Ukrayna Dışişleri Bakanı: Erdoğan, Putin'i Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na döndürebilecek tek lider - Son Dakika
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Ukrayna Dışişleri Bakanı: Erdoğan, Putin'i Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na döndürebilecek tek lider

03.08.2023 20:50

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na döndürebilecek tek lider olduğunu belirtti. Kuleba, Ukrayna'nın Türkiye ile Putin'in bu anlaşmaya dönmesi konusunda etkileşimde olduğunu ifade etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na döndürebilecek tek lider olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE, PUTİN'İ ANLAŞMAYA DÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR"

Kuleba, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili Ukrayna devlet ajansı Ukrinform'a açıklamada bulundu. Rusya'nın anlaşmayı durdurduğunu anımsatan Kuleba, Ukrayna'nın Türkiye ile Putin'in bu anlaşmaya dönmesi konusunda etkileşimde olduğunu ifade etti.

"ERDOĞAN, BUNU SAĞLAYABİLECEK TEK LİDER"

Kuleba, şunları kaydetti: "Ukrayna, Putin'in Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na dönmesi için Erdoğan ile koordinasyon halinde. Erdoğan da bu konuda Zelenskiy ile koordinasyon içinde. Bu karşılıklı çıkar. Erdoğan, Putin'in anlaşmaya dönmesini sağlayabilecek tek lider."

NE OLMUŞTU?

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Ugur Kaya: Hep Türkiye'den biseyler bekleyin ama Türkiye için hiç bir iş yapmayın hep köstek olun eğer Türkiye böyle bişey için uğraşıyorsa dünyanın en keriz ülkesi madalyasını alır . Gerçi Tayyip baba övülmeyi çok sever yapar inanirim Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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Tahıl Koridoru, Vladimir Putin, Karadeniz, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna Dışişleri Bakanı: Erdoğan, Putin'i Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na döndürebilecek tek lider - Son Dakika


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