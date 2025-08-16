Trump ve Putin Alaska'da Görüştü - Son Dakika
Politika

Trump ve Putin Alaska'da Görüştü

Trump ve Putin Alaska\'da Görüştü
16.08.2025 03:39
Trump ve Putin, Alaska'daki zirvede ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki durumu değerlendirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, Alaska eyaletinde düzenlenen zirve sona erdi. İki lider zirve sonrası açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ikili ilişkileri ve Rusya ile Ukrayna arasında olası bir ateşkesi değerlendirdikleri 'Barışın Peşinde' temalı görüşme sona erdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıya Trump'a, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Putin'e ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov eşlik etti. Görüşme sonrası iki lider basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

PUTİN: GÜZEL BİR GÖRÜŞME OLDU

Trump ile yaptığı görüşmenin gayet olumlu geçtiğini belirten Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin, "Saygı çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirdik. Güzel bir görüşme oldu. Aramızda bir okyanus olmasına rağmen yakın komşularız aslında. Uçaktan indim ve 'İyi günler komşu seni gördüğüme sevindim.' dedim. Aramızda birkaç ada var sadece. Görüşmemiz yapıcı ve karşılıklı saygı çerçevesindeydi. Rusya ve ABD son derece yakın komşular. Alaska ortak tarihimizin bir parçası. Her iki ülke de ortak bir zafer için birlikte çalıştı. Tarihi bir mirasımız var ve bu miras iki ülke arasında ileriye gidebilmemiz için önemli bir rol oynayacaktır. Zor bir dönemden geçtik. Soğuk Savaş'tan beri belki de en zor dönemden geçtik ve her iki ülke açısından da bu durum iyi olmadı. Bir yola girmenin ve bu yolu değiştirmenin zamanı geldi. Görüştüğümüz en önemli konulardan birisi Ukrayna idi. Ukrayna'daki durum aslında hepimizin güvenliğini de ilgilendiriyor. Bir uzlaşıya varabilmek için buradaki çatışmanın köklerini ortadan kaldırmalıyız. İş birliğine geri dönmemiz çok önemli. Sayın Başkan Trump'a ortak çalışmalarımızdan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sayın Trump'ın da ulaşmaya çalıştığı amaçta kararlı olduğu belli. 2022 yılında önceki ABD Başkanı ile son görüşmemizde Biden'ı ikna etmeye çalışmıştım. Durumun bu noktaya gelmemesi gerektiğini söylemiştim ve Sayın Başkan Trump bana dedi ki, 'Ben olsaydım bu savaş hiç olmazdı.' Ben de başkanın bu sözlerine katılıyorum. Trump, başkan olsaydı bu savaş çıkmazdı." ifadelerin kullandı.

TRUMP: TOPLANTI ÇOK VERİMLİ GEÇTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde bir anlaşmaya varamadıklarını söyledi. Trump,"Bu toplantı çok verimli geçti. Gerçekten büyük ilerleme kaydettik. Birçok konuda anlaşmaya vardık. Ancak birkaç önemli konuda henüz tam olarak anlaşamadık. Henüz tam olarak anlaşamadığımız birkaç önemli konu daha var ancak bazı ilerlemeler kaydettik. NATO ile görüşeceğim. Zelenskiy ile görüşüp konuştuklarımızı aktaracağım. Başkan Putin ile harika bir ilişkimiz var.

PUTİN, BİR SONRAKİ GÖRÜŞME İÇİN MOSKOVA'YI ÖNERDİ

Trump, Putin'e kendisine ayırdığı zaman için teşekkür ederken, yakında tekrar görüşmeyi umduğunu söyledi. Putin ise gülerek ve İngilizce olarak "Bir dahaki sefere Moskova'da" yanıtını verdi. Trump, "İlginç bir soru. Bilmiyorum, bu konuda biraz eleştirileceğim," diye yanıtladı.

Kaynak: DHA

02:05
