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TBMM Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

TBMM Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

23.11.2021 22:02
TBMM Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmeleri sürüyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmeleri sürüyor.

Bütçe üzerinde söz alan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, ekonomik sorunların yaşandığı bir dönemde gençliği ve sporu idare etmenin zor bir iş olduğunu vurguladı. Kuşoğlu, "Ekonomik düzey en çok gençleri etkiliyor. Türkiye'nin, Avrupa'nın Çin'i olması mümkün değil. Gençlerin buna itirazları olacak." dedi.

Kuşoğlu, futbol kulüplerinin çok büyük sıkıntıda olduğunu aktararak, "Kulüp yöneticilerine muhakkak sorumluluk vermeniz lazım, önüne gelen, parası olan veya para kazanmak isteyen kulüp yöneticisi oluyor. İstismar da ediyorlar. Spor kulüplerinin çok iyi denetlenmesi lazım." diye konuştu.

Futbol kulüplerinin mali tablolarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Kuşoğlu, bu konuda bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

"Çocuklarımızın elinde artık raketler var"

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, terörden dolayı bölgede sıkıntıların olduğunu ancak alınan tedbirlerle terör sorunun esamesinin kalmadığını söyledi.

Şu anda Ağrı'da olimpik yüzme havuzları ve tenis kortlarının yapıldığını anlatan Çelebi, "Yıllarca o bölgede terör odaklı algılar yaptılar. Şu anda devletimizin terörle mücadelede göstermiş olduğu başarılardan dolayı bizim çocuklarımızın elinde raketler var, festivaller yapılıyor." ifadelerini kullandı.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki de gençlik ve spor alanında yapılan her yatırımı son kuruşuna kadar desteklediklerini belirterek, "Grubumuz adına konuşan tüm konuşmacılar altını çizdi. Kesinlikle bütçenizin arttırılmasını, amatör sporlara daha fazla yatırım yapılmasını, her eğitim kurumuyla protokoller yapılmasını ve yaptığınız bu protokollerle yüzme havuzlarının belli günlerini ilk ve orta okul öğrencilerine ayrılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Türk güreşi doğal yetiştirme havuzunu kaybediyor"

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Türkiye'de lisanslı spor yapanların yüzde 49'nun Asya dövüş sporlarında aktifleşmeye başladığına dikkati çekerek, "Bizim burada üzerinde durmamız gereken şu: Türk güreşi doğal yetiştirme havuzunu kaybediyor. Gençlerimiz ve çocuklarımız güreş sporundan hızla uzaklaşıyorlar." dedi.

Zeybek, Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'ün 30'lu yaşların üzerinde olduğunu anımsatarak, "Onlardan sonra bizim olimpiyatlarda mindere çıkaracağımız sporcu kim olacak? Bunu Sayın Bakan ve bürokratlarının düşünmesi gerekiyor.

Keşke gurur abidemiz Hamza Yerlikaya güreşte elde ettiği başarıyı daha sonra ki dönemde olumsuz birtakım değerlendirmelerle kendi üzerinden, güreş camiası üzerinden algıyı bozmasaydı da gençlerimiz için, güreşte bir model olmaya devam etseydi. Sayın Bakan, Naim Süleymanoğlu'nun kemikleri sızlıyor. Halterde Türkiye olimpiyatlarda nal topladı."değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, gençlik konusunun, devlet politikası oluşturulmasında çok önemli olduğunu belirtti.

Sporcu projesi için neden Erzurum'un düşünülmediğini soran Cinisli, "Kış sporlarında ülkemizin ve Erzurum'un markalaşması sağlanmalıdır. Erzurum'da mutlaka Alp disiplini snowboard, kayakla atlama dallarında uluslararası yarışmalar düzenli olarak yapılmalı." dedi.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, seçim bölgesi Kütahya'ya stadyum müjdesi verilmesini talep etti. Erbaş ayrıca, Kütahya'da 50 bine yakın öğrencinin olduğunu belirtti.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ise spor kulüpleri ve federasyonlar yasasının çıkarılması gerektiğini belirterek, "Bu siyaset üstü bir konudur; spor, siyaset üstü bir konudur. Hiçbir parti gözetmeksizin bu kanunun oy birliğiyle çıkmasını hepinizden rica ediyorum." ifadesini kullandı.

Futbol kulüplerinin büyük borç altında olduğuna işaret eden Sancaklı, "Bugün yabancı bir oyuncu, en son bir buçuk sene önce bir büyük kulübümüz 20 küsur milyon avroluk bir anlaşma yaptı. Birkaç maç oynadı geri gitti. O kulübün değerli bir yöneticisi basına şöyle söyledi: 'Galatasaraylılardan özür dilerim, hata etmişiz.' Yok arkadaş, öyle özür dilemeyle kurtulamazsın. Ödeyeceksin 20 milyon avroyu cebinden; ödemiyorsan kanuni cezan neyse onu çekeceksin. Bu çok önemli." şeklinde konuştu.

"Nou Camp stadı dökülüyor, bizim statlar gıcır gıcır"

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, yasa dışı bahisle mücadele edilerek, teröre giden paraların kesildiğini söyledi.

Sporun altyapısı konusunda önemli adımlar atıldığını vurgulayan Bak, "Pek çok ülkeyi geziyoruz. Geçen gün Barselona'da Nou Camp standındaydık. Bizim statlarımız gıcır gıcır, Nou Camp stadı dökülüyor. Resmini göstereyim isterseniz..." diye konuştu. Bak, Türkiye'deki spor tesisleri ile övündüklerini belirtti.

Milletvekili, Erzurum, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika
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