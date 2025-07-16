TürkiyeBAE arasında 7 önemli anlaşma - Son Dakika
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Politika

TürkiyeBAE arasında 7 önemli anlaşma

TürkiyeBAE arasında 7 önemli anlaşma
16.07.2025 20:49
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan huzurunda, iki ülke arasında farklı alanlarda işbirliklerini kapsayan 7 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan huzurunda, iki ülke arasında farklı alanlarda işbirliklerini kapsayan 7 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın baş başa gerçekleştirdikleri görüşme ve Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısının ardından iki ülke arasında gerçekleşen yedi anlaşmanın imza törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza töreninde yaptığı konuşmada, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısı vesilesiyle BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ve heyetini Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek ziyaretin ve bugünkü istişarelerin hayırlara vesile olmasını temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 yılında Abu Dabi'ye yaptığım ziyarette değerli kardeşim Şeyh Muhammed bin Zayed ile temelini attığımız stratejik ortaklığımız hamdolsun hemen her alanda meyvelerini vermeye başladı. Ticaretten altyapıya, savunma sanayinden enerjiye, teknolojiden ulaştırmaya kadar her alanda ciddi mesafe kat ettik" ifadelerini kullandı.

Bugün gelinen aşamada Emirlikler'in, Türkiye'nin Orta Doğu'da en önde gelen ticaret ortağı haline geldiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha üç yıl öncesine kadar, 'ticaret hacminde 10 milyar dolara ulaşır mıyız?' diye hesap yaparken bu yıl 20 milyar doları aşmayı temenni ettiklerini kaydetti. Erdoğan, "Orta vadeli hedefimiz olan 40 milyar dolara da her iki tarafın kararlı adımlarıyla ulaşacağımıza inanıyorum. Bu arka plan ışığında değerli kardeşimle az önce verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sadece ikili meseleleri değil Gazze başta olmak üzere Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak bölgesel meselelerde atabileceğimiz adımları etraflıca değerlendirdik" diye konuştu.

İmzalanan anlaşmalarla da ilişkilerini daha ileriye taşıyacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, kıymetli kardeşime iş birliğimize yaptığı katkılar için bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Bu kapsamda iki ülke arasındaki "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Turizm ve Otelcilik Alanında Yatırım İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve BAE Yatırım Bakanı Mohammed Hassan Al Suwaidi imza atarken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanlığı Arasında İlaç Sektöründe Yatırım İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve BAE Yatırım Bakanı Mohammed Hassan Al Suwaidi tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Sanayi ve İmalat Sektöründe Yatırım İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptını Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve BAE Yatırım Bakanı Mohammed Hassan Al Suwaidi imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Gıda ve Tarım Alanlarında Yatırım İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve BAE Yatırım Bakanı Mohammed Hassan Al Suwaidi imzaladı.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Ortak Konsolosluk Komitesi Teşkili İçin Mutabakat Muhtırası'nı da Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve BAE Devlet Bakanı Khalifa Shaheen Al Marr imzaladı.

Kutup Bölgelerinde Araştırma Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber tarafından imza altına alınırken Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı Korunmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nı da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mohammed Mubarak Al Mazrouei tarafından imza altına alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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