TBMM Genel Kurulu\'nda \'yolsuzluk\' tartışması (2)

GENEL KURUL'DA 'TERÖR' TARTIŞMASI

Genel Kurul'da, 'İklim Kanunu Teklifi'nin 7'nci maddeleri görüşmeleri sürerken İYİ Parti ve DEM Parti arasında, 'terör' tartışması yaşandı. İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, "Gazi Meclis çatısı altında dil uzatılan şehit Talat Paşa'yı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Bu kürsüden her fırsatta Türk devletine, Türk milletine, tarihine ve değerlerine kin kusanları lanetliyorum. Bu topraklarda hainlerin adı unutulur ama vatan evlatları asla unutulmaz. Türk devletini soykırımcılıkla suçlayanlar müfteridir. Talat Paşa katil değil Türk milletinin kahraman bir evladıdır. Katil görmek isteyen, kendi grubunun emir aldığı yerlere yani Kandil ya da İmralı'ya bakmalıdır. Zannetmesinler ki Enverler, Talatlar, Cemaller, dahası Mustafa Kemaller öldü; biz de arkalarından geniş geniş konuşur, kinimizi kusarız. Onlar bedenen öldüler ama fikirlerini yaşatacak olan bizler buradayız. Kimsenin vatan kahramanlarımıza dil uzatmasına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'YAPILAN HAKARETİ KABUL ETMİYORUZ'

İYİ Partili Yaldır'ın açıklamalarına cevap vermek üzere söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Bazı partiler DEM Parti'ye sataşmadan, DEM Parti'ye söz söylemeden ne yazık ki kürsüde cümle kuramıyorlar ve kendilerini de var edemiyorlar. Anlıyoruz, siyasi gündem yoksunluğu yaşıyorlar ve Türkiye'de yürüyen barış sürecinin karşıtlığından da siyasi bir rant devşirmeye çalışıyorlar fakat bütün bunları bir yere kadar anlayabiliriz ama asla kürsüden bize, grubumuza, milletvekili arkadaşlarımıza yapılan hakareti kabul etmiyoruz. DEM Parti Grubu olarak hatibin yaptığı bütün hakaretleri misliyle, sonsuzla çarpıp kendilerine iade ediyoruz. Herkesi kürsüde temiz bir dil kullanmaya, başka zaman gösterdikleri hassasiyetleri kendilerinin de göstermesine davet ediyoruz. Burası çok açık ve net" diye konuştu.

'KANDİL'DEN TALİMAT ALMIYORSANIZ ÜSTÜNÜZE ALINMAYA GEREK YOK'

Ardından söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, DEM Partili Koçyiğit'e dönerek, "Sayın vekilimiz yaptığı eleştiride de açık bir şekilde, 'Kandil'den talimat alanlar' diye, 'Terörist örgütten talimat alanlar' diye bir ithamda bulunmuştur. Üzerinize alındığınıza göre bir kaygınız var, bir endişeniz var. Sayın hatip son derece yerinde, son derece doğru, son derece haklı ve gerçekçi bir değerlendirme yapmıştır. Bu Parlamentonun çatısı altında Türk milletine, 'Soykırımcı' denilmiştir, bu Parlamentonun çatısı altında bu milletin temsilcisi olan bu Parlamentonun, 'Şehit' ünvanı verdiği Talat Paşa'ya, 'Katil' denilmiştir ve tabiatıyla bir zamanlar yapılmış olan ve cezasız kalan bu üslupla ilgili bugün bizim milletvekilimiz son derece yerinde bir değerlendirme ve eleştirme yapmıştır. Dolayısıyla bundan alınmanıza gerek yok. Eğer Kandil'le aranızda bir bağ yoksa, terör örgütlerinden talimat almıyorsanız, onlarla bir iltisakınız yoksa üstünüze alınmaya gerek yok" dedi.

'SİZ BARIŞTAN KORKMAYA DEVAM EDİN'

Genel Kurul'da tartışmalar sürerken söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Ben hiçbir sataşmada bulunmamıştım ama bu basit laf oyunlarıyla siyaset yapılamayacağını bütün Türkiye halkları da çok iyi biliyor, bu Meclis de çok iyi biliyor. O anlamıyla, yok, öyle dedi de böyle demedi de, böyle laf oyunlarıyla siyaset olmaz; siyaset dobra dobra yapılır, biz lafımızı, dobra dobra söylüyoruz, muhataplarımıza da söylüyoruz, herkese de söylüyoruz, kimse de burada karnından konuşmasın. Biz cümlelerimizi çok açık kullanıyoruz, kime ne söylediğimiz çok belli, ne yaptığımız da çok belli. Başka başka siyasi saiklerle gelip bu ülkenin yüz yıllık sorununun bitmesini istemeyenler, yüzyıllık akan kandan, gözyaşından beslenenlere söyleyeceğimiz tek bir şey var: Siz barıştan korkmaya devam edin. Biz size inat, bu ülkede barışı, demokrasiyi, kardeşliği inşa edeceğiz, bu ülkeyi gerçekten demokratik bir Cumhuriyet yapacağız; bunun için de çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

'TERÖRÜ LANETLİYOR MUSUNUZ?'

Genel Kurul'da İYİ Parti ve DEM Partililer arasında sataşmalar devam etti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Tabiatıyla, süslü püslü sözlerle milletin hafıza kodlarını hedef almayın lütfen. Bu ülkede bir terör problemi vardır, bu ülkede devam eden bir terör problemi vardır ve bu terör probleminin Parlamentoda destekçileri vardır. Açıkça söylüyoruz: Terörü lanetliyor musunuz? PKK'yı lanetliyor musunuz? Onlardan talimat almadığınızı açıkça söylüyor musunuz? O alçak terör örgütünün, 50 bin kişinin katili bir örgütün elebaşını muhatap alıyorsunuz; bunu reddediyoruz. Varsa bir sıkıntınız, varsa bir derdiniz, bir talebiniz, bir beklentiniz, çözüm burasıdır. Hiç durmadan bu ülkenin tarihini, bu ülkenin milli değerlerini, bu ülkenin birlik ve beraberliğini hedef alan kelimeleri kullanmanıza müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'SİZE RAĞMEN 'BARIŞ' DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

İYİ Partili Çömez'e cevap vermek için söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Siyasi partiler değişti, milletvekillerinin adı değişti ama savaştan, şiddetten, siyaseten beslenenlerin cümleleri değişmedi. Türkiye'de ezberler bozuluyor, ezberleri bozacak çok ciddi çıkışlar var, bu ülkede gerçekten ilk defa barışa çok yaklaştık, barışı hep beraber kurmanın arifesindeyiz. Herkes yüreği elinde, 'Barış sürecine bir zeval gelmesin' diye cümlesini seçiyor ama birileri savaşı, şiddeti kutsayarak yol almaya ve siyasi ikbalini devam ettirmeye çalışıyor. Kim kutsuyorsa namussuzdur. Biz buradan bir kez daha söyleyelim: Size rağmen, çözüm karşıtı anlayışınıza rağmen, barış karşıtı anlayışınıza rağmen, savaşı, şiddeti, ölümü, kanı, gözyaşını kutsayan anlayışınıza rağmen biz, 'Barış' demeye devam edeceğiz, 'Kardeşlik' demeye devam edeceğiz, biz, 'Demokrasi' demeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'KANDİLDEKİLER SİZE PRİM VERİYOR'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise bir kez daha söz alarak, "Sayın Grup Başkanvekili, 'Bu dile prim vermeyeceğiz.' Sizden prim isteyen mi var? Bize bu primi millet veriyor, sen değil; sizden alacak bir primimiz de yok. Size prim verenler belli, dağdakiler size prim veriyor, kandildekiler size prim veriyor ve arkasındaki emperyalistler prim veriyor, küresel oyun kurucular prim veriyor, siz onlara bakıyorsunuz, onlardan prim bekliyorsunuz. Alın hayırlı olsun priminiz. Bizim prim alacağımız yer Türk milletidir; aziz Türk milletinin yüreğidir, kalbidir, vicdanıdır. Sizden prim istemiyoruz. Öte yandan diyorsunuz ki, 'Partinizin milletvekilleri değişti, siz değişmediniz.' Sizin partiniz değişiyor" dedi.

'SÜRECE, 'İHANET SÜRECİ' DİYENLER İHANET İÇERİSİNDEDİR'

DEM Partili Koçyiğit ile İYİ Partili Çömez'in karşılıklı tartışması sürerken AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta söz aldı. Usta, "Terörsüz Türkiye sürecini sığ bir bakış anlayışıyla bu derecede kötülemek, hele hele, 'Bir ihanet süreci' demek kadar alçakça bir davranış olamaz. Asıl, terörsüz Türkiye'ye, 'İhanet sürecidir' diyenler ihanet içerisindedir. Bunu çok net ifade etmek durumundayız. Bu, sadece Türkiye için değil, bölgemiz için, coğrafyamız için çok önemli bir süreçtir ve fırsattır" değerlendirmesinde bulundu.

'ÜLKEYİ TERÖRİSTBAŞINDAN GELECEK İKİ SATIR MEKTUBA MAHKUM ETTİNİZ'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, AK Partili Usta'nın sözlerine yanıt vererek, "Sayın Usta, partimizden yapılan değerlendirmeyi alçakça bir kavram olarak yorumladı. Bunu reddediyorum. Biz milletin temsilcisi olarak burada bu değerlendirmeleri yapmak zorundayız. Elbette bir sürece itirazımız varsa dile getireceğiz. 23 yıldan beri terörü bitirmek için ne yaptınız? Demokratik adımları attınız mı? Hukuki adımları attınız mı? Siyasi adımları attınız mı? İstihbari, askeri adımları attınız mı? Diplomatik adımları attınız mı? Dinlemeye tahammülünüz yok. 23 yıldır neredeydiniz siz? Bunları yapamamışsınız, bunlarla ilgili gerekli adımları atamamışsınız ve bu ülkeyi terörist başından gelecek iki satır mektuba mahkum ettiniz" ifadelerini kullandı.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Genel Kurul'da AK Parti, DEM Parti ve İYİ Partililer arasında yaşanan tartışmaların sürmesi üzerine Meclis Başkanvekili Pervin Buldan birleşime 10 dakika ara verdi. Genel Kurul, aranın ardından, 'İklim Kanunu Teklifi'nin 2'nci bölümü ile devam ediyor.