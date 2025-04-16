TBMM Yangın Araştırma Komisyonu İtfaiyecileri Dinledi - Son Dakika
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Politika

TBMM Yangın Araştırma Komisyonu İtfaiyecileri Dinledi

TBMM Yangın Araştırma Komisyonu İtfaiyecileri Dinledi

TBMM Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınını araştırmak üzere kurulan komisyon, itfaiyecilerin görüşlerine başvurdu. Türkiye'deki itfaiye teşkilatının yapısı ve yangın güvenliği konuları ele alındı.

16.04.2025 20:27  Güncelleme: 20:31
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TBMM Kartalkaya'da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu, itfaiyecileri dinledi.

TBMM Kartalkaya'da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı. Komisyon üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği'nin yetkililerini dinledi.

'TÜRKİYE İTFAİYE TEŞKİLATINDA 25 BİN 63 İTFAİYECİ GÖREV ALIYOR'

Türkiye itfaiye teşkilatının yapısından bahseden Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanı Latif Erdoğan, "İtfaiye hizmetleri ülkemizin yerel yönetim esaslarına uygun olarak merkezi olmayan bir yapı içerisinde organize edilmektedir. İtfaiye hizmetlerinin kurulması ve yürütülmesi sorumluluğu tamamen yerel yönetimlere aittir. Bu doğrultuda, itfaiye teşkilatları belediye meclislerinin kararıyla kurulmakta ve doğrudan belediyeler tarafından yönetilmektedir. Birimlerin kurulmasında beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, yangın ve diğer afetlere hassasiyeti ile gelişme potansiyeli dikkate alınır. Teşkilatlar yangın söndürme, her türlü arama kurtarma operasyonları ve yangın öncesi risk azaltma gibi birçok alanda görev üstlenmektedir. Büyükşehir belediyeleri 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası kapsamında merkez ve çevre ilçeleri kapsayacak şekilde itfaiye hizmetlerini planlamak ve uygulamakla yükümlüdür. İl ve ilçe belediyeleri ise 5393 sayılı Belediye Kanunu'na tabi olarak kendi il sınırları içinde itfaiye teşkilatını kurmakla görevlidir. Ülkemiz genelinde toplam 1167 itfaiye merkezimiz bulunmaktadır. Bunların 888'i büyükşehir, 279'u ise il ve ilçe belediyelerinde yer almaktadır. Ülkemizde toplam 4 bin 119 itfaiye aracı mevcuttur. Bunların 2 bin 819'u büyükşehir belediyelerine bin 300'ü ise il ve ilçe belediyelerine aittir. Türkiye belediye itfaiye teşkilatında görev yapan personel sayımızın toplamı da 25 bin 63'tür. Bunların 17 bin 949'u büyükşehirlerde, 2 bin 948'i ilçe belediyelerinde, 3 bin 530'u ilçe belediyesinde 630'u belde belediyesi, 3 tanesi de mahalli idare birliklerinde görev yapmaktadır" dedi.

'ÖNEMLİ OLAN BİNANIN YANGIN GÜVENLİĞİDİR'

Yarı akıllı binaların önemine değinen TİBDER Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Olcay Bal, "Genelde kamuoyunda şöyle bir algı var: Bina yükseklikleri ne kadarsa itfaiyenin merdivenleri de o oranda yükselmeli diye. Dünyada ve Türkiye'de böyle bir mevzuat ve standart mevcut değil. Esas olarak hem kendi mevzuatımızda hem dünyada 'yüksek yapı' kavramı var, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te. Buradaki sınır 30,5 metredir. Bu yapının üzerindeki yapılarda binanın kendi güvenliğini alması yani 'yarı akıllı' denen binanın olması önemlidir. Mesela, New York itfaiyesinde Empire State Binası 434 metre, oradaki itfaiyenin en yüksek merdiveni 32 metredir. Türkiye'de de coğrafi koşullar, yolların genişliği ve eğimleri 42 metre üzerindeki itfaiye araçlarının çalışmasına engeldir ve rüzgar yükü bakımından bunların sensörleri devreye girdiği zaman aracın kilitlenmesine sebep olur. Dolayısıyla bu algıyı da bu vesileyle bize yıkmak istiyorsunuz yani önemli olan binanın yangın güvenliğidir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika TBMM Yangın Araştırma Komisyonu İtfaiyecileri Dinledi - Son Dakika

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