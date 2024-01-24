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TBMM Komisyon Başkanı Adil Karaismailoğlu, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı - Son Dakika
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TBMM Komisyon Başkanı Adil Karaismailoğlu, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Karaismailoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Ayrıca Karaismailoğlu, deprem bölgesinde yaşanan zorluklara dikkat çekerek devletin ve milletin birlikte hareket ederek bu zorlukların üstesinden geldiğini belirtti.

TBMM Komisyon Başkanı Adil Karaismailoğlu, 2023\'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı
24.01.2024 - 15:57,  Güncelleme: 15:57
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TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karaismailoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım" fotoğrafını seçen Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında günlerce depremden etkilenen Adıyaman'da bulunduğunu ve çok büyük acılara şahitlik ettiğini dile getirdi.

Komisyon Başkanı Karaismailoğlu, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Kuraklık köprüsü" başlıklı fotoğrafına oy vererek, " İstanbul'un hayatımda çok farklı yeri var. Bir taraftan da çevre ve su, dünyanın geleceğini çok ilgilendiren konular. Bu, Alibeyköy Barajı'nın suyunun minimum seviyelere indiğini gösteren bir fotoğraf." ifadelerini kullandı.

"Spor"da tercihini Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" fotoğrafından yana kullanan Karaismailoğlu, "Spor çok önemli. Hangi şartlarda olursa olsun özellikle gençler, kendilerine inovasyon yaratarak spor alanları üretebiliyorlar. Bu onu gösteren farklı bir fotoğraf." değerlendirmesinde bulundu.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Son sığınak" başlıklı fotoğrafını seçen Karaismailoğlu, "Anne her yerde anne. Yaşam bir şekilde maalesef zor şartlarda da olsa devam ediyor." dedi.

Adil Karaismailoğlu, "Deprem: Umut" kategorisinde ise 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın çektiği "Geriye bakmadan" fotoğrafına oy verdi.

6 Şubat depremlerinden sonra çok zor günler yaşandığını belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Devletimiz çok güçlü, milletimiz çok fedakar ve duyarlı. Devlet-millet el ele vererek büyük zorlukların üstesinden hızlıca geliyoruz. Deprem bölgesinde kalıcı bir yaşamın devamı için devletimiz, hükümetimiz çok büyük yatırımlar yapıyor. İnşallah kısa zamanda vatandaşlarımız kalıcı konutlarına geçecek. Eski günlerden daha iyi olacak ama tabii ki burada geri getiremeyeceğimiz 52 bin vatandaşımızı kaybettik, onların acısı sürekli yüreğimizde kalacak."

Karaismailoğlu, yerel seçimlerin, barış ve kardeşlik içerisinde geçmesi temennisinde de bulundu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika TBMM Komisyon Başkanı Adil Karaismailoğlu, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı - Son Dakika


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