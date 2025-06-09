Trump\'tan Los Angeles Protestolarına Sert Tepki

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformundan Los Angeles'taki protestolar hakkında bir paylaşımda bulundu.

"TÜKÜRÜRLERSE VURURUZ"

"İsyancılar" olarak nitelediği protestocuların Ulusal Muhafız görevlilerinin yüzüne tükürme eğiliminde olduğunu öne süren Trump, "Tükürürlerse vururuz. Size daha önce hiç olmadıkları kadar sert vurulacaklarına söz veriyorum. Böyle bir saygısızlığa tahammül edilmeyecektir." dedi.

"İÇ SAVAŞ İSTEMİYORUM"

Gerekirse bölgeye daha fazla asker gönderebileceklerini de ifade eden Trump, "İç savaş istemiyorum" ifadelerini kullandı.

CALİFORNİA VALİSİNE GÖNDERME

Trump, Ulusal Muhafız birliklerine yapılacak böyle bir hareketi kabul etmeyeceklerinin altını çizerek, "Bu, ABD Başkanı'nın Los Angeles'ta devam eden Gavin Newscum'dan ilham alan felaket niteliğindeki isyanlarla ilgili bir açıklamasıdır." ifadesini kullandı. ABD Başkanının paylaşımında, California'nın Demokrat Valisi Newsom'un soyadını "scum" (pislik) kelimesiyle yazması dikkati çekti.

"HARİKA BİR KARAR ALDIK"

Öte yandan Trump, gün içerisinde daha önce yaptığı bir paylaşımda ise Ulusal Muhafızları Los Angeles'a göndermekle "harika bir karar" aldıklarını savundu. Trump, "California'daki şiddetli, kışkırtılmış isyanlarla başa çıkmak için Ulusal Muhafızları göndermekle harika bir karar aldık. Bunu yapmasaydık, Los Angeles tamamen yok olacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

"'BANA SİZ OLMASAYDINIZ BİZ NE YAPARDIK EFENDİM' DEMELERİ LAZIMDI"

Demokrat Vali Newsom ve Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'i "beceriksizlikle" suçlayan Trump, "Bana, 'Sayın Başkan çok harikasınız, siz olmasaydınız biz ne yapardık efendim!' demeleri lazımdı." ifadesini kullandı. Trump, Newsom ve Bass'in California ve ABD halkına protestoların "barışçıl" olduğu konusunda yalan söylediğini öne sürerek, olaylardaki şiddet ve yıkım görsellerinin her şeyi anlattığını, vatandaşları güvende tutmak için gereken her şeyi yapacaklarını belirtti.

"AŞIRI DERECEDE BECERİKSİZ"

Trump, Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerin protestolara ilişkin sorularına cevapladığı sırada ise Newsom'u sevdiğini ancak onun "aşırı derecede beceriksiz" olduğunu ifade etti.

LOS ANGELES'TAKİ PROTESTOLAR

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti. ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı. ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

California Valisi Gavin Newsom

California Valisi Gavin Newsom da, Trump'ın California eyalet yönetiminin rızası olmadan eyaletin Ulusal Muhafızlarını federal yetki altına almasına karşı duracağını dile getirmiş, federal hükümete karşı dava açacaklarını bildirmişti. Newsom, Trump'ın "Ulusal Muhafızları devraldığını açıkladığından beri yangına körükle gittiğini" savunarak, bu durumu "yasa dışı, ahlaksız ve anayasaya aykırı bir eylem" olarak nitelendirmişti.