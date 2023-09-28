TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gezi Parkı davası kararına tepki gösterdi - Son Dakika

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gezi Parkı davası kararına tepki gösterdi

Son Güncelleme: 28.09.2023 21:50

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Gezi Parkı davasında Yargıtay'ın cezaları onaması kararına tepki gösterdi. Baş, hapis cezalarının onanmasını emekçi halkın özgürlüğüne dönük bir yargı darbesi olarak kabul etmediğini belirtti ve 1 Ekim'de Hatay'dan Ankara'ya doğru ilk adımını atacağını açıkladı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın da aralarında olduğu 4 sanığa verilen 18'er yıl hapis cezasını onadı. Karara tepki gösteren Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, 1 Ekim günü Hatay'dan Ankara'ya yürüyeceğini belirterek "Yalnız olmadığımı, olmadığımızı biliyorum. Saray da öğrenecek" dedi.

BAŞ'TAN GEZİ KARARINA SERT TEPKİ

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, 8 sanığın yargılandığı Gezi Parkı davasında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin aralarında Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay ve Osman Kavala'nın da bulunduğu 5 sanığın cezasını onaması kararına bu akşam Twitter (X) hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"YALNIZ OLMADIĞIMI, OLMADIĞIMIZI BİLİYORUM"

Baş'ın yaptığı açıklama şöyle; "Başta Hatay milletvekilimiz Can Atalay olmak üzere, hapis cezaları onanan tüm Gezi tutsakları nezdinde emekçi halkımızın özgürlüğüne dönük yargı darbesini kabul etmiyorum. Özgürlük için, 1 Ekim günü Hatay'dan Ankara'ya doğru ilk adımımı atacağım. Yalnız olmadığımı, olmadığımızı biliyorum. Saray da öğrenecek!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gezi Parkı davası kararına tepki gösterdi - Son Dakika


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