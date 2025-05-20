TBMM'de Yeter Sayı Tartışması - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Yeter Sayı Tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda yeter sayı üzerindeki tartışmalar sürerken, CHP ve AK Parti arasında çekişme yaşandı.

20.05.2025 17:22
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Genel Kurulun açılışı sırasında toplantı yeter sayısının bulunduğunu belirten Kurtulmuş'a CHP'li milletvekilleri "yeter sayı bulunmadığı" gerekçesiyle itiraz etti.

Kurtulmuş, yeter sayı bulunduğunu ve yoklama yapmaya gerek duymadığını söyledi. Kurtulmuş, CHP'li vekillerin itirazları üzerine birleşime ara verdi.

Ara sonrasında CHP'li milletvekillerinin talebi üzerine, Kurtulmuş'un tutumu hakkında usul tartışması açıldı.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, usul tartışması açılmasına gerek olmadığını belirterek, "CHP'nin Meclis'in, Meclis Başkanı tarafından yönetilmesine itirazı var. Bunu kabul mümkün değil." dedi.

Meclis Başkanı'nın yönetimine itirazın dünyanın hiçbir yerinde görülmediğini ifade eden Arslan, "Meclis gündeminde olmayan şeyleri Meclis Başkanı da Meclis Başkanvekili de burada konuşamaz, okutturamaz, söyleyemez. Usul tartışmasında Sayın Başkan'ın lehinde görüş bildiriyoruz." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, oturum açıldığında 200 milletvekilinin hazır olmadığını ileri sürdü.

14 Mayıs 2023'te Şerafettin Can Atalay'ın Hatay halkının iradesiyle milletvekili seçildiğini belirten Günaydın, Atalay'ın 2 yılı aşkın süredir hapiste olduğunu söyledi.

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, TBMM Genel Kurulunda Anayasa Mahkemesinin, Gezi Parkı davası hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay ile ilgili karar hükmünü okutmasına da değinen Günaydın, "Biz burada bir Meclis Başkanvekili'nin bir milletvekilinin hakkını, hukukunu korumasını, Anayasa Mahkemesi kararını okutmasını sanki illegal bir iş olarak görüyoruz. Bu kabul edilebilir mi?" ifadesini kullandı.

Karaca'ya Kurtulmuş tarafından Meclis'i yönetme görevi verilmediğini kaydeden Günaydın, " Türkiye'de sorumlu bir muhalefet vardır. Bu Meclis'in çalıştırılmasını, sanal gündemlerle oyalanmaması gerektiğini söylüyoruz." şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Meclis başkanvekillerinin görevlerinin çok açık ve net bir şekilde İçtüzük'te belirtildiğini anlattı. Usta, "Bir Başkanvekili, Meclis Başkanı'nın, Danışma Kurulunun onayına sunmadan, herhangi bir yazıyı, görüşü alıp kendi kafasına göre getirip divanda okutma hakkına sahip değildir. Bu Meclis Başkanvekili'nin yetkisini aşması ve görevini kötüye kullanmasıdır." dedi.

Usta, Meclis Başkanvekili Karaca'nın "korsan bir şekilde, İçtüzüğe aykırı" bir uygulama yaptığını kaydetti.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Kurtulmuş'un toplantı yeter sayısına ilişkin tutumunu desteklemediklerini söyledi.

Kaya, Başkanlık tezkerelerinin TBMM Başkanı tarafından iletilmediği sürece okutulmasının İçtüzüğe aykırı olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ise İçtüzüğün yoklama konusunda Başkan'a takdir yetkisi verdiğini kaydetti.

TBMM başkanvekillerinin görevinin Başkan yerine Meclis'i yönetmek olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Görevin asıl sahibi, TBMM Genel Kurul görüşmelerini her zaman yönetebilir, bu açıdan tutumumda değişiklik yoktur." dedi.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Yeter Sayı Tartışması - Son Dakika

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