Son dakika haber | TBMM Genel Kurulu'nda, maden kazası konuşuldu

TBMM Genel Kurulu'nda, maden kazası konuşuldu

TBMM Genel Kurulu'nda, Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden kazası konuşuldu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş Başkanlığı'nda toplandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'da meydana gelen maden kazası ile ilgili bilgilendirme yaptı. Ardından, Meclis'te grubu bulunan ve temsil edilen partiler adına konuşmalar yapıldı. Muhalefet maden kazasına ilişkin hükümetin yaptığı bilgilendirmeyi 'kader tartışmasına' dönüştürünce AK Parti sıralarından tepki gösterildi.

İYİ Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu , "Sayın Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirdiği için tebrik ediyorum ama beni bağışlasınlar; sanki yaramazlık yapan bir öğrenci, öğretmeni tarafından tahtaya çıkarılır, o da gelir, mazeretlerini beyan eder. Yapmış olduğu açıklamalar benim nezdimde ondan ileriye geçmedi. Sıradan bir olay olmuş gibi sadece mazeret beyanından ibaret açıklamaların hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem de aziz milletimizin nezdinde karşılık bulacağı kanaatini taşımıyorum" dedi. MHP Grubu adına söz alan Ankara Sadir Durmaz , "Söz konusu maden ocağı patlaması adli ve idari açıdan tüm boyutlarıyla araştırılacaktır. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve şu an 6 cumhuriyet başsavcısı ile 4 bakanlık müfettişinin görev aldığı soruşturma kapsamında, Bartın İl Emniyet Müdürlüğünce, uzman personelden oluşan özel ekiple tüm arama ve el koyma işlemlerinin tamamlandığı bilgisine ulaştık. Elbette, giden canlarımız geri gelmeyecek, acılar silinmeyecek. Lakin kafalarda soru işareti kalmaması, ihmal veya kusur varsa bunun ortaya çıkarılması ve sorumluların tespit edilmesi açısından bu detaylı soruşturma son derece önemlidir" diye konuştu.CHP Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Özgür Özel ise konuşmasında Soma 'da meydana gelen ve 301 kişinin ölümüyle sonuçlanan maden kazasını hatırlattı. Özel, "O madende sorumluluğu olanlardan herhangi biri, o gün patlamasaydı da 41 kişi ölmeseydi de giderken bir kişiye trafik kazasında çarpıp öldürseydi mahkeme ölümlü kaza sebebiyle verdiği için yüzde 99,5 tutukluluk tedbirine başvuracaktı. Kardeş 41 can ölmüş ha, civciv değil; 1 gözaltı yok, 1 tutuklama yok, 1 görevden el çektirme yok, 1 açığa alma yok, yazıklar olsun" diyerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kaza ile ilgili sunumunu eleştirerek kazanın nasıl olduğunu anlattı.'KADER' TARTIŞMALARITKP Genel Başkanı Erkan Baş da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına vurgu yaparak, Neymiş kadermiş lanet olsun kadere" dedi. MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Baş'ın sözlerine tepki göstererek, "Bu bizim inancımıza ağır bir ifadedir" diye karşılık verdi.TURAN: BU USLUBUN MECLİSE YAKIŞMADIĞI KANAATİNDEYİMMuhalefetin eleştirilerine yanıt AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan 'dan geldi. Turan şöyle dedi: "Kadere iman bizim imanımızdır Sayın Başkan, lanet okumak yanlıştır, reddediyoruz o ifadesini. Ne demek 'kadere lanet olsun.' 'Kadere lanet olsun' diye bağırmasının Meclisin mehabetine, imanın bir şartı olan kadere, bu yaklaşıma yakışmadığı kanaatindeyim. Müslüman bir milletin, hatta daha öte tüm inançların içerisinde olan kader anlayışının Meclis kürsüsünden 'lanet olsun' tarzı bir ithama maruz kalmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Cumhurbaşkanımızın konuşmasının başında, sonunda, kader bölümünün başında sonunda; tedbir var, mevzuat vurgusu var, dikkatli olma vurgusu var. Bunun ötesindeki durum 'kadere iman' başka bir meseledir. Bu üslubun Meclise yakışmadığı kanaatindeyim."

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, kazanın gerçekleştiği maden ile ilgili bilgileri paylaşarak şöyle konuştu: "Amasra'daki kazanın olduğu 14 Ekim Cuma günü, benim de Bartın'da olduğum bir sırada Amasra maden ocağında eksi 300-350 kotları arasında saat 18.05'te bir patlama olduğu haberini alınca hemen Sayın Valimizle irtibat kurarak hep birlikte Amasra'ya hareket ettik. Kazadan 15 dakika sonra Amasra ilçemize ulaştık. Biz ocağın başına intikal ettiğimizde Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun Amasra maden ocağında hazır bulunan tahliye ekipleri kurtarma çalışmalarına başlamışlardı. Ayrıca, diğer madenciler de arkadaşlarını kurtarmak için yoğun bir gayret içerisindeydiler. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun Zonguldak'taki tahliye ekipleri de kısa süre içerisinde Amasra'ya ulaştılar ve bölgemizdeki özel maden kuruluşlarının tahlisiye ekipleri de kurtarma çalışmalarına katıldılar. Kazanın gerçekleştiği vardiyada 110 madencimiz bulunuyordu; patlamanın ardından 58 madencimiz yara almadan ocaktan tahliye edildi, 41 madencimizi ise maalesef kaybettik. 11 madencimiz yaralı olarak hastanelere süratle taşındı; 5 madencimizin tedavileri Bartın'da gerçekleştirilerek taburcu edildiler, 6 madencimizin de uçak ambulanslarla sevk edildikleri İstanbul Çam ve Sakura Hastanesinde tedavilerine devam ediliyor. Tüm duamız, bu kardeşlerimizin de bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için."