TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Partilerinin Grup Önerileri Kabul Edilmedi

Politika

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Saadet Partisinin "Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ilişkiler", İYİ Partinin "6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerden sonra yapılan çalışmalar", DEM Parti'nin "Kamu personel sistemi" ve CHP'nin "Konaklama vergileri" ile ilgili araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına dair grup önerileri görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Türkiye ile müttefik olan ABD'nin, Akdeniz, Ege, Yunanistan başta olmak üzere her platformda Türkiye ile karşı karşıya geldiğini belirtti.

ABD'nin, Irak, Suriye ve dünyanın farklı yerlerindeki ülkeleri karıştırdığını ifade eden Çalışkan, "Katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresindeki konuşmasında ayakta alkışlandı. Bu durum, ABD'nin hukuka ne kadar saygılı olduğunun, sadece menfaatlerini düşündüğünün en bariz göstergesidir." dedi.

Çalışkan, Türkiye'nin ABD ile ilişkilerini gözden geçirmesi gerektiğini dile getirdi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresinde ağırlanmasının uluslararası alanda güvensizliğe neden olduğunu, ABD'nin bu tutumunu kınadıklarını ifade etti.

Önen, ABD'nin bu tutumuyla, dünyadaki haklı ve mazlumlarla ilişkisini kestiğini vurguladı.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, depremin üzerinden uzun süre geçmesine rağmen vatandaşların halen konteynerlerde yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Gürban, deprem konutları yapımında istismara açık düzenlemeler gerçekleştirildiğini, sorunlara kalıcı çözümler bulmak için verdikleri önergelerin kabul edilmediğini belirtti.

Depremin etkisini azaltmanın yöneticilerin görevi olduğuna işaret eden Gürban, bazı yöneticilerin bulundukları makamları şahsi menfaatleri için kullandığını öne sürdü.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, partisinin grup önerisi üzerine söz alarak, kamu atamalarında liyakat ve ehliyet kriterlerinin esas alınması gerektiğini, bunun adaletin sağlanması için çok önemli olduğunu kaydetti.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, konaklama vergisinden alınan paranın Hazineye aktarıldığını, bu durumun turizm mevsiminde nüfusu artan belediyeleri bütçe açısından zor duruma düşürdüğünü kaydetti.

Kaya, "Bu konunun çözümü için söz konusu verginin, Hazineye devredilmek yerine alındığı şehrin altyapı yatırımları ve kalkınma projeleri için kullanılmasını sağlamak amacıyla yerel yönetimlere aktarılması gerekmektedir." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.