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TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

17.11.2021 15:58
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal "Şanlıurfa'nın tarihi güzelliği taş tepeler", CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca "Şanlıurfa'da adalet nöbetini sürdüren Şenyaşar ailesinin talepleri ile insan hakları ihlalleri" ve MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz "Şanlıurfa'nın sorunlarına" ilişkin gündem dışı konuştu.

Siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, dün vefat eden şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'u rahmet ve minnetle andı. Tarımdaki sorunlara değinen Dervişoğlu, mazot ve gübreye gelen zamların, çiftçilere verilen desteğin çok üstünde olduğunu, maliyetleri karşılamadığını ve çiftçilerin belinin büküldüğünü kaydetti. İşsizlik oranının arttığını belirten Dervişoğlu, milletin her geçen gün fakirleştiğini, ekonominin kötüye gittiğini savundu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Sezai Karakoç'u rahmet ve minnetle anarak yakınlarına başsağlığı diledi. Ermenistan'ın, Karabağ zaferinin birinci yıl dönümünde ateşkesi bozduğunu ve yedi Azerbaycan askerinin şehit olduğunu anımsatan Bülbül, her koşulda kardeş Azerbaycan'ın yanında olduklarını ifade etti. Bülbül, Kerkük'teki gelişmelere de dikkati çekerek konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet dileğinde bulundu. Cezaevlerindeki "çıplak arama" iddialarına değinen Beştaş, bunun yönetmelikte olduğunun ortaya çıktığını, kimsenin halkın aklıyla alay etmemesi gerektiğini vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini, 7 Azerbaycan askerinin şehit, 10 askerin de yaralandığını belirterek bu saldırıları kınadıklarını söyledi. Özel, Sezai Karakoç'u rahmetle anarak ailesine sabırlar diledi.

Varlık Fonu Denetim Raporu'nun gecikmeli olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna geldiğini belirten Özel, bunun hukuka uygun olmadığını ileri sürdü.

Varlık Fonuyla torunlarının bile geleceğinin ipotek altına alındığını iddia eden Özel, "Bu fon keyfi olarak kullanılıyor. Özel denetim şirketi tarafından sayısal denetim yapılıyor. Hukuka uygunluk ve yerindelik denetimi yapılmıyor. Hukuka aykırı iş ve eylemler sorgulanamıyor. Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri buna sessiz kalıyorsa vay bu ülkenin haline." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan dün vefat eden Sezai Karakoç'un şiirini okuyarak Karakoç'a Allah'tan rahmet diledi. Özkan, 17 Kasım'ın Azerbaycan'da Milli Diriliş Günü olarak kutlandığını hatırlatarak Ermenistan'ın yeniden başlattığı saldırıları kınadı. Özkan, "bir millet iki devlet anlayışıyla" Azerbaycan'ın yanında olduklarını vurguladı.

Nimetullah Erdoğmuş, Sezai Karakoç, Azerbaycan, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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