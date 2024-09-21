Politika

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarım sayımı, 2001 yılından sonra ilk kez yapılmış olacak. Tarım sayımıyla birlikte Türkiye'nin tarımsal envanteri her açıdan tekrar çıkartılmış olacak, idari kayıtlarla kontrolleri sağlanıp son haliyle elimizde bütün verileri elde etmiş olacağız. Tahminlerimiz odur, 2026 yılının Haziran ayında biz ilk sonuçları kamuoyumuzla paylaşmış olacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi gezi ve ziyaretlere katılmak için bugün Karaman'a geldi. Bakan Yumaklı, ilk olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, tarımsal üretimin dış etkenlerden çok fazla etkilendiğini belirterek, "Tarım sektörünün dış etkenlerden çok fazlaca etkileniyor olması, bizim tarımsal üretimle ilgili bilinen hususlarda ya da geleneksel hususlarda faaliyetlerimizin devam etmeyeceğini gösterir. İklim değişikliği başta olmak üzere gelişmeler hem dünyada hem de ülkemizde özellikle su başta olmak üzere doğal kaynakların korunması, kollanması ve kullanma, koruma dengesinin sağlanması hususunda bazı unsurların artık çok daha fazla öne çıktığını söylüyoruz ki biz bunları, yeni normal olarak tanımladık" ifadelerini kullandı. Tarımsal üretim planlaması konusunda 13+1 stratejik üründe çalışma yaptıklarını söyleyen Bakan Yumaklı, "Tarımsal üretimle alakalı en önemli husus uzun yıllardır konuşulan üretim planlamasıydı. Özellikle hangi ürünün nerede, ne kadar üretileceğine dair suyu merkeze alan, kaynaklarımızı göz önüne alan ve üreticilerimizin öngörüsünü sağlayacak üretim planlamasını, hayvansal üretim ve su ürünlerinin üretimi için yılın başında, bitkisel üretimi için ise hububat, baklagil, yağlı tohumlar ve yem bitkilerinden oluşan 13+1 stratejik ürünle yeni yıl itibarıyla hayata geçirmiş olduk" dedi.

2001 YILINDAN SONRA İLK KEZ TARIM SAYIMI YAPILACAK

Türkiye'de 23 yıl sonra tarım sayımı yapılacağını açıklayan Bakan Yumaklı, şöyle konuştu: "Tek başına bu üretim planlaması kavramının yeterli olmayacağını, bunun araçlarının mutlaka uygulanması gerektiğini de ifade ediyoruz. Çünkü gerek doğrudan gerekse dolaylı destekler gerekse işlenmeyen tarım arazilerinin ekonomiye katkısının sağlanması, sözleşmeli üretimin mutlaka ama mutlaka çok büyük oranda devreye alınması üretim planlamamızın başarıya ulaşmasındaki en önemli unsurlar. Diğer bir konu da tarım sayımı konusuydu, bu da 2001 yılından sonra ilk kez yapılmış olacak. Tarım sayımıyla birlikte Türkiye'nin tarımsal envanteri her açıdan tekrar çıkartılmış olacak, idari kayıtlarla kontrolleri sağlanıp son haliyle elimizde bütün verileri elde etmiş olacağız. Tahminlerimiz odur, 2026 yılının Haziran ayında biz ilk sonuçları kamuoyumuzla paylaşmış olacağız."

'ÜRETİCİLERİMİZ DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLMAYA DEVAM EDİYOR'

Karaman'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, daha sonra bir elma bahçesinde hasada katıldı. Türkiye'nin elma üretiminde dünyada söz sahibi haline geldiğini belirten Bakan Yumaklı, "Türkiye'nin, elma üretiminde dünyada 2'nci sırada, ihracatta ise 7'nci sırada olduğunu söylemek istiyorum. Üreticilerimiz çok hızlı bir şekilde dünyada söz sahibi olmaya devam ediyor. Bizler elbette tarımsal üretimin pazarlama ayağının çok daha önemli olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Bunun için de teknolojinin tüm unsurlarını uygulamanız gerekir. Buradaki üreticilerimiz bu teknolojilerin geliştirilmesiyle ilgili de çok ciddi bir mesafe katetmiş durumdalar. Sadece elmayı değil, onlar için üretilen teknolojiyi de ihraç eder durumdalar. Bizim tarımsal üretimin üretim planlaması olmak üzere, sözleşmeli üretim, işlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve diğer birçok unsuru önümüzdeki dönemde hem üretimimizin arttırılmasını hem de kendi ihtiyacımızın üzerindeki üretimin ihracata konu olması ile ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.Bakan Yumaklı, bir basın mensubunun şeker pancarıyla ilgili sorusunu şöyle yanıtladı: "Tarımsal üretim planlamasına kendi kanunları olan ürünleri dahil etmedik. Çünkü onların ayrı bir dinamiği var. Arkadaşlarımız bunları mevcut planlama süreci içerisinde dahil edecekler. Fiili bir dahil olmalı bunun dışında özellikle sadece nişasta bazlı şeker konusu değil. Ülkemizde 1,3 milyonun üzerinde biz gıda denetimi yapıyoruz. Burada vatandaşımızın hijyen açısından, sağlık açısından ya da farklı sebeplerle aleyhine olacak her durumu engellemek adına bu denetimlerimiz devam edecek. Bununla ilgili de denetimlerimiz oldu. Kusursuzluklar, uygunsuzluklar tespit edildi. Bunlara ilişkin de yaklaşık 600 milyon liralık bir idari para cezası kesildi. Bu firmalara hep söylüyoruz. Vatandaşımızın güvenilir gıdaya ulaşması, en doğal hakkıdır. Bu hakka ulaşmakla ilgili hiçbir engeli biz tanımıyoruz ve devlet olarak, bakanlık olarak bunların üzerine gitmeye devam edeceğiz."

'42 İLDE 61 ORGANİZE TARIM BÖLGESİ BELİRLENDİ'

Konuşmasında kent tarımı uygulamalarına da değinen Bakan Yumaklı, "Bununla ilgili şehirlerin çeperlerinde tarımsal üretimin yapılmasını destekliyoruz. Bunun dışında özellikle jeotermal enerji olmak üzere, ki tarımsal üretimin en önemli girdilerinden birisi enerji, bunun kullanıldığı organize tarım bölgeleri belirlendi. 42 ilde 61 organize tarım bölgesi belirlendi. Organize tarım bölgeleri, şu anda içinde bulunduğumuz üretim merkezi gibi hem üretimin yapıldığı hem paketlemesinin ve buna benzer ihtiyaçların yerine getirildiği ve ondan sonra pazara gönderildiği bir özellik taşıyacak. Yani burada üretiyorsanız 100 kilometre ötede bir yerde paketlemeye göndermiyorsunuz. Üretimin buralarda yapılması yine aynı içinde bulunduğumuz alanda olduğu gibi hem teknolojinin hem de iyi tarım uygulamalarının en üst seviyede gerçekleştirildiği yerler olacak. Bunlardan 6'sında üretim başladı. 7'sinde de yatırım çalışmaları devam ediyor. Bizim amacımız, çok hızlı bir şekilde bu 61 organize tarım bölgesinde üretime kazandırmış olmak. Bununla beraber üretim açısından avantajlı ülkemizin etrafında yer alan bizim ülkemiz kadar şanslı olmayan gıda taleplerini de karşılamış olacağız" diye konuştu.

Haber: Muammer ŞEN/KARAMAN,