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Türkiye-Bosna-Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Özen'den, Bosna Hersek değerlendirmesi - Son Dakika

Türkiye-Bosna-Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Özen'den, Bosna Hersek değerlendirmesi

11.11.2021 12:22

Türkiye-Bosna-Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bosna Hersek'te yaşanan son gelişmelere ilişkin, Türkiye'nin Boşnakların yanında olduğunu ve onları huzursuz edecek, coğrafyayı ateşe atacak her adımın karşısında olduklarını bildirdi.

Türkiye-Bosna-Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bosna Hersek'te yaşanan son gelişmelere ilişkin, Türkiye'nin Boşnakların yanında olduğunu ve onları huzursuz edecek, coğrafyayı ateşe atacak her adımın karşısında olduklarını bildirdi.

Özen, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in, 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'nın aslına dönülmediği takdirde Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) bağımsızlığını ilan edeceğini söylemesi üzerine ülkede yaşanan siyasi krizi AA muhabirine değerlendirdi.

Dodik'in açıklamalarının Balkanlarda özellikle Bosna Hersek'te tansiyonu yükselttiğini kaydeden Özen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkedeki tansiyonun düşmesi noktasında ciddi girişimlerde bulunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldiğini hatırlatan Özen, "Bizler de o toplantıdaydık. Türkiye'de yaşayan Boşnak kardeşlerimizin düşüncelerini, önerilerini değerlendirme imkanımız oldu." diye konuştu.

"Boşnak kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etme imkanı bulduk"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşlarından Hasan Çengiç'in cenaze törenine katılmak üzere Saraybosna'ya bir ziyaret gerçekleştirdiklerini anlatan Özen, bu ziyaret vesilesiyle Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile bir araya geldiklerini söyledi.

Durumu daha yakından değerlendirdiklerini kaydeden Özen, "Ayrılıkçı söylemler, ciddi manada tedirgin etmiş durumda. Yaptığımız görüşmelerde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Boşnak kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etme imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.

"Geçmişte yaşanan acı tecrübelerden ders alınmasını diliyoruz"

Merhum Aliya İzetbegoviç'in vefatından çok kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmedeki vasiyet niteliğindeki sözlerine işaret eden Özen şöyle devam etti:

"Bizler de bu sorumlulukla hareket ederek, başta Bosna Hersek olmak üzere Balkanlardaki barışın tesisi ve devamı noktasında Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da özellikle bu ayrılıkçı söylemleri ve 'Büyük Sırbistan' hayali peşinde koşan siyasilerin daha sağduyulu ve makul açıklamalara dönmelerini bekliyoruz. Bunun aksinin düşünülmesini dahi istemiyoruz. Barışın dışında bir ihtimali hiçbir zaman düşünmedik. Bundan sonraki süreçte de düşünmüyoruz. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşların, ABD'nin, Rusya'nın ve Sırbistan'ın bu konuya yaklaşımlarının da daha etkin olmasını arzu ediyoruz. Burada patlayacak bir silahın, bir merminin, bütün coğrafyayı etkileyeceğine ve kimseye bir fayda sağlamayacağına inanıyoruz. Dolayısıyla geçmişte yaşanan acı tecrübelerden ders alınmasını diliyoruz."

Aliya İzetbegoviç'in, Bosna Hersek'in çok farklı kültürden, dinden insanların barış içerisinde yaşayabileceği bir ülke olmasını hayal ettiğini anlatan Özen, farklı kültürden insanların barış içerisinde yaşayabilmesinin devamı noktasında Türkiye'nin girişimlerini sürdürdüğünü söyledi.

"Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Dodik'i ayrı ayrı kabul ettiğini hatırlatan Özen, "Bir an önce tansiyonun düşmesi ve normale geri dönülmesi noktasında bizler Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ben inanıyorum ki kısa bir sürede akli selim hakim olur ve Bosna Hersek başta olmak üzere Balkanlardaki barışın devamı tesis edilmiş olur. Türkiye, Türk halkı olarak bizler Boşnak kardeşlerimizin yanındayız ve onları huzursuz edecek, tedirgin edecek, coğrafyayı ateşe atacak her adımın karşısındayız. Uluslararası kuruluşları harekete geçirme noktasında da diplomatik girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de de zaman zaman üçlü zirve toplantılarının gerçekleştiğini hatırlatan Özen, "Sayın Cumhurbaşkanımız, üçüyle pozitif manada diyalog kurabilen ender liderlerden bir tanesi. İlerleyen günlerde bu noktada bir ihtiyaç hasıl olursa bunu yapabilmek mümkün. Bu süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz." dedi.

"Sırbistan'ın bütün insanlığın sinir uçlarıyla oynamamasını tavsiye ediyoruz"

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da savaş suçlusu Ratko Mladic'in duvar resminin İçişleri Bakanlığı tarafından korumaya alınmasını da değerlendiren Özen, "Tansiyonu yükseltecek her adımdan kaçınmak lazım. Bosna Hersek'te çok büyük acılar yaşandı. Yaklaşık 100 bin insan hayatını kaybetti, 2 milyona yakın insan yurtlarını terk etmek zorunda kaldı. Bu isim, soykırımı gerçekleştiren isimlerden bir tanesi. Dolayısıyla insanların acıları üzerinden siyaset yapmanın hiç kimseye fayda getirmeyeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla Sırbistan'ın da bu konuda daha duyarlı olmasını, Boşnak kardeşlerimizin, bu katliama 'hayır' diyebilen bütün insanlığın sinir uçlarıyla oynamamalarını tavsiye ediyoruz. Tansiyonu yükseltmekten ziyade tansiyonu düşürecek adımların atılması devlet ciddiyeti noktasında önemli olduğunu düşünüyorum. Doğru bulmadığımı, tasvip etmediğimi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Özen, "Boşnak kardeşlerimiz müsterih olsunlar, Türkiye her zaman yanlarında, bundan sonra da Türk halkı olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve bizler olmak üzere yanlarında olmaya devam edeceğiz. 'Barışı korumak, savaşmaktan daha zordur.' diyoruz. Barışı tesis etmek noktasında da üzerine görev düşen herkesi sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-Bosna-Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Özen'den, Bosna Hersek değerlendirmesi
Türkiye-Bosna-Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Özen'den, Bosna Hersek değerlendirmesi
Türkiye-Bosna-Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Özen'den, Bosna Hersek değerlendirmesi
Türkiye-Bosna-Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Özen'den, Bosna Hersek değerlendirmesi

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türkiye-Bosna-Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Özen'den, Bosna Hersek değerlendirmesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye-Bosna-Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Özen'den, Bosna Hersek değerlendirmesi - Son Dakika
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