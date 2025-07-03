Türkiye-Japonya Savunma İş Birliği Vurgulandı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Ülkemizin müzakere masalarının vazgeçilmez üyesi haline geldiği bu dönemde, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de uluslararası güvenlik ve barışa müstesna katkılar sunmaktadır. Esasen dost Japonya'nın, gerek Asya Pasifik'te, gerekse dünya genelindeki etkin ve barışçıl rolünü takdirle takip ediyoruz" dedi.

Japonya Büyükelçisi Katsumata Takahiko'nun ev sahipliğinde düzenlenen Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Günü Resepsiyonu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla gerçekleşti. Resepsiyonda Bakan Güler'in yanı sıra, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Japonya Savunma Ataşesi Deniz Albay Saıto Naoki, misyon şefleri, Dışişleri Bakanlığı mensupları ve çok sayıda davetli de yer aldı. Japonya ve Türkiye'nin milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda, Japonya Savunma Ajansı ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin kuruluşunun 71'inci yıl dönümü kutlandı.

'ASKERİ VE SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİMİZ MEMNUNİYET VERİCİ'

Bakan Güler, Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğun köklü bir geçmişe sahip olduğuna, diplomatik temelleri 19'uncu yüzyılın ikinci yarısında atılan ikili ilişkilerin, coğrafi uzaklığa rağmen karşılıklı saygıya dayanan bir seviyede geliştiğine dikkat çekti. Güler, bu dostane sürecinin nişanesi olarak, 1889 yılında Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya'ya gönderilmesinin, iki ülke ilişkilerinde unutulmaz bir dönüm noktası olduğunu hatırlatarak, "Bugünlere güçlü ve içten bir dostlukla ulaşan ilişkilerimiz, farklı alanlarda ve çok yönlü bir şekilde hayata geçirilen iş birlikleri sayesinde, hem Türk-Japon dostluğunu pekiştirmekte, hem de ülkelerimizin refahına katkı sunmaktadır. İkili münasebetlerimizin geçen yıl idrak ettiğimiz diplomatik ilişkilerimizin 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle, daha da anlamlı bir boyut kazandığını özellikle vurgulamak istiyorum. Bu çerçevede deniz unsurlarımız arasında karşılıklı liman ziyaretleri yapılırken, her iki ülkede de çeşitli program ve etkinlikleriyle kutlama resepsiyonları da icra edilmiştir. Her alanda olduğu gibi, askeri ve savunma sanayi alanındaki iş birliğimiz de memnuniyet verici seviyededir. Şu hususu özellikle vurgulamak isterim ki, Japonya Silahlı Kuvvetleri'nin tarihi birikimi, disiplini ve barışçıl yaklaşımı bizler tarafından da saygıyla karşılanmaktadır" dedi.

'İŞ BİRLİKLERİNE HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ GERÇEKTİR'

Bu karşılıklı anlayışın, askeri tatbikat ve eğitimlerden, savunma sanayi ve teknolojideki iş birliğine kadar birçok alanda ortak faaliyetler yürütülmesine imkan tanıdığına dikkat çeken Bakan Güler, "Risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı, dünya dengelerinin sürekli değiştiği günümüzde, yeniden güçlü bir şekilde barışın, güvenliğin ve istikrarın korunması için uluslararası iş birliklerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz da bir gerçektir. Bu kritik ve hassas süreçte Türkiye olarak, ülkemizin hak ve menfaatlerini kararlılıkla korurken, pek çok çatışma ve savaşın sonlandırılması ile türlü sorunların çözümüne yönelik büyük inisiyatifler üstleniyor, uluslararası güvenlik ve barışa katkı sağlıyoruz. Ülkemizin müzakere masalarının vazgeçilmez üyesi haline geldiği bu dönemde, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de uluslararası güvenlik ve barışa müstesna katkılar sunmaktadır. Esasen dost Japonya'nın, gerek Asya Pasifik'te, gerekse dünya genelindeki etkin ve barışçıl rolünü takdirle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'UKRAYNA VE ORTA DOĞU HUSUSUNDA TÜRKİYE ÖNEMLİ ROL OYNADI'

Büyükelçi Katsumata Takahiko ise bu yılın uluslararası toplum için İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Ancak ne yazık ki, Rusya'nın Ukrayna işgali ve Orta Doğu'daki çatışmalar da dahil olmak üzere savaş sonrası en zor güvenlik durumu ve insani ortamla karşı karşıyayız. Bu koşullar altında Japonya, ABD-Japonya ittifakının temel taşı niteliğindeki; G7, ABD-Japonya-Avustralya- Hindistan ortaklığı olan QUAD ve benzer düşünen diğer ülkelerle iş birliğini güçlendirirken, uluslararası toplumun barış ve güvenliğine katkıda bulunmaktadır. Japonya, ciddi bir durumda bulunan Ukrayna ve Orta Doğu hususunda, önemli bir rol oynayan Türkiye de dahil olmak üzere ilgili ülkelerle yakın iş birliği içerisinde aktif bir şekilde diplomatik çaba sarf etmektedir. Saygıdeğer konuklar, bu kritik zamanlarda Atatürk'ün miras bıraktığı 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünü yürekten benimsememiz gerekiyor" diye konuştu.