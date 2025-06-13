Trump: İran için hala şans var - Son Dakika
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Politika

Trump: İran için hala şans var

13.06.2025 21:09
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Trump, İran'ın nükleer anlaşma fırsatını kaçırdığını ancak hala bir şanslarının olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında yaptığı açıklamada, "İran, ABD ile nükleer anlaşmaya varma fırsatını kaçırdı ama mutabakat için hala bir şansı olabilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli televizyon kanalı NBC News'e yaptığı açıklamada, "İran, ABD ile nükleer anlaşmaya varma fırsatını kaçırdı ama mutabakat için hala bir şansları olabilir. Göreceğiz" dedi.

Trump, İran'dan yetkililerin kendisine ulaştığını ve onu görüşmeye davet ettiklerini söyledi. ABD Başkanı, kendisini arayan kişilerin isimleri sorulduğunda, "En son birlikte çalıştığımız insanlar. Şimdi birçoğu ölü" dedi.

İsrail'in düzenlediği saldırıda kullanılan ekipmanlara ilişkin konuşan Trump, "Dünyadaki en iyi ekipman olan Amerikan üretimi ekipmanları kullandılar" ifadelerini kullandı.

"Çok sert bir darbe yediler, çok daha fazlası yolda"

Trump, başka bir ABD merkezli televizyon kanalı olan ABC News'e yaptığı açıklamada ise İsrail'in saldırısına ilişkin, "Bence harika oldu. Onlara her şansı tanıdık ama bunu değerlendirmediler. Çok sert bir darbe yediler. Birinin en sert vurulabileceği kadar sert vuruldular ve daha sertleri yolda. Çok daha fazlası yolda" diye konuştu.

"Uyarı mı? Biz zaten haberdardık"

Trump, ABD'li basın kuruluşu Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada İsrail'in saldırı öncesinde ABD'yi nasıl uyardığı sorusuna, "Uyarı mı? Ne uyarısı, biz zaten olacaklardan haberdardık" cevabını verdi.

Trump, dün Netanyahu ile konuştuğunu ve bugün tekrar görüşmeyi planladığını aktarırken, İsrail'in gerçekleştirdiği operasyon için "Nazikçe söylemek gerekirse gayet başarılı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer programının akıbeti belirsiz

ABD Başkanı, İngiltere merkezli basın kuruluşu Reuters'e yaptığı bir açıklamada da İsrail'in saldırılarından sonra İran'ın faaliyet gösteren bir nükleer programı kalıp kalmadığının bir muamma olduğunu söyledi.

"İran'ı utançtan ve ölümden kurtarmaya çalıştım"

Trump, Pazar günü ABD ve İran'ın nükleer görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin planlandığını fakat İran'ın katılım sağlayacağından emin olamadığını aktarırken, İran'ın mutabakata varması için geç kalmadığını belirtti. ABD Başkanı, saldırıya ilişkin, "Her şeyi biliyorduk. İran'ı utançtan ve ölümden kurtarmaya çalıştım. Bunun için çok çalıştım çünkü anlaşmaya vardığımızı görmeyi çok istiyordum. Halen çok geç değil, bir karara varabilirler diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucunda bölgede bir savaş çıkmasından endişe duymadığını dile getirdi.

"Belki şimdi daha ciddi bir şekilde müzakere ederler"

Trump, ABD merkezli basın kuruluşu Axios'a yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarının İran ile nükleer müzakereleri aksatıp aksatmayacağına ilişkin soruyu, "Sanmıyorum. Aksine, belki şimdi daha ciddi bir şekilde müzakere ederler" şeklinde cevapladı. Trump, İran'ın bir anlaşmaya varmak için artık daha fazla sebebi olduğunu söyledi.

İran görüşmeleri askıya aldı

İranlı yetkililer ise İsrail'in saldırısının ardından yaptıkları açıklamalarda, İran'ın ABD ile Umman'da Pazar günü gerçekleşmesi planlanan nükleer müzakerelere katılım sağlamayı düşünmediğini belirtti. İran ve Umman basını, görüşmelerin süresiz olarak askıya alındığını bildirdi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump: İran için hala şans var - Son Dakika

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