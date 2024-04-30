İYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık İstifa Etti

Politika

31 Mart seçimlerinde İYİ Parti'nin Trabzon'da kazandığı tek ilçe belediyesi olan Yomra'da Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, düzenlediği basın toplantısı ile partisinden istifa etti. Bıyık yaptığı açıklamada, istifasının gerekçeleri olduğunu belirterek "Bu partide siyaset yapma ve siyaseten yol arkadaşlığı yapacak olduğumuz insanlardaki bu ayrışmadan kaynaklı olarak partide artık yola devam edemeyeceğime ve mensubu olduğum İYİ Parti'den bugün itibariyle istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine duyurmak istiyorum" dedi.

2019 ve 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin Trabzon'da kazandığı tek ilçe olan Yomra'nın Belediye Başkanı Mustafa Bıyık bugün Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Bıyık, İYİ Parti Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan adayı Koray Aydın'ın seçimi kazanamamasının ardından ve partinin sürdürmüş olduğu politikanın yanlış olmasından dolayı istifa kararı aldığını söyledi.

İstifasının bir takım gerekçeleri olduğunu kaydeden Başkan Bıyık, "2019 tarihinde Yomra Belediye Başkanlığı'na seçildim. Yomra'daki vatandaşlarımızın, halkımızın desteğiyle belediye başkanına seçildik ve sonrasında da tekrar bir ay kadar önce 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde tekrar Yomra belediye başkanına seçildim. Son zamanlardaki yaşamış olduğunuz istifa sürecinde de yine kayıtlı ve şartsız, partili, partisiz birçok insandan çok büyük destekler aldım. Geçmiş olduğumuz Cumartesi günü partimizin olağanüstü kurultay sürecini yaşadık. Bu kurultay sürecinde yaşanan sonuçlar sebebiyle basına yansıyan istifamla ilgili konuları da buradan açıklık getirmek üzere sizleri de bilgilendirmek istiyorum. Yomralı hemşerimiz Koray Aydın, İYİ Parti Genel Başkanlığı adaylığını açıkladı ve Türkiye'de bakanımızın adaylığını açıkladıktan sonra en hızlı destek açıklamasını yapan hem belediye başkanlarının hem partililerden birisi oldum. Bu kurultay sürecinde kendisinin yanında yer aldık ve desteğimizi her türlü kendisine gösterdik. Gelinen süreçte kurultayda birinci turda çok yüksek bir oy oranı ile önde çıkmış olmamıza rağmen kurultayda seçimi Bakanımız kaybetmiştir. Partilerin kurultaylarında kazanmak veya kaybetmek vardır. Bu gayet normal bir durumdur. Buna da aday olunduğu zaman herkes hazırdır. Bizler de hazırdık. Bu seçim kaybedilebilir veya kazanılabilirdi. Gelinen noktada bugün itibariyle bulunmuş olduğum İYİ Parti mensubu üyeliğinden olmaktan bugün itibariyle istifa ediyorum. İstifamın bir takım gerekçesi var" diye konuştu.

"Bizim konumuz ilkesel bir konudur; kişilere bağlı olarak bireysel bir noktada değiliz"

İYİ Parti'nin başarılı olacağına olan inancını kaybettiğini söyleyen Başkan Bıyık, "Ben sadece partide yapılan olağanüstü kurultayda Koray Aydın seçimi kaybetti diye bir istifa durumum yok. Tek bir nedene bağlı olarak istifa noktasında değiliz. Bu istifamın 4-5 gerekçesi var. Bunun en önemli gerekçesi şu 31 Mart tarihinden önce ben Belediye başkanı olarak 2019 tarihinde seçimleri kazanmış olan 20 tane belediye başkanından tekrar 31 Mart seçimlerini kazanmış tek belediye başkanıyım. Belediye başkanları toplantılarında partideki istişare toplantılarında her zaman parti son bir yıldır sürdürmüş olduğu politikanın yanlış olduğunu Anadolu'da taşra teşkilatlarında bu politikanın bir karşılığı olmadığını ve gün geçtikçe oy oranımızın azaldığına dair sert bir şekilde bütün eleştirilerimi partindeki yöneticilik yapan arkadaşlarına ilettim. Günün sonunda bu parti 31 Mart tarihinde başarısızlığa uğradı. ve olağanüstü kurultay kararı aldık. Bu olağanüstü kurultayda genel başkanımız hem partide tekrar aday olmayacağım dedi. Ancak Genel Başkanımızın bu süreçte partinin bu kararları almasında etkili olan birçok arkadaşımız, genel idare kurulu üyesi, genel başkan yardımcısı gibi partide üst düzey görev yapan arkadaşlarımızın hepsi bugün partide yeniden genel idare kurulu üyesi olarak partiye seçilmiş ve partide devam kararı almışlardır. Genel idare kurulunda yapılan oylamalarda partinin çoğunluk olarak burada Cumhuriyet Halk Partisi iş birliğine, ittifaka veya herhangi bir siyasi partiyle iş birliğiyle ittifaka kesinlikle karşı çıkıp hür ve müstakil olarak seçime girilmesi tezini savunan arkadaşlarımızın tamamı da şu anda baktığımız zaman genel idare kurulunda veya parti yönetiminde veya yeni seçilen genel başkanımızın yanında durmaktadır. Bu şunu taşıyor. Bütün bu olumsuzlukların tamamını genel başkana yüklediler. Genel başkanımız salonda ben bu olumsuzları katlanıyorum, üstüme alıyorum dedi ve gitti. Geriye kalan arkadaşlarımızın hiçbir tanesinin bu başarısızlıklarda bir katkısı olmamış gibi partiyi yeniden aynı kişiyle aynı yöntemlerle partiyi iktidara taşıyacaklarına dair bir yöntem belirlediklerini belirtmiş olmaları bizim bu partide bundan sonra başarılı olacağına olan inancımızı kaybetmiştir. Benim istifa nedenlerimin en önemli nedeni budur. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in geçtiğimiz 5 yıllık içerisinde ilçemize 4 sefer ziyareti olduk. Kendisiyle Anadolu'da birçok ilçeyi, ili ziyaretlerine eşlik ettim. Bizim sayın genel başkanımızın kendisiyle ve yeni seçilen İYİ Parti Genel Başkanın şahsıyla ilgili bir eleştirimiz ve sorunumuz bulunmamaktadır. Bizim konumuz ilkesel bir konudur. Duruşumuz da ilkesel bir konudur. Kişilere bağlı olarak bireysel bir noktada değiliz" şeklinde konuştu.

"Oy kullanmamıza ciddi bir şekilde engel olundu"

İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayında oy kullanamadığını dile getiren Başkan Bıyık, "Ben bir yıl önce İYİ Parti'nin olağan kurulunda da oy kullanmıştım. TC kimlik numaram ve baba adımın yanlış yazılmasından dolayı oy kullandırılmadı. Bu delege listelerini yapan genel kuruldaki ilgili arkadaşların yapmış olduğu bireysel hata ve bilinçli bir durumdur bunu bilemiyorum. Bir suçlamada bulunmak istemiyorum. Bu planlanan hatadan kaynaklı olarak Yomra Belediye Başkanı olarak 2019'da seçilmiş ve 2024 yılından seçilmiş biri olarak bu partide orada oy kullanmamıza ciddi bir şekilde engel olundu. Doğal olarak sonuçta bu partide siyaset yapma ve siyaseten yol arkadaşlığı yapacak olduğumuz insanlardaki bu ayrışmadan kaynaklı olarak partide artık yola devam edemeyeceğime ve mensubu olduğum İYİ Parti'den bugün itibariyle istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir siyasi parti ile hiçbir kişi ile siyasi partisine katılmak üzere bir kelimelik görüşmem olmadı"

İstifa sürecinin ardından siyasi yol haritası şeklindeki sorulara Bıyık, "Benim CHP ile İstanbul'da görüştüğüm anlaştığım seçimden önce oraya geçeceğime dair bir şey söylendi. Bunu ilkokuldaki cahil bir çocuk söylemez. Seçim bitti. Koray Aydın cumartesi günü seçimi kazanmış olsaydı benim İstanbul'da yapmış olduğum görüşmenin sonucu olacaktı. Ben hangi şartlarda istifa ederek CHP'ye katılacaktım. Seçimden önce böyle saçma görüşme olabilir mi? Neticede Koray Aydın kazanmış olsaydı bu parti yüzde 1 dahi oy alsa bu partideki siyasi hayatıma devam edecektim. Çünkü ilkesel olarak bu benim tarzım. Hiçbir siyasi parti ile hiçbir kişi ile siyasi partisine katılmak üzere bir kelimelik görüşmem olmadı. Eğer tespit edilirse ispat edilirse belediye başkanlığından istifa edeceğim" dedi.

"Koray Aydın'ı ilk bulduğu kavşakta satan adam Yomra Belediye Başkanını dünden satar diye düşünüyorum"

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydı ile bir temasının olmadığını kaydeden Başkan Bıyık, "Yavuz Aydın ile bir temasım olmadı. Sayın Vekil ilk önce kendisini sorgulaması lazım. İYİ Parti'ye mensup olarak Trabzon'da kazanılan tek belediye biziz. Tek belediye başkanı olmama rağmen ne bir tebrik telefonu açtı ne bir çiçek gönderdi ne bir selam verdi. Ziyaret etmeyen belediyesine gelmeyen bir adamla vefa ve hemşericilik düşüncesi ile yol yürümenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. 20-30 yıllık yol arkadaşı Koray Aydın'ı ilk bulduğu kavşakta satan adam Yomra Belediye Başkanını dünden satar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON