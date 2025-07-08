Trump'ın Yeni Tarifeleri Ticaret Gerginliğini Tırmandırıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın 14 ülkeye yüzde 40'a varan oranlarda yeni tarifeler açıklaması ve tarifelerin uygulanmaya başlayacağı son tarihi erteleme adımı, uluslararası ticaret gerginliğinde tansiyonun yeniden yükselmesine birçok ülkeden temkinli tepkilere neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın aralarında ABD'nin yakın müttefikleri Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin de yer aldığı 14 ülkeye 1 Ağustos itibarıyla yüzde 25 ila 40 arasında tarife uygulamaya başlanacağını açıklamıştı. Trump, yeni vergi açıklaması farklı tepkilere neden oldu.

Güney Kore Sanayi Bakanlığı, ABD ile gümrük vergilerine ilişkin müzakerelerin hızlandırılacağını duyurdu. Açıklamada, "Kalan süre zarfında müzakereleri hızlandırarak tarifelerden kaynaklanan belirsizlikleri hızlı bir şekilde giderecek ve karşılıklı fayda sağlayacak bir sonuca ulaşmayı hedefleyeceğiz" denildi.

1 Ağustos itibarıyla ABD'nin yüzde 25 tarife uygulayacağını açıkladığı ülkelerden Japonya'da ise hükümet bir çalışma grubu toplantısı düzenleneceği ve toplantıya Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'nın da katılacağı duyuruldu. Ishiba hükümetinden üst düzey bir sözcü, Trump'ın açıklamasının 9 Temmuz'da yürürlüğe girmesi gereken tarifeler için sürenin uzatılması olarak görüldüğünü ve ABD ile görüşmelerin süreceğini açıkladı.

Güney Afrika: "Gerekçesi yok"

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ise yüzde 30 oranında ABD tarifesinin bir gerekçeye dayandırılamayacağını söyledi. Ülkeye giren ABD mallarının yüzde 77'sine hiçbir gümrük vergisi uygulanmadığına dikkat çeken Ramaphosa, Güney Afrika hükümetinin ABD ile görüşmeleri sürdüreceğini ifade etti.

Tayland'ın ihracatı 27 milyar dolar darbe alabilir

Tayland Sanayiciler Federasyonu ise Salı günü yayınlanan bir tahminde ABD tarafından ülkeye uygulanacak yüzde 36 oranında tarifenin Tayland'ın ihracatına 24,5 ila 27,6 milyar dolar arasında darbe indirebileceğini belirtti.

Kamboçya, daha düşük tarife talep etti

ABD'nin Kamboçya için öngördüğü tarife oranını yüzde 49 seviyesinden yüzde 36 seviyesine indirmesini memnuniyetle karşılayan Kamboçya ise daha fazla indirim talebinde bulundu. Kamboçya Başbakan Yardımcısı Sun Chanthol, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tarifelerin daha da aşağı çekilmesi ihtimali bulunuyor ve tarifeleri yüzde 49'dan yüzde 36 seviyesine çektiği için Başkan Donald Trump'a teşekkür etmek istiyorum" dedi.

ITC Genel Müdürü: "Muazzam bir fırtına yaklaşıyor"

Birleşmiş Milletler'in ticaret ajansı Uluslararası Ticaret Merkezi'nin (ITC) Genel Müdürü Pamela Coke-Hamilton, Trump'ın ilave gümrük vergileri için belirlediği yeni takvimin belirsizlik ve istikrarsızlık dönemini uzattığını söyledi. Ayrıca kalkınma yardımlarındaki büyük çaplı kesintilerin gelişmekte olan ülkeler için çifte şok oluşturduğunu savunan Coke-Hamilton, G7 ülkelerinin gelecek yıl yardımlar için ayırdıkları kaynakları yüzde 28 oranında azaltmaya hazırlandıklarını ve bunun son 50 yılın en büyük yardım kesintisi olacağını ifade etti. Coke-Hamilton, durumu "Muazzam bir fırtına yaklaşıyor" ifadeleriyle değerlendirdi.

Almanya: "AB, karşı tedbirler almaya hazır"

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, bugün parlamentoda yaptığı konuşmada, "ABD ile adil bir ticaret anlaşmasına ulaşamazsak, bu durumda AB karşı tedbirler almaya hazırdır" dedi. ABD'nin Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olması nedeniyle ihracata dayalı bir ekonomisi olan Almanya'nın tarifelerden büyük zarar görmesi bekleniyor. 2024'te ABD ile Almanya arasındaki ticaret hacmi 253 milyar euro olarak gerçekleşmişti.

Trump'ın son açıklamasında Japonya, Güney Kore, Malezya, Kazakistan ve Tunus en düşük oran olan yüzde 25'lik gümrük vergisine tabi tutulurken, yoksul ülkeler Laos ve Myanmar yüzde 40 oranında tarife ile karşı karşıya kaldı. Trump'ın açıklaması çerçevesinde 1 Ağustos'a kadar ABD ile anlaşmaya ulaşmamaları halinde Kamboçya ve Tayland'a uygulanacak tarifenin yüzde 36, Sırbistan ve Bangladeş'e yüzde 35, Endonezya'ya yüzde 32 ve Bosna Hersek'e yüzde 30 olacağı açıklanmıştı.

Trump, her ülkeye gönderdiği gümrük vergisi mektuplarının kopyalarını kendi sosyal medya platformunda paylaşırken Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, bu hafta içinde daha fazla mektup gönderileceğini açıkladı. - WASHINGTON