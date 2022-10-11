TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda İYİ Parti'nin "Yabancıların gerçek dışı adreslere yapılan ikamet kayıtları", HDP'nin "Ankara Gar patlaması" ve CHP'nin "Borsa İstanbul işlemlerine" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, yaptıkları araştırmalar sonucunda Türkiye'de bulunan çok sayıda yabancı kişinin kayıtlarının usulsüz bir şekilde Türk vatandaşların ikamet adreslerine yapıldığını tespit ettiklerini belirtti.

Konuyla ilgili birçok iddianın medyaya yansıdığını dile getiren Çelik, "Gerçek dışı ikamette kayıtlı görünen bir kişinin bir suça ya da terör eylemine karışması durumunda yer tespitinde gecikmeler yaşanabilecektir. Nüfus kayıtları aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu açısından seçmen kütüğü mahiyetindedir. Konuyu seçim güvenliği bağlamında da değerlendirmek gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Türkiye'de bulunan yabancıların hangi statüde olursa olsun oy kullanamayacağını, bu nedenle ikamet adresi ile seçmen kütüğü arasında bir ilişki kurmanın yanlış olduğunu söyledi.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, partisinin grup önerisi üzerine yaptığı konuşmada gar patlamasıyla ilgili alanda tedbir almayan yetkililere karşı bir soruşturma ve dava açılmadığını, olayın aydınlanmadığını belirtti.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ise partisinin grup önerisi üzerine yaptığı konuşmada "İktidar, Borsa İstanbul'u büyük bir kumarhaneye çevirdi. Yoksul vatandaşlarımızın küçük birikimleri elinden alındı, bu suçtur. Şimdiye kadar iktidar bunlarla ilgili bir şey yapmadı. Asıl suçlular dışarıda." diye konuştu.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Borsa İstanbul hakkındaki iddialarla ilgili SPK'nın inceleme başlattığını, 10 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve konunun yargıya intikal ettiğini söyledi.

Öte yandan bazı CHP milletvekilleri, ellerindeki pankartlarla kamuoyunda "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepkilerini gösterdi.

Genel Kurulda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine geçildi.