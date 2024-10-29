TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu: "Türkiye Yüzyılı'nın ilk yılını tamamladık" - Son Dakika
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Politika

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu: "Türkiye Yüzyılı'nın ilk yılını tamamladık"

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, "Bize emanet edilen Cumhuriyetimizin ikinci asrının ve Türkiye Yüzyılı'nın ilk yılını tamamladık.

29.10.2024 13:45
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TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, "Bize emanet edilen Cumhuriyetimizin ikinci asrının ve Türkiye Yüzyılı'nın ilk yılını tamamladık. Birinci yüzyıl; hür bir vatana, özgür bir millete, işgal kuvvetlerinin yüzyıl önce tamamlayamadıklarını başarmak için yaptıkları saldırılarla geçti" dedi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Soylu, mesajında şunları kaydetti:

"Bize emanet edilen Cumhuriyetimizin ikinci asrının ve Türkiye Yüzyılı'nın ilk yılını tamamladık. Birinci yüzyıl; hür bir vatana, özgür bir millete, işgal kuvvetlerinin yüzyıl önce tamamlayamadıklarını başarmak için yaptıkları saldırılarla geçti. Bu büyük millet ve devlet içeriden ve dışarıdan ihanetlere hem direndi, hem de istikrarla büyüdü.

O günkü işgal kuvvetleri, bugünkü sözde müttefiklerimiz iddialarından vazgeçmediler, asla da vazgeçmeyecekler. Asimetrik kurgularla etrafımızı çevreliyorlar ve hedeflerini, içimizdeki 'Etki Ajanlarıyla' olgunlaştırmaya çalışıyorlar.

İşgal kuvvetleri tüm dünyada demokrasinin içini boşalttılar ve demokrasiyi, hedeflerini içeriden ele geçirme aracı olarak kullanıyorlar. Evrensel hukuku kendi çıkarlarına evirdiler, iğdiş ettiler, finans piyasaları üzerinden devletleri köleleştirmeye çalışıyorlar; aynı dil, aynı din, aynı kültür, aynı insan, aynı parayı emrediyorlar.

Gazze'de karşı karşıya kalınanlar, emperyalizmin turnusol kağıdıdır; acımasız, kuralsız, vicdansız, alçak yüzüdür. Küreselleşmenin dünyayı tek tipleştirme, köleleştirme gösterisidir. Millet kavramını hafife alanlar, bir milletin 101 yıl önce tam da bunlara itiraz ettiğini, istiklal mücadelesini ve cumhuriyetin bu itirazın adı olduğunu bilmelidirler.

Türkiye Yüzyılı; bu itiraza sadakat ve işgal kuvvetlerinin yaptığı asimetrik saldırılara asimetrik bir cevaptır. Daha yapılacak çok iş vardır.

Cumhur İttifakı bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının ve kahraman bir milletin emanetine, Selçuklu'nun Osmanlı'nın bize bıraktıklarına elbirliğiyle ve aynı sadakatle sahip çıkmaktadır.

Çeyrek asra yakın Türkiye'yi yöneten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sadece hükümet etmiyor, aynı zamanda işgal kuvvetlerinin yaptığı tüm saldırılara karşı, gelecek nesillerimize dirençli bir devlet, birlik içinde bir millet ve güçlü bir Türkiye bırakmanın amansız mücadelesini veriyor.

Ülkemize terör korkusunu, darbe aklını, küresel sermaye lobilerinin egemenliğini dayatmaya çalışanlara karşı örnek 15 Temmuz'da meydanlara çıkan, Türk milletidir. Her darbeden sonra, tüm baskılara rağmen kendine yakın olanı seçen, bu milletin ve bu toprakların kadim aklıdır.

TUSAŞ saldırısından hemen sonra 'Hainlere inat daha fazla çalışacağız, Hainlere inat daha fazla üreteceğiz' bağlılığıdır. Türkmen beyi büyüğümüz Devlet Bahçeli Bey'in 'Gazze giderse hedef Ankara'dır' sözü, bu topraklardaki 1000 yıllık varlığımızdan damıtarak süzdüğü tecrübedir.

Yılmayacağız, yıkılmayacağız, bölünmeyeceğiz ve asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahramanlarımızı; Cumhuriyeti ayakta tutmak ve büyütmek için emek veren tüm büyüklerimizi, minnet ve şükranla yad ediyorum.

Bu yüzyılın güçlü Türkiye'si için birlik içerisinde olacağız ve hedeflerimize teker teker ulaşacağız.

Cumhuriyet Bayrağı gelecek nesillerin ellerinde, huzur, barış, kardeşlik, kalkınma ve adalet bayrağı olarak dalgalanacak." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu: 'Türkiye Yüzyılı'nın ilk yılını tamamladık' - Son Dakika

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