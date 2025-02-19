Türkoğlu ile Varank Arasında \'Afiş\' Tartışması

Politika

TÜRKOĞLU İLE VARANK ARASINDA, 'AFİŞ' TARTIŞMASI

Genel Kurul'da, siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığına sunduğu araştırma önergelerinin ardından, 'Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemelerine Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine başlandı. Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesi görüşülürken İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ile AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank arasında, 'Afiş' tartışması çıktı.

TÜRKOĞLU: MUSTAFA VARANK'IN SEÇİM AFİŞİ, BELEDİYENİN İMKANI VE PARASIYLA BASTIRILMIŞ

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "AK Parti'li Başkan Alinur Aktaş'ın yönettiği dönemde Bursa Büyükşehir Belediyesiyle ilgili skandal niteliğindeki belgeleri açıklamaya devam edeceğim. Elimizdeki belgeler Bursa Büyükşehir Belediyesi geçmiş dönem özel kalem üzerinden yapılan harcamaları gösteriyor. Olur ve onay yazısında aynen şöyle söylüyor; '26 Mart 2024 TBMM 27'nci Dönem Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Aydın'ın Bursa ziyareti, yemek ve ikram masraflarıdır.' Buna da tamam. Fatura kaç lira biliyor musunuz, yemek ve ikram masrafları? Biri 605 bin lira, bir diğeri de 863 bin 500 lira; toplamda 1,5 milyon lira yani. Şimdi ben buna da itiraz etmeyeceğim ama bir de baktık ki detaya, o faturanın arasına, içine neler sıkıştırılmış. AKP seçim çalışmaları var, seçim saha çalışmaları var, AKP İl Başkanlığı'na giden paketler var. Ama ilginç olanlardan bir tanesi Sayın Mustafa Varank'ın seçim afişi var, yani şu afişi Sayın Mustafa Varank belediyenin imkanı ve parasıyla bastırmıştır, işte bu afişi. Buraya kadar düşürülür mü, gerçekten merak ediyorum. Yazıktır, günahtır" ifadelerini kullandı.

AKBAŞOĞLU: İSPAT ETMEN LAZIM YOKSA İFTİRA OLUR

İYİ Partili Türkoğlu'nun açıklamaları sürerken, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 'İspat etmelisiniz. Şu anda söyledikleriniz iftira değeri taşır. Birisi de sizin posterinizi gösterip, 'Siz oraya bastırdınız' diyebilir. İspat etmen lazım yoksa iftira olur" dedi.

Bunun üzerine Selçuk Türkoğlu, "Sayın Akbaşoğlu, faturayı size vereceğim, faturayı size vereceğim hem de savcılığa vereceğim, size de vereceğim. Şöyle konuşurken maşallah bu arkadaşlar, 'Beytülmaldan bir hırka aşıranın cenaze namazı kılınmaz' diyorlar; öyle mi? Bunların hesabı inşallah hukuk zemininde de sorulacak, açıklamalarını da bekleyeceğiz" diye konuştu.

VARANK: BEN KENDİSİNİ SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAYA DAVET EDİYORUM

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'na cevaben, "Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu biraz önce kürsüden benim afişimi göstererek, belediye tarafından birtakım masrafların yapıldığıyla ilgili iddialarda bulundu. Bu tamamen iftiradır, yalandır. Ben bütün seçim masraflarımı kendim yaparım. Hayat tarzımda da kamuyla ilgili her ilişkimde de kendi masrafımı ödeyen bir insanım. Bu apaçık bir iftiradır ve yalandır. Ben kendisini savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum. Ben dokunulmazlığımın kaldırılması için bizzat dilekçemi vereceğim. Kendisi bu iddialarını ispatlasın. İspatlayamayan haysiyetsizdir. Gerçekten insanlara böyle iftira atılmaması lazım, benim paçama bulaşarak kendini meşhur etmek istiyor olabilir ama benim paçama bulaşsa da pislik her zaman pisliktir" değerlendirmesinde bulundu.

KAVUNCU: YARGININ SİYASALLAŞMASININ TEHLİKELİ OLDUĞUNU SÖYLEDİK

AK Parti'li Varank'ın ardından söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Sayın Milletvekiline herhangi bir bilgi, belge ulaştığında da bunu sormak hakkına sahip. Kimsenin meşhur olmak gibi bir derdi yok. Biz bunun için, yargının siyasallaşmasının ne kadar tehlikeli olduğunu söyledik. Bir belediye başkanının konser harcamalarıyla ilgili veya bir belediye başkanının herhangi bir, toplu iğne başı kadar mevzusu olduğunda oraya aynı gün onlarca müfettişin oturup çöreklendiği bir yerde bu konu gündeme geldiğinde hiç endişe edecek bir şey yok. Sayın Milletvekili, 'Ben gider koruma zırhımı kaldırım, başvurumu yaparım' dedi. Buyursun, savcılığa versin. Konuyu uzatmaya gerek yok ama birbirimizi, 'Meşhur olmak için bunlara sarılıyor' diye itham edersek bu işin içinden çıkamayız" ifadelerini kullandı.