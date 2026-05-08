Türk Dünyası İçin Yeni Bir Yükseliş

08.05.2026 21:30
Kürşad Zorlu, Türk devletleri arasındaki iş birliğinin önemine ve geleceğine vurgu yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Çok şükür bu yüzyıl bize Karabağ zaferini yaşattı. Türk dünyasında yeni bir heyecan, yeni bir yükseliş başladı. ve inanıyorum ki Zengezur Koridoru ve diğer Hazar geçişleri hattının kurulmasıyla orta koridor Türkiye'nin ve Türk dünyasının dünyaya armağan ettiği yeni barış, huzur ve ekonomi köprüsü olacaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, İzmir'de bir dizi program gerçekleştirdi. İlk olarak AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Zorlu, İl Başkanı Bilal Saygılı ev sahipliğinde teşkilat mensupları ile bir araya geldi. Daha sonra Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı'yı ziyaret eden Zorlu, ardından 20 Şubat 2015'te hain bir saldırıda hayatını Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun, Ege Üniversitesi yerleşkesinde dikilen anıtını ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcısı Zorlu ve İl Başkanı Saygılı, daha sonra Ege Üniversitesi'nde düzenlenen 3'üncü Turan Film Festivali Ödül Töreni'ne katıldı.

'BİZİM İÇİN ADETA BİR ZORUNLULUK'

Türk devletleri ile 30'dan fazla başlıkta iş birliğinin sürdüğünü dile getiren Zorlu, "Tarih bize yeniden gösteriyor ki enerji ve ekonomi adına kurduğumuz bu köprüleri güçlendiremezsek, onların ayakta durması çok mümkün değil. Dolayısıyla bizi birçok birliktelikten farklı kılan ortak tarihimizi, kültürümüzü ve bunun yapı taşı olan sanatı birleştirerek bu iş birliğimizi geleceğe taşımak hem eşsiz bir hazine sunmakta, hem de bizim için adeta bir zorunluluktur" diye konuştu.

'BİZİM ORTAK ÜRETİMİMİZDİR, ORTAK ESERİMİZDİR'

İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda önemli bir üretimi dünyaya duyurma fırsatı bulunduğunu vurgulayan Zorlu, "Burada gösterilen, üretilen, dünyaya sunulan her bir ürün hem Türkiye'nin ama aynı zamanda büyük Türk dünyasının caydırıcılığının, barış ve huzur için güvenlik şemsiyesinin birer parçasıdır. Bizim ortak üretimimizdir, ortak eserimizdir. Bunun herkes tarafından bilinmesini istiyorum" dedi.

'KALICI ESERLER MEYDANA GETİRİYORUZ'

Türkiye ile Türk devletleri arasındaki iş birliğinin bir zamanlar hayal olarak görüldüğünü fakat günümüzde iş birliğinin ete kemiğe büründüğünü anlatan Zorlu, şunları söyledi:

"Orta Asya'dan Kafkaslara, Anadolu'dan Balkanlar'a ve hatta Orta Doğu çeperine uzanan o büyük coğrafyada kalıcı eserler meydana getiriyoruz. Orta koridoru duydunuz, biliyorsunuz. Burası artık dünyanın sıkışan dengelerinde, çok katmanlı krizlerin yaşandığı bir dönemde, yeni bir lojistik ve tedarik zinciri hattı olarak büyük bir potansiyeli barındırıyor. Avrasya'nın ortasında bu büyük koridoru hayata geçirecek, onu kalıcı kılacak, gerçekçi hale getirecek de işte Türk Devletleri Teşkilatının üyesi olduğu ülkeler ve aralarındaki ilişki olacak. Çok şükür bu yüzyıl bize Karabağ Zaferi'ni yaşattı. Türk dünyasında yeni bir heyecan, yeni bir yükseliş başladı. ve inanıyorum ki Zengezur Koridoru ve diğer Hazar geçişleri hattının kurulmasıyla orta koridor Türkiye'nin ve Türk dünyasının dünyaya armağan ettiği yeni barış, huzur ve ekonomi köprüsü olacaktır."

'BİZLERE DÜŞEN YENİ NESİLLERİMİZE BU ALANDA GÜÇLÜ FIRSATLAR SUNABILMEK'

Zorlu, Türkiye'nin 170'den fazla ülkede yaklaşık 1 milyara yakın bir nüfusa ulaşan dizi ve film sektöründe ciddi bir noktaya geldiğini, değerli yönetmenler ve yapımcılar sayesinde pek çok atılımlar gerçekleştirildiğini dile getirdi. Zorlu, "Şimdi bizlere düşen yeni nesillerimize bu alanda güçlü fırsatlar sunabilmek. Bu iş birliğini sinema ve dizi sektöründe de ortaya koyabilmektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'ya, TÜRKSOY özel ödülü verildi.

İL BAŞKANI SAYGILI: TÜRKİYE, GÖNÜL COĞRAFYASINDA DA SÖZ SAHİBİ BİR ÜLKEDİR

Programda kısa bir konuşma yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise "Genel Başkan Yardımcımız, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanımız Kürşad Zorlu'yu İzmir'imizde ağırladık. İl Başkanlığımızdaki buluşmada, teşkilatımız ile bir araya geldik. Ege Üniversitesi'nde yaptığımız ziyaretlerde hem ilim dünyamızla bir araya geldik hem de aziz şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimizi rahmetle, minnetle yad ettik. Genel Başkan Yardımcımızın anlattığı gibi Türk dünyasıyla kurduğumuz bağların ne kadar anlamlı ve stratejik olduğu bir kez daha görülmüştür. Bir zamanlar 'hayal' denilen ne varsa bugün tek tek hayata geçiyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle, Türkiye sadece kendi sınırları içinde değil, gönül coğrafyasında da söz sahibi bir ülke haline gelmiştir. Türk devletleri arasındaki iş birliği artık temennilerin ötesine geçmiş, kurumsallaşmış, derinleşmiş ve sahada karşılığı olan bir güce dönüşmüştür. Orta Asya'dan Kafkaslar'a, Anadolu'dan Balkanlar'a uzanan o geniş coğrafyada Türkiye'nin öncülüğünde yükselen bu iş birliği, küresel dengeleri etkileyen bir güce ulaşmıştır. Bizler AK Parti teşkilatları olarak, bu büyük yürüyüşün sahadaki temsilcileriyiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, güçlü Türkiye idealinden bir an olsun geri durmayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

