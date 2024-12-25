Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi Görüşmeleri Başladı

Politika

TBMM Adalet Komisyonu, Türkiye Adalet Akademisi'nde eğitim gören yargı mensuplarının eğitim süreçlerini düzenleyen ve akademi bünyesinde hukuk araştırmaları merkezi kurulmasını öngören Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi görüşmelerine başladı.

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı. Yüksel, komisyonun önceki toplantılarında görüşülen yasa çalışmalarıyla; temel hak ve özgürlüklerin korunması, hukuki güvenliğin sağlanması, toplumsal düzenin sağlanması ve yargı sisteminin etkinliğinin artırılmasına katkı sunduğunu söyledi. Yüksel, Türkiye Adalet Akademisi'nin hukuk ve insan haklarına bağlı, tarafsız ve bağımsız bir şekilde karar alabilen hakim ve savcılar yetiştirmeyi hedeflediğini belirterek, "Adalet ve hukuk alanında sağladığı eğitimlerle akademi, adalet teşkilatımızın özgün, yenilikçi ve saygın bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunmaktadır. Adil, bağımsız, tarafsız ve etkin bir yargı sistemi için nitelikli hakim ve savcıların yetiştirilmesi hayati önem taşımaktadır ve bu doğrultuda Türkiye Adalet Akademisi vazgeçilmez bir role sahiptir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hız kazanması ve artan nüfus uyuşmazlıkların sayısında önemli bir artışa neden olduğu gibi bunların daha karmaşık hale gelmesine neden olmuştur. Bu kapsamda, ortaya çıkan ihtiyaçlara çözüm sunmak amacıyla uluslararası standartlar, karşılaştırmalı hukuk örnekleri ve iyi uygulamalar dikkate alınarak Türkiye Adalet Akademisi'nin teşkilat yapısını, görevlerini ve eğitim faaliyetlerini düzenleyen Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi hazırlanmıştır" ifadelerini kullandı.

'HUKUK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ KURULACAK'

Yüksel, kanun teklifi ile Türkiye Adalet Akademisi'nin yapısında değişiklikler yaşanacağını kaydederek, "Bu teklifle, akademi teşkilatı; başkanlık ve eğitim kurulu olmak üzere 2 ana organdan oluşacak. Başkanlık, başkan ve daire başkanlıkları ile hukuk araştırmaları merkezi şeklinde teşkilatlanacak. Eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili kararları almak üzere 18 üyeli bir eğitim kurulu oluşturulacak. Hukuk ve adalet alanındaki gelişmeleri takip etmek, ihtiyaçları tespit etmek, araştırma, bilimsel çalışmalar ve yayımlar yapmak ve yargı mensuplarının uzlaşmasına katkı sağlanması amacıyla lisansüstü eğitimler düzenlemeleri için yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği yapmak üzere akademi bünyesinde hukuk araştırmaları merkezi kurulacak. Akademi merkezi dışında eğitim merkezleri kurulmasına imkan sağlanması, meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar ile üniversite öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin akademiye öğretim elemanı olarak atanmasına veya görevlendirilmesine imkan tanınacak" diye konuştu.

'YARGI SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ SAĞLANACAK'

Teklif üzerinde ilk imza sahibi olan AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, kanun teklifi ile birlikte bağımsız ve tarafsız yargı sisteminin güçlendirilmesi sağlanacağını belirterek, "Bu teklifin amacı, Türkiye Adalet Akademisi'nin kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve akademiye yargının etkinliği ve güvenilirliğini artırmaya yönelik ilave görevler verilmesidir" dedi.

Alparslan, teklif ile birlikte Türkiye Adalet Akademisi'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılacağını aktararak, "Adil, bağımsız, tarafsız ve etkin bir yargı sisteminin varlığı hukuk devletinin vazgeçilmez bir unsurudur. Böyle bir yargı sisteminin olmazsa olmazı ise hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız ve adil kararlar veren, etik kurallara riayet eden vasıflı hakim ve savcıların yetiştirilmesidir. Hukuk devleti yalnızca yasaların varlığıyla değil o yasaları adil, tarafsız ve insan haklarına uygun şekilde uygulayan yargı mensuplarıyla mümkün olabilecektir. Adaletin doğrudan temsilcileri olan hakim ve savcılarımız, verdikleri kararlarla bireylerin temel hak ve özgürlüklerini koruyarak toplumda huzur ve güvenin sağlanmasına önemli katkı verir. Bu noktada hakim ve savcıların eğitim süreçleri ve mesleki gelişimleri sadece mesleklerini değil, toplumun yargıya olan güvenini de şekillendirir. Bu bakımdan, hakim ve savcıların gerek meslek öncesi eğitimleri gerekse meslek içi eğitimlerini verecek, çağın ihtiyaçlarına uygun nitelikte kurumsal bir yapıya ihtiyaç bulunduğu aşikardır" diye konuştu.