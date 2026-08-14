AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, 3 yeni milletvekili katıldı - Son Dakika
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AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, 3 yeni milletvekili katıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti, 25. kuruluş yıl dönümünü Millet Bahçesi'nde kutladı. Programda, İYİ Parti'den istifa eden iki ve Yeni Yol Partisi'nden ayrılan bir milletvekili olmak üzere üç yeni isim partiye katıldı; rozetleri Erdoğan taktı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti, 25'inci yılını kutluyor.

3 MİLLETVEKİLİ AK PARTİ'YE KATILDI

Başkent Millet Bahçesi'nde 'AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, konuşmasının ardından partisine yeni katılan yeni isimlere rozetlerini taktı.

İYİ Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ile Gelecek Partisi'nin feshedilmesinin ardından Yeni Yol Partisi'nden ayrılan İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, AK Parti'ye katıldı. 

Üç milletvekilinin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. 

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, 3 yeni milletvekili katıldı - Son Dakika

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