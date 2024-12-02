Türkiye ile Pakistan Arasındaki Diplomatik İlişkilerin 77. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Politika

Türkiye ile Pakistan Arasındaki Diplomatik İlişkilerin 77. Yıl Dönümü Kutlandı

Türkiye ile Pakistan Arasındaki Diplomatik İlişkilerin 77. Yıl Dönümü Kutlandı

Türkiye ve Pakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 77'nci yılı, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı. Etkinlikte, her iki ülkenin üst düzey yetkilileri bir araya geldi ve dostluk ile kardeşlik mesajları verildi.

02.12.2024 18:09  Güncelleme: 18:10
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TÜRKİYE ile Pakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 77'nci yıl dönümü, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Pakistan- Türkiye diplomatik ilişkilerinin 77'nci yıl dönümü nedeniyle Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde resepsiyon düzenlendi. Etkinliğe, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile çok sayıda diplomatik temsilci katıldı. Resepsiyon, her iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

AÇILIŞ KONUŞMASINI BÜYÜKELÇİ YAPTI

Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Junaid, Pakistan'ın Kıbrıslı Türklere ve Türkiye'nin de Keşmirlilere destek olduğunu söyleyerek, "İki devletimizin birbirini nasıl savunduğuna dair sayısız hikaye vardır. Bu liste oldukça uzun ve güçlü kardeşliğimizi yansıtıyor. Türkiye'nin Pakistan'daki deprem ve sel felaketlerinin ardından gösterdiği paha biçilemez destek ve Pakistanlıların İstanbul'daki ve 2023 yılındaki depremlerde Türk kardeşlerine verdiği yürekten destek, iki ulusumuz arasında mutlu bir şekilde var olan güçlü kardeşlik ve dostluk bağlarının bir kanıtıdır. Geçen 77 yıla geri dönüp, bakıldığında Türkiye ve Pakistan arasındaki ikili ilişkilerin güçlenerek büyümeye devam etmesi benim için büyük bir memnuniyet kaynağı olmuştur" dedi.

'PAKİSTAN İLE BAĞLARIMIZ YÜZYILLAR BOYUNCA SÜRECEK'

Mevlüt Çavuşoğlu ise "Pakistan halkı her zaman kalbimizde eşsiz bir yere sahip olmuştur ve Türkiye ile Pakistan arasında köklü tarihi ve kültürel bağlar vardır. Ülkelerimiz ve halklarımızın gösterdiği dayanışma ve karşılıklı destek dikkate değerdir. Türkiye olarak Pakistan'ın acısını, sevincini ve başarısını kendi acımız, sevincimiz ve başarımız olarak görüyoruz. Bu duyguların karşılıklı olduğunu kesinlikle biliyoruz. Felaketler karşısında Pakistan halkına yardım etmek için koşuyoruz ve aynı şekilde Pakistanlı kardeşlerimiz de bize koşuyor. Pakistanlı kardeşlerimizin verdiği destek asla unutulmayacaktır. Bu 77 yılda iş birliğimiz birçok alanı kapsayacak şekilde genişledi. Pakistan ile derin köklü bağlarımız yüzyıllar boyunca sürecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Türkiye ile Pakistan Arasındaki Diplomatik İlişkilerin 77. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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