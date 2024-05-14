TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

Politika

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda; Saadet Partisinin "muhalefet partilerinin TBMM Genel Kurulu'na verdiği önergeler", İYİ Parti'nin "israfın önlenmesi", DEM Parti'nin "tarım politikaları", CHP'nin "tarım ve çiftçinin sorunları", AK Parti'nin "Meclis'in çalışma takvimine" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte Türkiye'de kuvvetler ayrılığı, hukuk devleti ve yargının bağımsızlığı ilkelerinin terk edildiğini ve devlet gücünün bir merkezde toplandığını öne sürdü.

Yeni sistemle TBMM'nin sahip olduğu çeşitli yetkilerin ilga edildiğini, bir kısmının da sınırlandığını savunan Özbudun, şöyle konuştu:

"Milletvekillerinin ilgili bakanla Genel Kurul huzurunda bir diyalog kurmaları artık söz konusu değildir. Yazılı soru önergelerine ilgili bakanların cevap vermemeleri veya zamanında cevap vermemeleri suretiyle bu yetki de etkisiz hale getirilmiştir. Muhalefet partileri olarak bir yılda yaklaşık 500 önerge verdik ve bunların hepsi iktidar blokunun kararlı tutumuyla reddedilmiştir. Araştırma önergeleri yasama yetkisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu önergeler aracılığıyla yasama organı, asıl işlevi olan kanun yapma işlevini yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu bütün bilgilere ulaşabilmektedir ama iktidar bloku bir tur otolimitasyonla kendi yetkilerini ortadan kaldırmaktadır."

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya da Saadet Partisinin önerisini desteklediklerini belirterek, "AK Parti ve MHP Meclis gruplarını muhalefet tarafından verilen önergeler konusunda ön yargısız olmaya, onları dinlemeye, onların da önerilerini dikkate alarak ülkenin sorunlarına etkili çözümler üretmeye davet ediyorum." dedi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ise AK Parti'li milletvekillerinin kendi iradeleriyle hareket etmediklerini iddia etti.

Bunun üzerine yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Bozan'ın sözlerine tepki göstererek, "İradesini terör örgütlerine teslim edenler, burada AK Parti Grubuna irade üzerinden bir eleştiri getiremez." dedi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun da Saadet Partisinin grup önerisine "evet" diyeceklerini ifade ederek, "Demokrasiler çoğunluğun azınlığa tahakküm ettiği değil, azınlığın hak ve çıkarlarını da koruyan rejimlerdir. İktidarınız, kendisinden başka bir söze kulak vermeyerek sayısal çoğunluğuna güvenerek tüm önerilerimizi reddediyor. Ancak unutmayın, halkın sözüne kulak vermeyenin sonu haraptır." diye konuştu.

1286 araştırma önergesinden 1249'u işleme alındı

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ise muhalefet partilerinin, Anayasa'nın ve Meclis İç Tüzüğünün sağladığı imkanlarla verdikleri grup önerilerinin TBMM'nin açık olduğu her gün istisnasız görüşüldüğünü söyledi.

Meclisin 27. Yasama Döneminde 7 bin 221 önergenin işleme alındığını ve 230'unun kabul edildiğini; 28. Yasama Döneminde de 1286 araştırma önergesinden 1249'unun işleme alındığını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Gazi Meclis'imiz yasama faaliyetlerinin tamamını bir tarafa bıraksa da verilen araştırma önergelerini yasama dönemi içerisinde neticelendirmesi mümkün değildir. Araştırma önergelerinin görüşülmesi ve tartışılması, tartışmaların uzaması nedeniyle kanun görüşmeleri çok geç saatlere kadar devam etmektedir. Kamuoyunun gündeminde olan, toplumu yakından ilgilendiren birçok konuda muhalefetle de uzlaşılarak verilen önergelerle araştırma komisyonları kurulmuş, çalışmaya devam edenler de vardır şu anda."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi ele alındı.

Kabul edilen öneriyle, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmelerinin gündemin ön sırasına alınması kararlaştırıldı.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın Çay Kanunu Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi de yapılan oylamayla kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda daha sonra fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifinin görüşmelerine geçildi.