Millet İttifakı, ortak liste kararı aldı! DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP'nin listesinden girecek - Son Dakika
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Millet İttifakı, ortak liste kararı aldı! DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP'nin listesinden girecek

06.04.2023 11:54

Seçimlere sayılı günler kala, Altılı Masa'dan önemli bir hamle yapıldı. Milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalar sonucu DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin seçime CHP'nin listesinden gireceği duyuruldu..

DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak seçime Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) listesinden girecek.

ADAY LİSTELERİ İÇİN SON GÜN 9 NİSAN

Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulması için 9 Nisan son, bugün ise ittifaklara itirazların son günü.

CHP VE İYİ PARTİ'DEN 10 İLDE ORTAK LİSTE KARARI

CHP ve İYİ Parti oy potansiyelinin düşük olduğu, vekil sayısı 5'ten az olan Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray gibi 10 ilde ortak liste yapma kararı almıştı. Bu il sayısı da 12'ye çıktı.

İKİ PARTİ ARASINDA "FERMUAR" MODELİ UYGULANACAK

Bazı illerde ortak milletvekili adayı listesi üzerinde çalışan İYİ Parti ve CHP, Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını artırmak için, milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan illerde seçime, fermuar modeliyle girme kararı aldı.

AKSARAY, GÜMÜŞHANE, ÇORUM...

Listede her iki parti adayının birbirini izlediği fermuar yöntemi, ağırlıklı olarak milletvekili sayısı 5 ve altında olan Aksaray, Gümüşhane ve Çorum gibi küçük illerde uygulanacak.

10 İLİN 7'SİNDE CHP'NİN ADAYI İLK SIRADA YER ALACAK

Fermuar modeliyle seçime girilecek illerdeki aday liste sıralaması, CHP ve İYİ Parti'nin önceki seçimlerde aldığı oy oranı ve seçmenin eğilimine göre belirlenecek. Buna göre, 10 ilin 7'sinde CHP'nin adayı, 3'ünde İYİ Parti'nin adayı ilk sırada yer alacak.

YORUMLAR (3)
  • cemal aslan: Hani bunların hepsi birinci parti oluyordu. Hepsi tek başına seçimden birinci parti çıkacaktı. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ümit Şimşek: Yiyosa girmesin hiç biri secilemezki zaten buna bizde si si derler adam olcak lar kuzu gibii olcaklarr Cevap Yaz 13 4 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Bende parti kuruyorum adı traş partisi, yardımcı olurum, yada bakanlık verin, olmadı belediye başkanı olur, 2 tane kontenjan var zaten, yada muhtar olurum,hay hay Kemal sen muhtar bile olamazsın net.Masada pasta büyük,kime kaç dilim daha kesemediler. Cevap Yaz 41 15 Yayından Kaldır
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