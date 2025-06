Türkiye-Birleşik Krallık Savunma Görüşmeleri

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Londra'da 29-30 Mayıs tarihlerinde 'Kapsamlı Savunma ve Güvenlik İstişareleri' gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığının görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "29-30 Mayıs 2025 tarihlerinde Londra'da, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ başkanlığındaki Türk heyeti ile Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) ve Kabine Ofisinden üst düzey yetkililer arasında stratejik iş birliği çerçevesinde kapsamlı istişareler gerçekleştirilmiştir. Bu temaslar kapsamında Türk heyeti, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı Entegrasyon Tasarımı Otoritesi ve Savunma Geleceği Direktörü Tümgeneral Mark Ridgway, Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Direktörü Nick Catsaras, Savunma Politikası Genel Direktörü Paul Wyatt, FCDO Siyasi Direktörü Dr. Christian Turner, Savunma Ekipmanları ve Destek CEO'su Andy Start ve Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Operasyonlar Başkan Yardımcısı Korgeneral Harvey Smyth ile görüşmelerde bulunmuştur" denildi.

NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşunun güçlendirilmesine yönelik katkılarının gözden geçirildiği söylenen açıklamada, "Bu görüşmeler, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki derin ittifak ve uzun süredir devam eden dostluğun somut bir yansıması olarak bölgesel ve küresel düzeyde barış, güvenlik ve istikrara katkıda bulunma konusundaki ortak taahhütlerini temsil etmektedir. Görüşmelerde taraflar, ortak sorumluluklar çerçevesinde NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşunun güçlendirilmesine yönelik katkılarını gözden geçirmiş ve Avrupa-Atlantik güvenliğiyle ilgili son gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne destek bir kez daha teyit edilmiş ve uluslararası hukuka dayalı kalıcı ve adil bir çözümün gerekliliği vurgulanmıştır. Bu çerçevede, Suriye'deki durumla ilgili olarak yeni bir rejimin istikrarına destek, kapasite geliştirme çabaları, DEAŞ terör örgütüne karşı mücadele ve tek ordu politikası uygulaması gibi konular ele alınmıştır. Libya'da Birleşmiş Milletler liderliğindeki siyasi sürecin desteklenmesinin, ülkenin güvenlik ve siyasi istikrarına ulaşmada kilit unsur olduğu vurgulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Her iki ülkenin de savunma ve güvenlik alanında stratejik ortaklarını güçlendirme kararlılığını vurguladığı belirtilen açıklamada, "Somali ile ilgili olarak ise yerel güvenlik kurumları için kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetlerinde ortak çabaların sürdürülmesi konusunda olumlu görüşler paylaşılmıştır. Her iki taraf, bu bölgelerde sürdürülebilir güvenlik ve istikrarı sağlamak için ortak çabaların artırılmasının faydalı olacağı konusunda mutabık kalmış ve mevcut iş birliğini somut projeler ve kurumsal mekanizmalar aracılığıyla daha da derinleştirme kararlılıklarını ifade etmişlerdir. Görüşmeler ayrıca, çok taraflı platformlarda iş birliğini güçlendirme, ikili temasları kurumsallaştırma ve teknik düzeyde takip süreçlerini sürdürme konusunda ortak bir anlayışa varıldığını teyit etmiştir. Türk heyetine, Birleşik Krallık Büyükelçisi ve Askeri Ataşe de eşlik etmiştir. Her iki ülke, savunma ve güvenlik alanındaki stratejik ortaklıklarını daha da güçlendirme kararlılıklarını yinelemişlerdir" denildi. - ANKARA