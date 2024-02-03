Ulaştırma Bakanı: Deprem hasarlarının onarımı için 35,43 milyar lira harcama yapılacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinin bölgenin ulaştırma ve haberleşme altyapısında yol açtığı hasarın onarımı gibi giderler için bu yıl Bakanlık bütçesinden 35,43 milyar lira harcama yapılacağını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yönelik faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Depremin ilk anından itibaren çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Deprem bölgesinde kara yolları yol ağında bulunan 9 bin 176 kilometrelik yolun sadece yüzde 2'sini oluşturan 184 kilometrelik kısımda hasar oluşmuştu. Yani 11 ilimizde ulusal yol ağımızın yüzde 98'i depremden herhangi bir zarar görmedi. Hasara uğrayan kesimlerde de ulaşım yollarının açık tutulması ve iletişimin kesilmemesi için 7/24 sahadaydık. Yerli ve yabancı arama kurtarma ekiplerinin malzemelerinin naklettik ve araçların dönüşlerinde ve bölgeden ayrılmak isteyen afetzedelere yardım ettik. Hava yollarımızı afet lojistiğinde etkin ve hızlı bir şekilde kullanarak 720 bin vatandaşımızı bölgeden tahliye ettik. AFAD Yönetim Merkezi ile koordineli olarak hava yoluyla birlikte kara, deniz ve demir yoluyla 1 milyonun üstünde vatandaşımızı ücretsiz tahliye ettik" ifadelerine yer verdi.
'KALICI ONARIM ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR'
Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden değerlendirme için insansız hava araçlarıyla test çekimleri yaptıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, deprem bölgesinde bulunan Erkenek Tüneli gibi tünellerin hasar tespiti ve durum incelemesi için panoramik görüntüleme taraması yapıldığını belirtti. Depremden etkilenen yolların onarımı ve bu yollardaki sinyalizasyon, korkuluk ve işaretlemelerin yenilendiğini aktaran Bakan Uraloğlu, "Trafik güvenliği tedbirlerini artırmak için tüm köprülerimizin bakım ve onarımıyla deprem sismik takviye izolatörlerinin değişimini gerçekleştiriyoruz. Depremde hasar gören tarihi köprüler, hizmet tesisleri, yol bakım evleri ve diğer hizmet binalarında oluşan hasarların onarımı için de kalıcı onarım çalışmalarımız devam ediyor. Depremden etkilenen yollarımız için 2023 yılında 6,3 milyar lira harcadık. 2024 yılında da 12 milyar lira harcama yapmayı planlıyoruz" dedi.
Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı kararıyla rezerv alanların imarı ve bağlantı yollarının sorumluluğunun Karayolları Genel Müdürlüğü'ne verildiğini hatırlattı. 5 ilde 38 bin konutun, toplam 180 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun inşası için 4 proje ve 8 yapım ihalesi gerçekleştirildiğini kaydeden Uraloğlu, toplam proje bedeli 15 milyar lira olan bu işlerde, yapım çalışmalarına da yoğun bir şekilde devam edildiğini vurguladı.
Bakan Uraloğlu, 11 ili etkileyen depremler sonrasında kara, hava, deniz ve demir yolu sektöründe meydana gelen hasarı gidermek için yürütülen çalışmalara da değindi. Ayrıca depremin yol açtığı maddi hasarı gidermek için 2023 yılında 17,66 milyar lira harcandığını aktaran Uraloğlu, 2024 yılında ise 35,43 milyar lira harcamanın planlandığını, 2024 sonrası içinde 15,31 milyar lira olmak üzere toplam 68,40 milyar lira harcama yapılacağını belirtti.
Kara yollarında oluşan hasarı onarmak için de 4,3 milyar lira yatırım harcaması yapıldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Yatırım programında 2024 yılında 5,8 milyar lira ödenek ayrıldı. Bu tutarın toplamda 19,5 milyar liraya ulaşması planlanıyor. Depremden etkilenen demir yolu ağlarında oluşan hasarı önlemek için 26,4 milyar lira tutarında yatırım harcaması planlıyoruz. 2023 yılında yatırım programına alınan 'Deprem Hasarlarının Giderilmesi Projesi' kapsamında 5,8 milyar lira tutarında yatırım harcamasına ek olarak 353,9 milyon lira tutarında da cari harcama yapıldı" dedi.
'HATAY HAVALİMANINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'
Uraloğlu, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya havalimanları altyapı, üstyapı ve teçhizatlarında meydana gelen hasarlardan dolayı da 9,6 milyar lira tutarında yatırım harcaması yapılmasının da planlandığını kaydetti. Bu tutarın 1,3 milyar lirasının 2023 yılı bütçe imkanlarıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Uraloğlu, bunlara ek olarak cari harcama kalemlerinde de toplamda 17,8 milyon lira harcandığını bildirdi.
Hatay Havalimanı'nda inşaatın sürdüğünü belirten Uraloğlu, "12 Ekim'de Hatay Havalimanı PAT sahaları onarımı ve gelişimi işine ait ihaleyi gerçekleştirdik ve 21 Kasım'da yapım çalışmalarına başladık. Yenilenen Hatay Havalimanı inşaatı, planlamalara göre gelecek yıl bitecek ama öne almaya çalışıyoruz. Burası depremlerden etkilenmeden hizmet verecek ve bölgede uçuş trafiği artacak. Yapılan çalışmalarla havalimanımız ayrıca su taşkınlarına karşı da korunacak. Havalimanına 45 metre genişliğinde geniş gövdeli uçakların inebileceği şekilde 3 bin metrelik ilave yeni bir pist inşa edeceğiz. 2 bin 720 metre uzunluğunda yeni paralel taksi yolu, 2 hızlı çıkış ve 4 bağlantı taksi yolu yapacağız" açıklamasında bulundu.
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