" dedi.