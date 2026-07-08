Trump: İran\'ı Dün Akşam Çok Ağır Vurduk, Bu Akşam da Vuracağız

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'a düzenledikleri saldırıya ilişkin, "Dün akşam onları çok ağır bir şekilde vurduk. Büyük ihtimalle bu akşam da çok ağır vuracağız. Biraz onlara uyarı vereyim ama neler olacak göreceğiz. İran'dan hiç mutlu değilim. Tabii ki İran'ın nükleersizleştirilmesinden bahsetmemiz gerekiyor; zaten bütün savaş bununla ilgiliydi. Sadece bir toplantıyı bununla ilgili yapabiliriz. Çünkü benim amacım rejim değişikliği değil ama tabii ki liderleri ortadan kalktıktan sonra olabilecek en büyük rejim değişikliğini yapmış oluyorsunuz. Ancak olay rejim değişikliği değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'nden sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, "NATO toplantısını tamamladık ve çok iyi bir toplantıydı. Bu salonda çok fazla birlik vardı ve daha iyi olamazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok uzun zamandan beri çok iyi bir dostum, çok güçlü, çok iyi birisi, harika bir iş çıkartıyor ve dünya bunu gördü zaten. Havaalanında gittiğimiz yere kadar benimle birlikteydi. Her şey mükemmeldi, kusursuzdu. Kendisiyle harika bir toplantı yaptık. Çok iyi bir Zirve gerçekleştirdik ve Zelenskiy ile görüşmek için de iyi bir zaman olduğunu düşündük. Tabii ki Oval Ofis'ten bugüne bilmem inanır mısınız ama çok iyi bir ilişki geliştirdik. Bu da belki de başlangıç olacak. Biliyorsunuz Ukrayna'nın çok büyük bir geleceği var, çok iyi toprakları, kaynakları ve harika insanları var. Polonya'da bir grup insanla birlikteydim ve orada da çok fazla vatandaşınız var. Tabii ki harika bir ülke, çok iyi bir liderleri var ve biliyorsunuz Cumhurbaşkanlarını ben de destekliyorum, çok iyi bir iş çıkarıyor. Tabii Polonya'yı seviyorlar ama bu iş bittiği zaman ülkelerine dönmek istiyorlar. İyi bir görüşme gerçekleştirdik ve elbette neler olacağına bakacağız" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY: BARIŞ İÇİN ELİNİZDEN GELENİ YAPACAĞINIZA GÜVENİMİZ TAM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise görüşme ve ABD'nin desteği için teşekkür etti. Zelenskiy, "Sizinle tabii ki bazı detayları paylaşmak isterim. Tabii savunma hala çok önemli bir önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Tabii müzakereler konusunda şunu söyleyebilirim; ne yapılması gerektiğini anlıyoruz, tabii ki bunu nasıl bir barışla sonuçlandırmak için elinizden gelen her şeyi yapacağınıza olan güvenimiz tam. Tabii ki dron anlaşmaları konusunda çalışıyor olmamız çok memnuniyet verici, bu çok önemli bir başlangıç ve sizinle bazı önemli detayları görüşmek istiyorum" diye konuştu.

TRUMP: ÇOK FAZLA İLERLEME SAĞLADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Trump ise birçok savaşı bitirdiklerini söyleyerek, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Belki de en kolayı bu olacak diye düşünüyordum ama Putin zorlu bir karakter ve bu yüzden çok kolay bir iş olmuyor. Tabii ki ülkelerini de çok seviyorlar ve diğer etkenler de var ama son birkaç hafta içerisinde çok fazla ilerleme sağladığımızı düşünüyorum" dedi.

'BENİM AMACIM REJİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL'

Ardından Trump ve Zelenskiy, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran ile yapılan ateşkes anlaşması ile ilgili soru üzerine Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere füze ve dronlarla saldırdığını kaydederek, "Dün akşam onları çok ağır bir şekilde vurduk. Büyük ihtimalle bu akşam da çok ağır vuracağız. Biraz onlara uyarı vereyim ama neler olacak göreceğiz. İran'dan hiç mutlu değilim. Tabii ki İran'ın nükleersizleştirilmesinden bahsetmemiz gerekiyor; zaten bütün savaş bununla ilgiliydi. Sadece bir toplantıyı bununla ilgili yapabiliriz. Çünkü benim amacım rejim değişikliği değil ama tabii ki liderleri ortadan kalktıktan sonra olabilecek en büyük rejim değişikliğini yapmış oluyorsunuz. Ancak olay rejim değişikliği değil. Biz onların nükleer silahlara sahip olmasını istemiyoruz. Nükleersizleştirmekten bahsediyoruz ve bu konuda çok ilerleme sağladık. Bakın konuşuyoruz tıpkı burada yaptığımız gibi ve her konuda anlaşıyorlar, 'Tamam' diyorlar sonra ise gidip basın toplantısı düzenleyerek, 'Biz bunlardan bahsetmedik' diyorlar. Hepsi çılgınlar. Bu insanların bir derdi var ve 47 yıldır Orta Doğu'nun zorbası olduklarını gördük ama artık değiller. Nükleer silaha da sahip olamazlar çünkü ben bu yüzden buradayım. Nükleer silahları olsa kullanırlardı ama biz buna izin vermeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

'PUTİN'İN BİR ANLAŞMA YAPMAK İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM'

Ukrayna'nın Rusya ile savaşta çok iyi bir iş çıkardığını ancak Rusya'nın da büyük bir savaş gücü olduğunu aktaran Trump, on binlerce insanın savaşta hayatını kaybettiğini söyledi. Trump, "Putin'in bir anlaşma yapmak istediğini biliyorum çünkü kendisiyle görüşüyorum. Sayın Zelenskiy ile de konuşuyorum. Zaten hayatım boyunca ben anlaşma yaptım, başkan olmak da bunun bir parçasıydı. Küçük küçük adımları atıyorsunuz ve sonuçta anlaşma yapıyorsunuz. Anlaşma yapmak benim işim ve işi çok iyi biliyorum. ve insanlar anlaşma yapmak istedikleri zaman bunu anlayabiliyorum. Anlaşmak istediğini düşünüyorum ve hissediyorum ki Zelenskiy de ülkesini yeniden inşa etmeye geri dönmek ister. Tüm bu ölüm ve yıkımdan sonra ve Ukrayna muazzam bir potansiyele sahip, o da bunun farkında" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Patriot hava savunma sistemlerinin İran füzelerini etkisiz hale getirmede büyük bir başarı sergilediğini ve üretim için Avrupalı şirketlere lisans vereceklerini ekledi. Trump ayrıca eski ABD Başkanı Obama'nın İran'la yaptığı nükleer anlaşmanın Orta Doğu için felaket olduğunu dile getirdi.

'ZELENSKİY VE PUTİN'İN SAVAŞI BİTİRMEK İSTEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Trump, basın mensuplarına Putin ile bugün bir görüşme gerçekleştireceğini ifade ederek, "Putin'in taleplerinin sizin istediğiniz yönde değiştiğini görüyorum. Tabii ki Rusya için de zor oldu. Tabii ki adil olmak gerekirse eğer ben başkan olsaydım asla bu savaş olmazdı. Bu gerçekten büyük bir utanç sebebi; böyle bir savaşın başlamış olması. Hem Zelenskiy'in hem de Putin'in savaşı bitirmek istediğini düşünüyorum" diye konuştu.