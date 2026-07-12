Türkiye-Pakistan Sosyal Hizmetler İş Birliği - Son Dakika
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Türkiye-Pakistan Sosyal Hizmetler İş Birliği

Türkiye-Pakistan Sosyal Hizmetler İş Birliği
12.07.2026 14:22
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Bakan Göktaş, Pakistan'la sosyal hizmetler alanında iş birliği mutabakatı imzaladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Pakistan Federal İnsan Hakları Bakanı Azam Nazeer Tarar, iki ülke arasında sosyal hizmetler alanında iş birliğini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla hazırlanan mutabakat zaptını imzaladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 9'uncu Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı kapsamında bulunduğu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Pakistan, Filistin ve Somali bakanlarının yanı sıra İİT'nin üst düzey temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin kadından sorumlu bakanlarının katıldığı konferansta Türkiye'yi temsil eden Bakan Göktaş, bu kapsamda bulunduğu İslamabad'da çeşitli ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Göktaş, ilk olarak Pakistan Federal İnsan Hakları Bakanı Azam Nazeer Tarar ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki köklü ilişkiler ve sosyal hizmetler alanındaki tecrübe paylaşımı değerlendirildi.

PAKİSTAN İLE MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Görüşmenin ardından Bakan Göktaş ve Bakan Tarar, iki ülke arasında sosyal hizmetler alanında iş birliğini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla hazırlanan mutabakat zaptını imzaladı. Bu iş birliğiyle, Müslüman iki ülkenin kadınların güçlenmesi, aile dostu politikaların yaygınlaştırılması ve çocukların korunması yönündeki ortak kararlılığının somut adımlarla desteklenmesi hedefleniyor.

Göktaş, ardından Filistin Kadın İşleri Bakanı Mona Al-Khalili ile bir araya geldi. Görüşmede, Filistinli kadınların ve çocukların durumu, yaşanan zorluklar karşısında Türkiye'nin destek mekanizmaları ve yürütülebilecek ortak projeler ele alındı.

Göktaş daha sonra Somali Aile ve İnsan Hakları Geliştirme Bakanı Khadija Mohamed Al Makhzoumi ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasında sosyal hizmetler alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin bu alandaki tecrübe paylaşımının önemi ele alındı.

İİT TEMSİLCİLERİYLE İKİLİ GÖRÜŞMELER

Bakan Göktaş, ayrıca İİT Kadının İlerlemesi Teşkilatı'nın yeni İcra Direktörü Sarah Alshoura ile bir araya gelerek, İslam dünyasında kadınların güçlenmesi, küresel düzeyde yürütülecek faaliyetler ve yeni dönemde atılacak ortak adımları değerlendirdi.

İİT Genel Sekreter Yardımcısı Tariq Bakheet ile de görüşen Göktaş, teşkilat bünyesinde yürütülen aile ve nüfus odaklı girişimlerin önemine değindi. Görüşmede, Türkiye'nin kararlı girişimleri ve öncülüğüyle İİT bünyesinde ilan edilen 'Aile ve Nüfus On Yılı' kapsamında yürütülecek çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Göktaş, Türkiye'nin bu vizyoner sürecin başarıyla yürütülmesi için aktif rol oynamaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Pakistan, Politika, Türkiye, Dünya, Son Dakika

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